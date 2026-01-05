Νίκος Χαρδαλιάς: «Θωρακίζουμε περιβαλλοντικά τη Σαλαμίνα και επενδύουμε σε σύγχρονες υποδομές»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε την Πράξη ένταξης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσηςακαθάρτων στην περιοχή Αιάντειο, συνολικού προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ 

Νίκος Χαρδαλιάς: «Θωρακίζουμε περιβαλλοντικά τη Σαλαμίνα και επενδύουμε σε σύγχρονες υποδομές»
Την Πράξη ένταξης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021–2027» για τη δημιουργία δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στην περιοχή Αιάντειο του Δήμου Σαλαμίνας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο την υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου υποδομής που έχει χρηματοδοτηθεί ποτέ στο νησί. Το δίκτυο χαρακτηρίζεται κομβικής σημασίας καθώς αναμένεται να επιφέρει ουσιαστική βελτίωση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, ισχυρή περιβαλλοντική προστασία καθώς και συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διαχείριση αστικών λυμάτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της κατασκευής του ανέρχεται στο ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ πλέον ΦΠΑ, εκ των οποίων τα 29,56 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, ενώ για το υπόλοιπο ποσό θα συνδράμει η ΕΥΔΑΠ, ως συμμετέχων φορέας. Την Πράξη συνυπέγραψε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος, με παρόντες στην τελετή τον Πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ Γιώργο Στεργίου και τον Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας, Χάρης Σαχίνης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου Σκοπός του έργου είναι η συγκέντρωση και μεταφορά των αστικών λυμάτων από τις πολεοδομικές ενότητες Αγίας Παρασκευής, Αγίου Αθανασίου, Αγίου Δημητρίου – Ζορμπαλά, Αιαντείου και Κακιάς Βίγλας, με τελικό αποδέκτη το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας της ΕΥΔΑΠ.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται:

  • η κατασκευή δικτύου αγωγών βαρύτητας συνολικού μήκους 66 χλμ. και διαμέτρων σωλήνων από Φ200 έως Φ600,
    με ανοιχτό όρυγμα,
  • η υλοποίηση 4.700 εξωτερικών διακλαδώσεων (ιδιωτικών συνδέσεων),
  • η δημιουργία 8 αντλιοστασίων, με τα συνοδά δίδυμα δίκτυα, συνολικού μήκους 6,8 χλμ. και διαμέτρων σωλήνων από Φ100 έως Φ450.

Το συνολικό έργο θα περιλαμβάνει 72,8 χιλιόμετρα αγωγών αποχέτευσης, ενώ στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι η δημοπράτησή του να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου 2026. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης, οι πολίτες απαλλάσσονται από την επιβολή ανταποδοτικού τέλους, γεγονός που μειώνει σημαντικά το οικονομικό βάρος για τα νοικοκυριά και καθιστά το έργο κοινωνικά δίκαιο και καθολικά ωφέλιμο.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς μετά την υπογραφή της Πράξης: «Η ένταξη της υλοποίησης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Αιάντειο στο Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική 2021–2027" αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση με άμεσο και μακροπρόθεσμο όφελος τόσο για τη Σαλαμίνα όσο και για τους κατοίκους της. Πρόκειται για ένα έργο που απαντά ταυτόχρονα σε ζητήματα δημόσιας υγείας, περιβαλλοντικής προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης, αναβαθμίζοντας συνολικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Με την ολοκλήρωσή του, διασφαλίζεται η ασφαλής συλλογή και μεταφορά των αστικών λυμάτων, περιορίζεται δραστικά η ρύπανση του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος, προστατεύεται ο Σαρωνικός και ενισχύεται η συμμόρφωση της περιοχής με τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οδηγίες. Παράλληλα, δημιουργούνται σύγχρονες υποδομές αποχέτευσης, αντάξιες των αναγκών ενός σύγχρονου νησιού, οι οποίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ορθολογική χωρική ανάπτυξη και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίζεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην επιβαρύνονται οικονομικά οι πολίτες, ενισχύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της παρέμβασης. Ως Περιφέρεια Αττικής, συνεχίζουμε να επενδύουμε με συνέπεια σε έργα υποδομής υψηλής προστιθέμενης αξίας, που διαμορφώνουν ένα βιώσιμο, ανθεκτικό και περιβαλλοντικά θωρακισμένο μέλλον για τη Σαλαμίνα και συνολικά για την Αττική. Θέλουμε να είμαστε δίπλα στην κοινωνία και το αποδεικνύουμε με πράξεις και όχι με λόγια».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλους ανέφερε πως:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι καθώς ξεκινά σύντομα η υλοποίηση ενός έργου καίριας σημασίας για την ανάπτυξη του νησιού μας, για την οικονομία και για το περιβάλλον. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει λάβει ποτέ ο Δήμος Σαλαμίνας για έργο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά, που αφουγκράστηκε τις ανάγκες μας, συμβάλλοντας καταλυτικά στην έναρξη κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή του Αιαντίου».

Ο Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ Γιώργος Στεργίου είπε πως:

«Η κατασκευή του Δικτύου Αποχέτευσης στο Αιάντειο Σαλαμίνας αποτελεί έργο ουσίας, με ξεκάθαρο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Η ΕΥΔΑΠ συμμετέχει ενεργά σε άλλη μια πρωτοβουλία που αναβαθμίζει κρίσιμες υποδομές και προστατεύει τη δημόσια υγεία, σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Σαλαμίνας. Πρόκειται για μια επένδυση στο μέλλον της Σαλαμίνας και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης υπογράμμισε ότι:

«Το έργο αποχέτευσης στο Αιάντειο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι σύγχρονες υποδομές μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών και να θωρακίσουν το περιβάλλον. Η ΕΥΔΑΠ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της, συμβάλλει καθοριστικά στην υλοποίηση έργων που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και διασφαλίζουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τις τοπικές κοινωνίες».

Παρόντες στην τελετή υπογραφής της Πράξης ένταξης, πέραν των προαναφερθέντων, ήταν η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Αττική» 2021–2027 Δημήτρης Δρόσης και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας, Αθανάσιος Αλαΐσκας.

