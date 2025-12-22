Αγρότες άδειασαν τέσσερις τόνους κοπριάς έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Συμβολικές δράσεις από τους αγρότες που ζητούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους
Στους δρόμους παραμένουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες πραγματοποιώντας μπλόκα και αποκλείοντας την κυκλοφορία σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, ζητώντας να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.
Οι αγρότες πέρα από τα μπλόκα που έχουν στήσει στις οδικές αρτηρίες της χώρας προχωρούν και σε άλλες συμβολικές δράσεις.
Μία τέτοια συμβολική αλλά… «βρώμικη» δράση έκαναν σήμερα οι αγρότες της περιοχής έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Αγρότες μετέβησαν στο σημείο και ως ένδειξη διαμαρτυρίας έριξαν ένα «φορτηγό» βάρους τεσσάρων τόνων κοπριάς φυτικών υπολειμμάτων και σκουπιδιών μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας.
Δείτε το βίντεο του thesspost.gr:
