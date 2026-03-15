Οργή στην Τουρκία: Σκότωσαν άλογο κούρσας και το σέρβιραν σε συσσίτιο του δήμου

Ένα άλογο ιπποδρομιών έγινε γεύμα σε συσσίτιο δήμου της Τουρκίας για ανυποψίαστους επισκέπτες, προκαλώντας οργή και κατακραυγή.

Το τετράχρονο βρετανικό άλογο ιπποδρομιών, με το όνομα Smart Latch, είχε αποσυρθεί από τις πίστες λόγω τραυματισμού.

Αντί να βρεθεί σε ιππικό σύλλογο, όπως είχε δηλώσει ο ιδιοκτήτης του, κατέληξε να σερβιριστεί στο πιάτο σε ένα συσσίτιο στη Μερσίνα.

Την ανατριχιαστική ανακάλυψη έκανε ένας κάτοικος όταν ανακάλυψε ένα παράξενο αντικείμενο στο πιάτο του με καβούρμα ενώ έτρωγε στο συσσίτιο τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Αφότου ειδοποιήθηκαν οι αρχές διαπιστώθηκε ότι ήταν το μικροτσίπ του αλόγου.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι ο καβουρμάς ήταν εξολοκλήρου παρασκευασμένος από κρέας αλόγου και αναγκάστηκαν να καταστρέψουν 213 κιλά καβούρμα.

Η σφαγή αλόγων για το κρέας τους είναι παράνομη στην Τουρκία, ειδικά για τα εγγεγραμμένα άλογα αγώνων, τα οποία συνήθως προστατεύονται ή βρίσκουν νέο σπίτι.

«Βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της Smart Latch, Σουάτ Τοπτσού, προσθέτοντας ότι είχε αρχίσει να αγωνίζεται το 2024, αλλά αποσύρθηκε μετά το σπάσιμο του ποδιού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου της αγώνα στις 14 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης καριέρας της, η Smart Latch κέρδισε συνολικά 1.2 εκατ. ευρώ σε χρηματικά έπαθλα από τις τρεις νίκες της.

Ο ιδιοκτήτης δήλωσε ότι δεν γνώριζε για την τύχη του αλόγου, το οποίο δώρισε σε έναν ιππικό όμιλο μέχρι που επικοινώνησε μαζί του το υπουργείο Γεωργίας.

Στη συνέχεια, του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.600 ευρώ επειδή δεν είχε δηλώσει επίσημα τη δωρεά, αλλά ο ίδιος το μόνο που θέλει είναι να βρεθούν αυτοί που διέπραξαν αυτή τη βαρβαρότητα».

Οι ερευνητές υποψιάζονται ότι το άλογο δεν έφτασε ποτέ στον ιππικό σύλλογο, αλλά κατέληξε στο σφαγείο.

Πιστεύουν ότι το κρέας του αλόγου επισημάνθηκε ψευδώς ως «βοδινό» και στη συνέχεια πωλήθηκε στην εταιρεία που προμηθεύει το συσσίτιο του δήμου.

Ο δήμος υπερασπίστηκε τον εαυτό του σχετικά με το γεγονός ότι σερβίριζε κρέας αλόγου στα συσσίτια του, αναφέροντας ότι το κρέας που χρησιμοποιήθηκε το είχε προμηθευτεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.