Ο Δούκας ο... παγκίτης, ξέφυγε ο Καιρίδης, ο ρόλος Neuropublic, οι εκπλήξεις στον κλάδο των τυχερών

Ο Δούκας ο... παγκίτης

Κάποιοι εκτός Χαριλάου Τρικούπη έπεσαν λέει από τα σύννεφα που ο Ανδρουλάκης δεν συμπεριέλαβε τον Χάρη Δούκα στη γραμματεία του τομέα αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ. Τον έκανε «παγκίτη», «εξωφυλαρούχα» που λέγαμε παλιά. Η έκπληξη θα ήταν το αντίθετο σύντροφοι... Εδώ ψάχνει τρόπους να τον ξεφορτωθεί, όχι να του δώσει και κομβικό ρόλο. Η κόντρα των δύο ανδρών έχει χτυπήσει κόκκινο και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο τελευταίο κατοστάρι των εκλογών.

Ξέφυγε ο Καιρίδης

Το επεισόδιο που έκανε ο προεδρεύων της επιτροπής Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Καιρίδης με την απουσία του Δένδια από την τελευταία συνεδρίαση έχει προκαλέσει τριγμούς στο εσωτερικό της ΝΔ αλλά και στο Μαξίμου που αυτή την περίοδο δεν επιθυμεί καμία ένταση με τον υπουργό Άμυνας. Στο γαλάζιο στρατόπεδο σχολιάζουν αρνητικά τη στάση του Καιρίδη που ρωτούσε με ύφος «πού είναι ο Δένδιας; Γιατί δεν ήρθε στην επιτροπή;». Τι έπαθε ξαφνικά; Μύγα τον τσίμπησε ή απασφάλισε επειδή δεν έχει κάποιο κυβερνητικό πόστο...

Ποιος Νεοδημοκράτης τσακώθηκε με το ChatGPT;

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Ο Θοδωρής Ρουσόπουλος ρώτησε την τεχνητή νοημοσύνη κάτι για τον θάνατο του πρώην Πάπα Φραγκίσκου και το «μηχάνημα» του έγραψε ότι ο Φραγκίσκος έχει κάποια προβλήματα υγείας αλλά ζει! Αντιλαμβάνεστε το σοκ του Ρουσόπουλου ο οποίος είχε πάει και στην κηδεία του μακαριστού ποντίφικα. Όταν ο βουλευτής της ΝΔ αποκάλυψε στο ΑΙ ότι είχε πάει στην κηδεία, το μηχάνημα ζήτησε συγγνώμη και απολογήθηκε ότι είχε ένα κενό στην ενημέρωση... «Άντε μετά να εμπιστευτείς την κρίση του», λέει ο Ρουσόπουλος. Άδικο έχει;

Ποιοι παίρνουν κάτω από τη βάση στο αγροτικό;

Τα μπλόκα των αγροτών εξελίσσονται σε μέγα πρόβλημα για την κυβέρνηση και κανένα εκ των στελεχών της ΝΔ δεν φαίνεται να μπορεί να κάνει μασάζ στους γαλάζιους αγρότες. Μέχρι στιγμής οι... Θεσσαλοί της κυβέρνησης τα έχουν κάνει μούσκεμα. Τσιάρας, Κέλλας και Σκρέκας παίρνουν κάτω τη βάση. Οι αγρότες δεν θέλουν μήτε να τους βλέπουν, μήτε να τους ακούν...

Παραιτήθηκε κανείς για το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ;

Τελικά μάθαμε αν υπέβαλε παραίτηση ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Αλέξανδρος Λυκουρέντζος για το φιάσκο με τις κρατήσεις που έγιναν στους λογαριασμούς των αγροτών; Διότι υποτίθεται ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έψαχναν εναγωνίως να βρουν ποιος έκανε τη γκάφα. Ακόμα δεν βρήκαν ποιος έδωσε εντολή να παρθούν τα χρήματα από τους λογαριασμούς; Διότι προφανώς δεν είναι ο Λυκουρέντζος, αλλιώς θα τον είχαν «καρατομήσει» σε χρόνο dt.

Ο ρόλος Neuropublic

Πάντως εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι η δουλειά για τις πληρωμές περνά από τον τεχνικό σύμβουλο, δηλαδή τη Neuropublic, και αφού ετοιμάσει τις πληρωμές τις βλέπει -υποτίθεται- το λογιστήριο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα με τον ΕΛΓΑ δεν ξέρουμε αν και τους είδε και άλλο λογιστήριο αλλά γνωρίζουμε ότι η εξουσιοδότηση να εισπραχθεί η εισφορά του ΕΛΓΑ, αφού όμως γίνουν οι πληρωμές, δίνεται μέσω των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανακοίνωση που έβγαλαν τα ανακάτεψαν για να μην βγαίνει και αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό που τους κρατά ομήρους της οικογένειας Γαργαλάκου.

Κύκλωμα βρώμικων διαρροών

Έχω την αίσθηση ότι εκεί στην κυβέρνηση κάποιοι κάνουν ό,τι μπορούν για να εξαγριώσουν τους αγρότες και δεν αναφέρομαι σε εκείνους που κάνουν δηλώσεις. Αναφέρομαι σε εκείνους που ανακαλύπτουν νέους ελεγχόμενους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που τυγχάνει να πρωταγωνιστούν στα μπλόκα. Και μάλιστα κάνουν και διαρροές δημιουργώντας εντυπώσεις χωρίς να λένε τίποτα. Πού μαθαίνουν για τους ελεγχόμενους;

Πολύ απλά, υπάρχει ένα σύστημα επίορκων υπαλλήλων που μαθαίνουμε ότι διοχετεύει «αρμοδίως» -δηλαδή απολύτως αναρμοδίως- στοιχεία, κατά βούληση, για ελέγχους που ζητούν οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές προς αξιοποίηση. Μόνο που τα στοιχεία δεν σημαίνει ότι υπάρχει και ζήτημα. Και οι δικαστικές αρχές είναι υποχρεωμένες να κάνουν έρευνα ακόμα και όταν υπάρχουν ανυπόστατες καταγγελίες. Όμως αυτό δεν ενδιαφέρει τους επίορκους καθώς εμφανίζονται ως καλά παιδιά ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα πέσουν στα μαλακά και ταυτόχρονα κάνουν το καλό παιδί στην κυβέρνηση. Προφανώς δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι υπάρχει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που κάνει λογαριασμό. Ανεξαρτήτως αυτού, όσοι θεωρούν ότι έτσι θα υπάρξει ρήγμα στα μπλόκα για μια ακόμα φορά θα αποδείξουν πως δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται. Με τον Φραπέ μπορεί άραγε να μας πληροφορήσει κάποιος αν γίνεται έρευνα και πού βρίσκεται;

Αμαρτωλή ιστορία

Μένουμε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου μαθαίνουμε ότι επί περιόδου ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ένα εύρημα που έδειχνε ότι το πληροφοριακό σύστημα ήταν διάτρητο και ότι μπορούσε ο κάθε ένας να κάνει κινήσεις και μετά να τις εξαφανίζει σβήνοντας αρχεία καταγραφής συμβάντων. Μάλιστα τότε το θέμα είχε φτάσει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά τελικά έπεισαν (;) τους «κουτόφραγκους» ότι επιλύθηκε και απλώς ήταν ζήτημα συγκυρίας. Μόνο που μαθαίνουμε ότι δεν επιλύθηκε και τότε είχε επιστρατευτεί ένα ολόκληρο σύστημα για να συγκαλυφθεί κομπίνα συνεταιρισμού εκ Πελοποννήσου, το οποίο δεν ενεργούσε μόνο του αλλά με παρέα πληροφορικής. Εγώ δεν τα πιστεύω όλα αυτά τα πράγματα καθώς τα θεωρώ κακοήθειες. Το σύστημα άλλωστε του τεχνικού συμβούλου ήταν πάντα απολύτως αξιόπιστο, ασχέτως αν κάποιοι είχαν τη δυνατότητα να... σφηνώνουν ΑΦΜ.

Η Lamda Development, η Κέρκυρα και το Αιγαίο

Θετικά σχολιάζουν αναλυτές τα οικονομικά αποτελέσματα της Lamda Development στο εννεάμηνο, καθώς τα ενοποιημένα EBITDA εκτοξεύτηκαν στα 253 εκατ. ευρώ, περίπου 2,7 φορές υψηλότερα έναντι των 94 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Στα θετικά, τα εμπορικά κέντρα της εταιρείας έγραψαν νέο ρεκόρ: τα τέσσερα λειτουργικά malls σημείωσαν operating EBITDA 68,7 εκατ. ευρώ, με βασικό μοχλό την αύξηση των βασικών μισθωμάτων κατά 5%. Επίσης, ξεχωρίζουν και οι μαρίνες — τα EBITDA του τομέα ανήλθαν σε 17,2 εκατ. ευρώ, +9% σε σχέση με πέρυσι. Η βελτίωση αφορά κυρίως τη μαρίνα Φλοίσβου, καθώς η μαρίνα του Αγίου Κοσμά εμφανίζει μείωση διαθέσιμων θέσεων λόγω εργασιών αναβάθμισης.

Η εταιρεία στρέφει τώρα την προσοχή της στην Κέρκυρα, όπου επενδύει περίπου 50 εκατ. ευρώ για την κατασκευή και ανάπτυξη μαρίνας, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αξιολογεί και πρόσθετες ευκαιρίες στο Αιγαίο, αγορά στην οποία προς το παρόν δεν διαθέτει παρουσία. Στην προοπτική αυτή, ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αναφέρεται και η ζήτηση από εύπορους Τούρκους ιδιοκτήτες σκαφών, που καθιστούν τις μαρίνες στο Αιγαίο ιδιαίτερα ελκυστικές επενδυτικά.

Ο μίτος της Αριάδνης

Διαβάσαμε με πολύ ενδιαφέρον την ανακοίνωση της Eurobank για τη μετοχική της σύνθεση όπου φαίνονται όλα τα χαρτοφυλάκια της Fairfax που έχουν συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής τράπεζας. Προκύπτει ότι 30 εταιρίες του ευρύτερου ομίλου της Fairfax είναι μέτοχοι της Τράπεζας και μετά υπάρχει ένα επεξηγηματικό των συμμετοχών επί συμμετοχών που στο τέλος καταλήγει σε τέσσερις υποομίλους ως εξής με τα εξής δικαιώματα

1. Η FFHL Group Ltd (27,85% έμμεσα).

2. Η Fairfax (US) Inc. (4,92% άμεσα and 16,29% έμμεσα (συνολικά 21,21% ).

3. Η Odyssey Group Holdings Inc. (11,49% έμμεσα).

4. Η Odyssey Reinsurance Company (11,49% έμμεσα).

Αυτό δεν είναι συμμετοχή. Ο μετοχικός μίτος της Αριάδνης είναι.

Οι εκπλήξεις στον κλάδο των τυχερών παιγνίων

Πολύ ενδιαφέρον αρχίζει να παρουσιάζει η αγορά των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα. Και παρουσιάζει πρώτον λόγω του μεγέθους που επιχειρεί να αποκτήσει ο ΟΠΑΠ όπου η Allwyn έβαλε νερό στο κρασί της προκειμένου να προχωρήσει η συνένωση δυνάμεων και να δημιουργηθεί ένας όμιλος των 9 δισ. ευρώ και δεύτερον, λόγω του μεγέθους που απέκτησε η Ιντραλότ, λόγω της συγχώνευσης με την Bally’s. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, καθώς από ό,τι φαίνεται στο πακέτο περιλαμβάνονται και οι εκπλήξεις. Και οι εκπλήξεις αφορούν στις εξαγορές που έχουν ανακοινωθεί αλλά πιθανόν να μην γίνουν εκείνες που δεν έχουν ανακοινωθεί αλλά πιθανά να γίνουν. Σας βάζουμε δύσκολα; Δεν το νομίζουμε. Λίγη φαντασία χρειάζεται και παρακολούθηση των εξελίξεων ειδικά από το σκέλος των εχόντων την αρμοδιότητα να δίνουν εγκρίσεις για τις όποιες κινήσεις έχουν σχεδιαστεί.

Η επιβράβευση

Γιορτές με βαρύτερο πορτοφόλι σε μετοχές αναμένεται να κάνουν τα στελέχη της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ μετά τη διάθεση δωρεάν ιδίων μετοχών. Και όχι άδικα, καθώς η εταιρία τα τελευταία δύο χρόνια -από τότε που θεσπίστηκε το πρόγραμμα- έχει κάνει πολύ μεγάλες κινήσεις τόσο σε επίπεδο ανάληψης μεγάλων έργων με τελευταίο και εμβληματικό την Αττική Οδό όπου δόθηκε μεγάλη μάχη.

Τι συμβαίνει με την Aegean και τους αναλυτές;

Τελικά όταν μπερδεύεις τους αναλυτές και δίνεις στοιχεία όχι και τόσο σαφή η λογική κατάληξη είναι ο κάθε ένας να κάνει τα δικά του για να υπολογίσει τις τιμές στόχους. Ο λόγος για την Aegean που αν κάποιος αναζητήσει τι εκτιμήσεις κάνουν οι αναλυτές θα χάσει το λογαριασμό τόσο για τα κέρδη όσο και για την τιμή στόχο. Ας αφήσουμε στην άκρη όμως την τιμή στόχο γιατί αυτή πολλές φορές εξαρτάται από τις εκτιμήσεις που γίνονται από έναν αναλυτή για το πού θα πάει συνολικά η αγορά και ας δούμε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή για την επόμενη χρονιά. Και εκεί δεν είναι δυνατόν να κυμαίνονται από 1,52 ευρώ έως 2,07 ευρώ γιατί αυτό σημαίνει μια απόκλιση κοντά στο 40% μεταξύ χαμηλότερης και υψηλότερης εκτίμησης. Και τέτοιου είδους αποκλίσεις δεν είναι λογικές και δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά με βάση τα στοιχεία που δίνει η εταιρία. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ τα μηνύματα για την εξέλιξη του τουρισμού είναι θετικά. Φυσικά τα θετικά μηνύματα δεν φτάνουν όπως δείχνει και η άλλη εταιρία του ομίλου Βασιλάκη η Autohellas η οποία δεν διάγει και την καλύτερη περίοδό της από πλευράς επιδόσεων και ας έχει και τη βοήθεια των μερισμάτων της Aegean της οποίας είναι μέτοχος.

Ο περίεργος λογαριασμός της SKY EXPRESS

Μιας και ο λόγος για αεροπορικές εταιρίες εκεί στην SKY EXPRESS χρειάστηκαν πάνω από δύο μήνες για να ανεβάσουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024 από τότε που εμφανίζονται να πραγματοποίησαν τη Γενική Συνέλευση. Αναρωτιέμαι δε αν είναι εμπρόθεσμοι ή πόνταραν στη Γενική χαλαρότητα του ΓΕΜΗ σε σχέση με τους χρόνους η οποία δεν συνάδει με τα πρόστιμα που προβλέπονται για μη έγκαιρη δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων. Πάντως βλέποντας τις οικονομικές καταστάσεις αναρωτιέμαι τι να είναι αυτό το κονδύλι αποδοχές προσωπικού πληρωτέες ύψους 7,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024 από μόλις 338 χιλιάδες την προηγούμενη χρονιά και αναρωτιέμαι τι συμβαίνει. Μπορεί κάποιος παρακαλώ να μου το εξηγήσει καθώς κινείται στο 18% της ετήσιας μισθολογικής δαπάνης περιλαμβανόμενων των κοινωνικών επιβαρύνσεων και άλλων παροχών; Και η εξήγηση ζητείται γιατί αν δεν έχουν γραφτεί στοιχεία στο πόδι, πράγμα που οφείλει να το έχει δει ο ορκωτός, επηρεάζονται και άλλοι λογαριασμοί των οικονομικών καταστάσεων, όπως για παράδειγμα το κυκλοφορούν ενεργητικό και η ρευστότητα. Συμβαίνει κάτι που μας διαφεύγει; Αναμένουμε τις απαντήσεις και επανερχόμαστε τάχιστα καθώς έχουμε αρχίσει να σχηματίζουμε άποψη με τα αντικειμενικά στοιχεία που δίνουν οι οικονομικές καταστάσεις.

Ο φόβος της ΔΕΗ

Οι κεραίες μου πιάνουν μια γενικότερη ανησυχία για τις επιδιώξεις της ΔΕΗ στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Και δεν αναφέρομαι στο πλεονέκτημα που έχει με τις οπτικές ίνες, καθώς το χαμηλό κόστος της επιτρέπει να πουλά πολύ φθηνά σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Αναφέρομαι στο επενδυτικό της πλάνο από το οποίο τα 5 δισ. ευρώ όπως, έχει πει ο Γιώργος Στάσσης, θα αξιοποιηθούν σε αγορές που συνιστούν ευκαιρία για την επιχείρηση. Και για παράδειγμα, ευκαιρία θα ήταν η αγορά μιας τηλεπικοινωνιακής εταιρίας που έχει απογειώσει τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών της ΔΕΗ, λόγω και του όπλου της οπτικής ίνας και θα κάνει τον ανταγωνισμό να τρέχει και να μην φτάνει. Η υπόθεση μας θυμίζει την Cosmote στα πρώτα της βήματα όπου κανένας δεν περίμενε τι θα συμβεί και ο ανταγωνισμός κατάλαβε με καθυστέρηση αλλά ήταν πια αργά.