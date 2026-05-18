Σεισμός κοντά στη Ζαχάρω Ηλείας

Ο σεισμός σημειώθηκε στη 01:24 μετά τα μεσάνυχτα.

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε στη 01:24 μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 18/5), σε περιοχή στα όρια των νομών Ηλείας και Μεσσηνίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 4 χλμ. νότια της Ζαχάρως.

3,1 Ρίχτερ από το Γεωδυναμικό

Η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3,1 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ, και επίκεντρο τα 4 χλμ. νότια της Ζαχάρως.

