Μπήκε η πρώτη κερκίδα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού - «Ξεχωριστή μέρα για την Αθήνα», λέει ο Δούκας
Τον Μάιο μπαίνει και ο χλοοτάπητας
«Ξεχωριστή ημέρα για τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα» χαρακτήρισε τη σημερινή ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας.
Όπως ανακοίνωσε, τοποθετήθηκε σήμερα το πρωί η πρώτη κερκίδα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να τοποθετηθούν συνολικά 15.
«Το έργο προχωρά δυναμικά και μας γεμίζει αισιοδοξία, συνεχίζουμε δυνατά», τόνισε ο κ. Δούκας.
Μάλιστα, σε χθεσινή του συνέντευξη στη Huffington Post, ο κ. Δούκας είχε πει ότι τον ερχόμενο Μάιο θα τοποθετηθεί ο χλοοτάπητας, ενώ η λειτουργία αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2027.
