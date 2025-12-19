Δήμος Αθηναίων: Νέο δημοτικό πάρκινγκ 500 θέσεων στην πλατεία Κοτζιά

Σήμερα το πρωί (19/12), o Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εγκαινίασε το νέο υπόγειο δημοτικό πάρκινγκ, στην πλατεία Κοτζιά. Ο νέος χώρος διαθέτει 500 θέσεις στάθμευσης και παραδόθηκε από τη ΔΑΕΜ ΑΕ, η οποία ανέλαβε την αναβάθμιση και τη λειτουργία του.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σημείωσε ότι «το δημοτικό πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά επιστρέφει ανακαινισμένο στους πολίτες. Δίνουμε μία ανάσα σε όσους κυκλοφορούν στην Αθήνα. Βελτιώνουμε την καθημερινότητά τους στο ιστορικό κέντρο, στην πράξη. Παράλληλα, στηρίζουμε την τοπική αγορά και τους επαγγελματίες.

Για να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τον νέο χώρο, προσφέρουμε δωρεάν τις δύο πρώτες ώρες στάθμευσης μέχρι το τέλος του μήνα, εν όψει της εορταστικής περιόδου. Τα έργα ουσίας συνεχίζονται αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής στην πόλη».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ ΑΕ, Λάζαρος Καραούλης, τόνισε πως «εγκαινιάσαμε με χαρά το τρίτο Δημοτικό πάρκινγκ στην Αθήνα. Πρόκειται για έναν χώρο μεγάλης σημασίας, ο οποίος θα συμβάλει ουσιαστικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου. Στηρίζουμε έμπρακτα τους δημότες προσφέροντας 15% έκπτωση για τις μόνιμες θέσεις, ενώ διευρύνουμε τη λειτουργία του χώρου, προβλέποντας θέσεις δωρεάν στάθμευσης για τους χρήστες ποδηλάτων. Απελευθερώνουμε πολύτιμο δημόσιο χώρο και τον αποδίδουμε ξανά στην πόλη και τους ανθρώπους της».

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας και Δόμησης, Πάρης Χαρλαύτης, δήλωσε: «Η επαναλειτουργία του δημοτικού πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η δημόσια περιουσία μπορεί να επιστρέψει στους πολίτες με προστιθέμενη αξία. Αξιοποιούμε χώρους τους οποίους βρήκαμε οριακά σε εγκατάλειψη, με διαφάνεια, σύγχρονες προδιαγραφές και σαφή κοινωνικό προσανατολισμό, ώστε να υπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες της πόλης».

Το δημοτικό πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά βοηθά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην Αθήνα. Συμβάλλει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας και στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας για κατοίκους και επισκέπτες και την ανακούφιση της ελεγχόμενης στάθμευσης και ουσιαστική διευκόλυνση των επαγγελματιών και των καταστημάτων της περιοχής, εξυπηρετώντας την τοπική αγορά.

Για την εξοικείωση των πολιτών με τον νέο χώρο στάθμευσης, οι δύο (2) πρώτες ώρες στάθμευσης θα είναι δωρεάν έως το τέλος του μήνα (31/12/2025). Επιπλέον, θα ισχύει 15% έκπτωση στις μόνιμες θέσεις που κατέχουν δημότες Αθηναίων. Εντός του πάρκινγκ λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τη δωρεάν στάθμευση των ποδηλάτων.