Ο πρόεδρος του Ιράν είχε επικοινωνία με τον Μακρόν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κατά την οποία συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, μετέδωσε την Κυριακή το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, κάλεσε τα κράτη σε όλο τον κόσμο να απόσχουν από «οποιαδήποτε ενέργεια» που θα μπορούσε να κλιμακώσει τον πόλεμο, μετά την έκκληση των ΗΠΑ για την ασφάλεια του στρατηγικού Στενού του Ορμούζ.

Η σύγκρουση θα τελειώσει μόνο όταν το Ιράν είναι «σίγουρο» ότι δεν μπορεί να ξανασυμβεί, προειδοποίησε ο Αμπάς Αραγτσί σε συνέντευξή του στον αραβόφωνο ειδησεογραφικό ιστότοπο Al-Araby Al-Jadeed.

