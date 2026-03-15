Λαμία: Προσομοιωτές F-16, F-35 και VR

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας συνεχίζει τις δράσεις του προγράμματος «Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!» με στόχο να φέρει τους νέους πιο κοντά στον κόσμο της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) και της σύγχρονης τεχνολογίας. Μέσα από προσομοιωτές πτήσης F-16 και F-35, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν με βιωματικό τρόπο την εμπειρία της πτήσης μαχητικών αεροσκαφών.

Στο πλαίσιο αυτό, από την Παρασκευή 14 έως και τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων, παιδιά και νέοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της Αεροπορίας, δοκιμάζοντας προσομοιωτές πτήσης και συσκευές Εικονικής Πραγματικότητας (VR) που αναπαριστούν το περιβάλλον και τις διαδικασίες μιας αποστολής μαχητικού αεροσκάφους. Παράλληλα, Ιπτάμενοι και Τεχνικοί της ΠΑ βρίσκονται στον χώρο, συνομιλώντας μαζί τους και απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την εκπαίδευση, την καθημερινότητα αλλά και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει η ΠΑ.

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Δημοσθένης Γρηγοριάδης, επισκέφθηκε τον χώρο όπου έχουν αναπτυχθεί οι προσομοιωτές, όπου τον υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Λαμιέων, κ. Πανουργιάς Παπαϊωάννου και ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος, κ.κ Συμεών. Ο Αρχηγός συνομίλησε με παιδιά και νέους που συμμετείχαν στη δράση, ακούγοντας τις εντυπώσεις τους από την εμπειρία της πτήσης και το ενδιαφέρον τους για την Πολεμική Αεροπορία.