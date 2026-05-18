ΑΕΚ: Η φαντασμαγορική είσοδος του Ηλιόπουλου με το τρόπαιο σε σκηνικό «Mission Impossible»

Ξεχωριστό θέαμα προσέφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος στη φιέστα της ΑΕΚ στην Allwyn Arena, λίγο πριν από την απονομή του τροπαίου της Super League.

Το σκηνικό που στήθηκε στον αγωνιστικό χώρο παρέπεμπε σε «Mission Impossible», με κομάντος να εμφανίζονται αναζητώντας την κούπα του πρωταθλητή υπό τους ήχους της γνωστής μουσικής της ταινίας, δημιουργώντας κλίμα ενθουσιασμού στις εξέδρες.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης έκανε θεαματική είσοδο στο γήπεδο με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο, μεταφέροντας το τρόπαιο του πρωταθλητή.

Η εμφάνιση του Μάριου Ηλιόπουλου αποθεώθηκε από τον κόσμο της ΑΕΚ, με την κούπα να καταλήγει στον χώρο της απονομής μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Διαβάστε επίσης