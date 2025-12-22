Μπήκε η πρώτη κερκίδα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού - «Ξεχωριστή μέρα για την Αθήνα», λέει ο Δούκας

«Ξεχωριστή ημέρα για τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα» χαρακτήρισε τη σημερινή ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας.

Όπως ανακοίνωσε, τοποθετήθηκε σήμερα το πρωί η πρώτη κερκίδα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να τοποθετηθούν συνολικά 15.

«Το έργο προχωρά δυναμικά και μας γεμίζει αισιοδοξία, συνεχίζουμε δυνατά», τόνισε ο κ. Δούκας.

Μάλιστα, σε χθεσινή του συνέντευξη στη Huffington Post, ο κ. Δούκας είχε πει ότι τον ερχόμενο Μάιο θα τοποθετηθεί ο χλοοτάπητας, ενώ η λειτουργία αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2027.

Διαβάστε επίσης