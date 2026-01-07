Νίκος Χαρδαλιάς: «Τα παιδιά του Κορωπίου θα κάνουν μάθημα σε ενεργειακά αναβαθμισμένα σχολεία»

Υπεγράφη η σύμβαση για τρεις εκπαιδευτικές υποδομές του Δήμου Κρωπίας με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 408.674 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Αττικής
Συνεχίζοντας να στηρίζει έμπρακτα την εκπαιδευτική κοινότητα του Λεκανοπεδίου, η Περιφέρεια Αττικής προχωρά στη χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης τριών σχολικών μονάδων του Δήμου Κρωπίας. Το έργο αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για τη βελτίωση των υποδομών που αφορούν τους μαθητές, την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη η σχετική σύμβαση, μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΤ.ΥΠ. (Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.) Αθανασίου Γιάνναρη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας που θα αναλάβει να φέρει εις πέρας το έργο, παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, του Προέδρου της ΚΤ.ΥΠ., Τιμολέοντος Κατσίπου και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Κρωπίας, Νίκου Γιαννάκου, ως εκπροσώπου του Δημάρχου της περιοχής Δημήτρη Κιούση.

Το έργο, συνολικού κόστους 408.674 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση εντός εννέα μηνών, των εξής σχολικών μονάδων του Δήμου Κρωπίας:

  • 1ου Γυμνασίου Κορωπίου
  • 2ου Γυμνασίου Κορωπίου
  • 1ου Λυκείου Κορωπίου.

Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν:

  • Την αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων, για βελτίωση της θερμομόνωσης και εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης, με την τοποθέτηση διατάξεων αυτοματοποιημένου ελέγχου και αντλιών θερμότητας, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα και σταθερή θέρμανση σε όλες τις αίθουσες.
  • Την ενεργειακή αναβάθμιση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, με αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων φωτισμού με σύγχρονες, χαμηλής κατανάλωσης λύσεις.

Όπως δήλωσε ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς μετά την υπογραφή της σύμβασης: «Η Περιφέρεια Αττικής από την πρώτη στιγμή έχει θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. Στο Κορωπί, αυτή η προτεραιοποίηση γίνεται τώρα πράξη. Έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε σχολείο αποτελεί πυλώνα όχι μόνο της εκπαίδευσης αλλά και ολόκληρης της κοινότητας συνολικά. Σήμερα, με την υπογραφή της σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση τριών σχολικών μονάδων, αποδεικνύουμε ότι περνάμε από τη φάση των εξαγγελιών σε συγκεκριμένους οδικούς χάρτες, δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν, θα εξοικονομηθεί σημαντική ενέργεια, θα βελτιωθούν οι συνθήκες διδασκαλίας και καθημερινότητας, και θα διασφαλιστεί ότι οι μαθητές μας θα μεγαλώνουν σε ασφαλή, λειτουργικά και σύγχρονα κτήρια. Στόχος μας να παραδοθούν τα έργα αυτά στον χρόνο που απαιτείται και, το κυριότερο, με την ποιότητα που απαιτείται. Τα σχολεία είναι τα παιδιά μας, τα ανίψια μας, τα εγγόνια μας. Είναι η νέα γενιά που πρέπει να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που σέβεται τις ανάγκες της. Με σχέδιο, υπευθυνότητα και διαρκή παρουσία στα έργα, προχωράμε σε μια νέα εποχή σχολικών υποδομών στην Αττική».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΚΤ.ΥΠ. Τιμολέων Κατσίπος τόνισε πως: «Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους όλης της ανώνυμης εταιρείας που εκπροσωπώ, τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει ως φορέα υλοποίησης πολύ σημαντικών έργων παιδείας, τα οποία χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής. Τα σημαντικά έργα απαιτούν όραμα, χρηματοδότηση και ανθρώπους. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σε αυτό το τρίπτυχο η συμμετοχή της Περιφέρειας είναι πάρα πολύ σημαντική. Και ως προς τον τελευταίο σκέλος - του ανθρώπινου δυναμικού - θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και τα στελέχη και τους μηχανικούς των «Κτιριακών Υποδομών» που έχουν υπερβάλει εαυτούς ώστε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί ώστε, στο χρονοδιάγραμμα που ορίζεται, να έχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤ.ΥΠ. Αθανάσιος Γιάνναρης ανέφερε τα εξής: « Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Περιφερειάρχη αλλά και την Περιφέρεια που θέτει ως προτεραιότητα την αναβάθμιση της σχολικής στέγης σε όλη την Αττική. Οι Κτηριακές Υποδομές, θα βρίσκονται πάντα δίπλα στην υλοποίηση αυτού του μεγάλου προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και περιλαμβάνει την κατασκευή νέων σύγχρονων σχολικών μονάδων καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση υφισταμένων. Είναι δεκάδες οι δραστηριότητες και τα εργοτάξια που «τρέχουν» πλέον σε όλο το Λεκανοπέδιο και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε όλα όσα έχουμε δεσμευτεί έναντι του κ. Νίκου Χαρδαλιά, ώστε να παραδώσουμε νέα, σύγχρονα σχολεία, εντός χρονοδιαγράμματος. Κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Τέλος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Κρωπίας, Νίκος Γιαννάκος σημείωσε ότι: «Η παιδεία αποτελεί προτεραιότητα όλων μας. Η πολιτεία οφείλει να επενδύει στη νεολαία που αποτελεί το μέλλον μας. Η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων του Κορωπίου, τα οποία είναι από τα παλαιότερα της Ανατολικής Αττικής, είναι πολύ σημαντική. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και στους ιθύνοντες της ΚΤ.ΥΠ. που συνέβαλαν προκειμένου να φθάσουμε στη σημερινή υπογραφή της σύμβασης».

Παρόντες στην τελετή υπογραφής, πέραν των προαναφερθέντων, ήταν η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Αττική» 2021 – 2027 Δημήτρης Δρόσης και η Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού και Έργων της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. Κωνσταντίνα Θεοφιλάτου.

