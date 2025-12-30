Χαρδαλιάς: Κανένα περιθώριο για επικίνδυνα παιχνίδια με την υγεία και την τσέπη των καταναλωτών

Σε 4.585 ανέρχονται οι μέχρι στιγμής έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής – κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων, περισσότερα από 324.000 ευρώ τα επιβληθέντα πρόστιμα

Χαρδαλιάς: Κανένα περιθώριο για επικίνδυνα παιχνίδια με την υγεία και την τσέπη των καταναλωτών
Δρακόντειοι ήταν οι έλεγχοι που άσκησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής στην εορταστική αγορά, καθώς με εντολή του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά εντατικοποιήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες, με στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών και την πάταξη φαινομένων αισχροκέρδειας.

Από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι και σήμερα, τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 4.585 αγορανομικούς και υγειονομικούς ελέγχους, έχοντας διαπιστώσει 628 παραβάσεις, με τα επιβληθέντα πρόστιμα να ανέρχονται μέχρι στιγμής σε 324.400 ευρώ. Όπως δήλωσε σχετικά ο κ. Χαρδαλιάς:

«Στην Περιφέρεια Αττικής δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για επικίνδυνα παιχνίδια, ούτε με την υγεία, ούτε με την τσέπη των συμπολιτών μας. Και αυτές τις γιορτές, τα ελεγκτικά μας κλιμάκια είναι συνεχώς έξω, στο πεδίο, σε κάθε αγορά, σε κάθε γειτονιά, παρακολουθώντας στενά τη διακίνηση των προϊόντων και την τήρηση όλων των προβλέψεων του νόμου. Κανείς δεν θα κερδίσει εις βάρος των οικογενειών που παλεύουν καθημερινά. Κανείς δεν θα ρισκάρει την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Η εντολή είναι αδιαπραγμάτευτη: όποιος επιχειρεί παρανομίες, θα βρίσκει μπροστά του τον νόμο — άμεσα, αυστηρά, χωρίς εξαιρέσεις. Γιατί οι γιορτές πρέπει να είναι περίοδος χαράς, όχι ανησυχίας. Και εμείς θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, ώστε κάθε καταναλωτής να αισθάνεται απόλυτη σιγουριά στις επιλογές του. Προχωράμε δυναμικά, με στόχο μια αγορά που σέβεται και προστατεύει τον πολίτη».

Τα αποτελέσματα των ελέγχων

Οι έλεγχοι που διεξάγονται αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των μηχανισμών της Περιφέρειας, όπως εταιρείες διανομής κρεάτων, οπωρολαχανικών και άλλων κατηγοριών τροφίμων, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, καταστήματα τυροκομικών προϊόντων, πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστήματα παιχνιδιών, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις αναψυχής κ.α.

Σε αυτό το πλαίσιο, από την Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής και Αλιείας το διάστημα 1 - 29 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.274 έλεγχοι σε καταστήματα λιανικής πώλησης, λαϊκές αγορές, εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 775 έλεγχοι σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, 693 σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης, 614 έλεγχοι εξαγωγών, 154 σε εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης και 38 σε σφαγεία.

Κατασχέθηκαν συνολικά 12 τόνοι αλλοιωμένων κρεάτων και παρασκευασμάτων, καθώς και τροφίμων φυτικής προέλευσης, ενώ ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία επιβολής προστίμων. Παράλληλα έγιναν 292 συστάσεις συμμόρφωσης. Την ίδια περίοδο, οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής πραγματοποίησαν 1459 ελέγχους, όπου διαπίστωσαν 116 παραβάσεις, επικυρώνοντας μέχρι στιγμής πρόστιμα ύψους 324.400 ευρώ. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, ότι τα περισσότερα από αυτά - συνολικά 200.000 ευρώ - επιβλήθηκαν κατά τον έλεγχο 56 πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας, όπου διαπιστώθηκαν 10 παραβάσεις.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης 259 έλεγχοι σε λαϊκές αγορές και ισάριθμοι σε καταστήματα ένδυσης - υπόδησης, 254 σε συνοικιακά παντοπωλεία, 168 σε καταστήματα εστίασης, 130 σε αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία, 98 σε σούπερ μάρκετ, 81 σε καταστήματα οικιακού εξοπλισμού, 68 σε καταστήματα παροχής υπηρεσιών, (κουρεία, κομμωτήρια, πλυντήρια, συνεργεία, γυμναστήρια, parking κλπ), 48 σε φαρμακεία - καλλυντικά κ.α.

Τέλος, από τα αρμόδια κλιμάκια των Διευθύνσεων Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής πραγματοποιήθηκαν συνολικά 852 έλεγχοι. Διαπιστώθηκαν 25 παραβάσεις και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία επιβολής προστίμων, ενώ έγιναν και 512 συστάσεις συμμόρφωσης.

