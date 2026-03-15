Βρετανία: Δύο φοιτητές έχασαν τη ζωή τους από κρούσμα μηνιγγίτιδας σε πανεπιστήμιο - Πώς μεταδίδεται

Δύο φοιτητές φέρεται να έχασαν τη ζωή τους ύστερα από ξέσπασμα «επιθετικής» μηνιγγίτιδας στο Πανεπιστήμιο του Kent στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τουλάχιστον 13 περιστατικά της νόσου αναφέρθηκαν στις υγειονομικές αρχές μεταξύ 13 και 15 Μαρτίου, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας (UKHSA).

Η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) για τη χορήγηση αντιβιοτικών σε αριθμό φοιτητών στην περιοχή του Καντέρμπερι στο Κεντ, ως προληπτικό μέτρο μετά το ξέσπασμα της νόσου. Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί το συγκεκριμένο στέλεχος του βακτηρίου.

Οι υγειονομικές αρχές δήλωσαν ότι παρακολουθούν την κατάσταση «στενά» και παρέχουν εξειδικευμένες οδηγίες στους φοιτητές, καλώντας όποιον εμφανίσει συμπτώματα να αναζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια.

Σύμφωνα με την UKHSA, σε σπάνιες περιπτώσεις τα βακτήρια της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ασθένεια, όπως φλεγμονή των μηνίγγων του εγκεφάλου ή σηψαιμία, που μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα.

Οι νέοι που ξεκινούν σπουδές σε πανεπιστήμια ή κολέγια θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι στη μηνιγγίτιδα, καθώς έρχονται σε στενή επαφή με πολλούς άλλους φοιτητές, ορισμένοι από τους οποίους μπορεί να μεταφέρουν το βακτήριο στον ρινοφάρυγγα χωρίς να έχουν συμπτώματα.

Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα μεταδίδεται μέσω φτερνίσματος, βήχα, φιλιών, καθώς και με τη χρήση κοινών σκευών κουζίνας, οδοντόβουρτσας ή τσιγάρου.

Η αναπληρώτρια περιφερειακή διευθύντρια της UKHSA για τη Νοτιοανατολική Αγγλία, Τρις Μάνες, δήλωσε ότι οι αρχές κατανοούν την ανησυχία που έχει προκαλέσει η είδηση στην πανεπιστημιακή κοινότητα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων.

Όπως ανέφερε, σε όσους είχαν στενή επαφή με τα κρούσματα έχουν ήδη χορηγηθεί αντιβιοτικά προληπτικά, ενώ παρέχεται ενημέρωση και υποστήριξη στους φοιτητές, στα τοπικά νοσοκομεία και στην τηλεφωνική υπηρεσία υγείας NHS 111.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα και καλούν φοιτητές και προσωπικό να είναι σε εγρήγορση για συμπτώματα όπως πυρετός, πονοκέφαλος, γρήγορη αναπνοή, υπνηλία, ρίγη, εμετός και κρύα χέρια και πόδια. Η σηψαιμία μπορεί επίσης να προκαλέσει χαρακτηριστικό εξάνθημα που δεν εξαφανίζεται όταν πιεστεί με ένα ποτήρι.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα πρώτα σημάδια της μηνιγγίτιδας συχνά συγχέονται με απλό κρυολόγημα, γρίπη. Για τον λόγο αυτόν συνιστούν στους φοιτητές, εάν κάποιος φίλος τους πάει για ύπνο ενώ αισθάνεται άρρωστος, να τον ελέγχουν τακτικά και να ζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια αν τα συμπτώματα επιδεινωθούν. Αυτό, όπως τονίζουν, μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο.