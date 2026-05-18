Σεισμός κοντά στη Ζαχάρω Ηλείας
Ο σεισμός σημειώθηκε στη 01:24 μετά τα μεσάνυχτα.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε στη 01:24 μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 18/5), σε περιοχή στα όρια των νομών Ηλείας και Μεσσηνίας.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ.
Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 4 χλμ. νότια της Ζαχάρως.
3,1 Ρίχτερ από το Γεωδυναμικό
Η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3,1 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ, και επίκεντρο τα 4 χλμ. νότια της Ζαχάρως.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:44 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός κοντά στη Ζαχάρω Ηλείας
23:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
10 μαντινάδες που μιλούν για την ψυχή της Κρήτης
23:36 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Λαϊκές αγορές: Αντίστροφη μέτρηση για αιτήσεις και άδειες - Τι αλλάζει
23:30 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Αυστρία: Νεκρή 67χρονη μετά από επίθεση αγελάδων
23:18 ∙ TRAVEL
Δράμα: Ένας αυθεντικός προορισμός στη Βόρεια Ελλάδα
23:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σοβαρό τροχαίο στην Ελευσίνα - Τρεις βαριά τραυματίες
22:14 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Κλήρωση Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε 11.653.128 ευρώ
16:40 ∙ LIFESTYLE
Eurovision 2026: Το μήνυμα της Dara στην Τουρκία λόγω... συζύγου
22:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 18 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
18:24 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ