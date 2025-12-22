Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αθηνών – Κορίνθου, στα διόδια Καλαμακίου: Δείτε βίντεο

Στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, αγροτικό όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στον σταθμό διοδίων Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση σήμερα νωρίς το απόγευμα (22/12).

Φωτιά σε αγροτικό αυτοκίνητο στην Αθηνών – Κορίνθου, στα διόδια Καλαμακίου

Το αγροτικό όχημα άρχισε να βγάζει πυκνό καπνό και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τυλίχθηκε ολόκληρο στις φλόγες υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όπως μεταδίδει το korinthostv.gr.

Οι επιβαίνοντες κατάφεραν να απεγκλωβιστούν εγκαίρως από το όχημα, ενώ υπάλληλοι των διοδίων προσπάθησαν να κατασβέσουν την πυρκαγιά στο όχημα με την χρήση πυροσβεστήρων.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, καθώς και όχημα της Ολυμπίας Οδού. Οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ, το όχημα κάηκε ολοσχερώς.