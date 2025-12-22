Δούκας: Ανοιχτός σε διάλογο με Τσίπρα, Κωνσταντοπούλου, Καρυστιανού

Την πεποίθηση ότι η νέα χρονιά πρέπει να βρει το ΠΑΣΟΚ «σε μια συνθήκη ανατροπής» εξέφρασε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι «όποιος δεν το πιστεύει, νομίζω πρέπει να κάνει άλλη δουλειά. Διότι ο κόσμος θέλει αλλαγή. Το 70% και πλέον των δημοσκοπήσεων λένε ότι ζητάμε πολιτική αλλαγή».

«Και γι' αυτό και το λέω καθαρά ότι ο στόχος πρέπει να είναι η πρώτη θέση. Δεν ενδιαφέρει καθόλου την κοινωνία ποιος θα είναι δεύτερος. Θεωρώ αδιανόητο να δώσουμε τρίτη τετραετία στην ίδια κυβέρνηση και να βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους να κυβερνούν μέχρι το 2031», τόνισε ο δήμαρχος της Αθήνας.

Ο κ. Δούκας μίλησε ανοιχτά και για το θέμα των συνεργασιών τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να «τοξικοποιούμε» τον διάλογο με άλλες προοδευτικές δυνάμεις.

«Δεν λέω ότι πρέπει να μιλήσουμε με τον Τσίπρα, λέω ότι πρέπει να συζητήσουμε, να γίνει διάλογος με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, με αυτούς που θέλουν», είπε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε αν επιμένει στα όσα έχει πει για συνεννόηση με τον πρώην πρωθυπουργό.

Αντίστοιχη ήταν η απάντησή του όταν ρωτήθηκε και για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου:

«Με όσους θέλουν τον διάλογο. Καταρχάς,στον διάλογο δεν ξεκινάς με αποκλεισμούς. Αν ξεκινήσεις διάλογο με αποκλεισμούς, τότε αξιακά κάνεις λάθος. Ξεκινάς διάλογο και λες "εγώ έχω αυτές τις αρχές και τις αξίες". Νούμερο ένα: να θέλει κάποιος να συνομιλήσει. Μπορεί κάποιος να πει "εγώ δεν συνομιλώ". Υπάρχουν κι αυτά. Και νούμερο δύο: σε ποιες βάσεις. Να συμφωνήσουμε δηλαδή ότι δεν συζητάμε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και συζητάμε σε μια προοδευτική κατεύθυνση».

Τέλος, για το αν το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να συνομιλήσει και με τη Μαρία Καρυστιανού εάν κάνει τελικά κόμμα ο κ. Δούκας είπε: «Με όσους θεωρούν και πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε προοδευτική κατεύθυνση, το ΠΑΣΟΚ με δική του πρωτοβουλία, για να δημιουργήσει συνθήκες ανατροπής, πρέπει να κάνει έναν μεγάλο διάλογο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ο διάλογος είναι κακή λέξη; Η συνεργασία είναι κακή λέξη; Γιατί τοξικοποιούμε τον διάλογο; Όταν θες να κυβερνήσεις, θα σε ρωτήσει ο άλλος "με ποιόν δεν θα πας;". Πρέπει να είναι καθαρό. Δεν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία. "Και με ποιους μπορείς να πας"; Να το συζητήσουμε, να δούμε με αυτούς που λένε ότι πιστεύουν στην προοδευτική αλλαγή».

Μάλιστα χθες, μιλώντας στην Huffington Post, ο Χάρης Δούκας είπε ότι παρά τη μεγάλη φθορά της ΝΔ «εμείς δεν έχουμε καταφέρει αυτό το ποσοστό να το αγκαλιάσουμε», και ζήτησε από τον Νίκο Ανδρουλάκη να συγκεκριμενοποιήσει τις προτάσεις του κόμματος για κάθε επιμέρους θέμα. «Ο κόσμος θέλει συγκεκριμένες προτάσεις. Σου λέει, μη θεωρητικολογείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια συνέντευξη, σε σχέση με το Συνέδριο επανέλαβε ότι θα πρέπει να υπάρξει ρητή απόφαση περί μη συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, αλλά και να ανοίξει την πόρτα για διάλογο με τα προοδευτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου και ενός ενδεχόμενου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

