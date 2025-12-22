Μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Κηφισού λόγω σύγκρουσης δύο μοτοσικλετών

Μποτιλιάρισμα καταγράφεται λίγο μετά τις 17:30 λόγω σύγκρουσης δύο δίκυκλων με δυσχέρεια στη κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Αναγεννήσεως, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με την τροχαία κίνηση καταγράφεται σε:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λ. Κηφισού ( Ανοδος)

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Σταδίου

Λ. Βουλιαγμένης

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Κίνηση καταγράφεται και στην Αττική Οδό αφού οι καθυστερήσεις προς Ελευσίνα είναι 5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας, 10'-15' στην έξοδο για Πειραιά.

Καθυστερήσεις και προς Αεροδρόμιο 20'-25' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.