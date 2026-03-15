Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει συμφωνία με τον Τραμπ

Ο Αμπάς Αραγτσί επέμεινε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να «υπερασπιστεί τον εαυτό του για όσο χρειαστεί»

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι η ηγεσία του δεν έχει ζητήσει ποτέ κατάπαυση του πυρός ή διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αντικρούοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει στο NBC News ότι το Ιράν επιδιώκει μια συμφωνία, αλλά την αρνήθηκε επειδή οι όροι δεν ήταν ακόμη αρκετά καλοί.

Αλλά ο Αμπάς Αραγτσί επέμεινε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να «υπερασπιστεί τον εαυτό του για όσο χρειαστεί».

Ερωτηθείς αν το Ιράν έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός, ο Αραγτσί δήλωσε στο CBS News: «Όχι, δεν ζητήσαμε ποτέ κατάπαυση του πυρός και δεν έχουμε ζητήσει ποτέ καν διαπραγματεύσεις. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας για όσο χρειαστεί και αυτό έχουμε κάνει μέχρι τώρα και συνεχίζουμε να το κάνουμε μέχρι ο πρόεδρος Τραμπ να καταλάβει ότι πρόκειται για έναν παράνομο πόλεμο χωρίς νίκη. Υπάρχουν άνθρωποι που σκοτώνονται μόνο επειδή ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει να διασκεδάσει. Αυτό έχει πει».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι μπορεί να χτυπήσει τον κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν στο νησί Χαργκ «απλώς για πλάκα».

«Δεν βλέπουμε κανένα λόγο για τον οποίο θα πρέπει να μιλήσουμε με Αμερικανούς, επειδή μιλούσαμε μαζί τους όταν αποφάσισαν να μας επιτεθούν», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

