Δράμα: Ένας αυθεντικός προορισμός στη Βόρεια Ελλάδα

Η Δράμα αποτελεί έναν προορισμό της Βόρειας Ελλάδας που συνδυάζει φυσική ομορφιά και ήπια αστική ζωή, χωρίς την ένταση των πιο τουριστικών πόλεων. Σε μια σύντομη επίσκεψη, διαπιστώνει κανείς ότι πρόκειται για μια πόλη που προσφέρεται για χαλαρούς ρυθμούς και ουσιαστική εξερεύνηση.

*Του Βασίλειου Σύρου

Σημείο αναφοράς είναι οι Πηγές της Αγίας Βαρβάρας, ένας από τα πιο καλοδιατηρημένα αστικά πάρκα στην Ελλάδα. Τα τρεχούμενα νερά, οι μικρές λίμνες, το εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας και η πλούσια βλάστηση δημιουργούν ένα περιβάλλον που λειτουργεί ως φυσικό καταφύγιο για κατοίκους και επισκέπτες. Η περιοχή αποτελεί ιδανικό σημείο για περίπατο, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δίπλα στα νερά της Αγίας Βαρβάρας δεσπόζει επιβλητικό το ξενοδοχείο «Ύδραμα» στεγασμένο στην ιστορική αναπαλαιωμένη καπναποθήκη Spierer (του 1924) στη Δράμα.

Άλλωστε η Δράμα διατηρεί έντονα τα ίχνη της οικονομικής και αρχιτεκτονικής ακμής που γνώρισε από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν το εμπόριο καπνού την ανέδειξε σε ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της Μακεδονίας. Σήμερα, τα διατηρητέα αρχοντικά, οι αναπαλαιωμένες καπναποθήκες και τα νεοκλασικά κτίρια συνθέτουν ένα ιδιαίτερο αστικό τοπίο, όπου η βιομηχανική κληρονομιά συναντά τη σύγχρονη ζωή.

Η Δράμα δεν περιορίζεται μόνο στη φυσική της ομορφιά διαθέτει και μια έντονη πολιτιστική ταυτότητα, που εκφράζεται μέσα από μουσεία, πολιτιστικούς χώρους και σημαντικούς θεσμούς με πανελλήνια εμβέλεια.

Κεντρική θέση στο πολιτιστικό τοπίο της πόλης κατέχει το Αρχαιολογικό Μουσείο της Δράμας, το οποίο φιλοξενεί ευρήματα από την προϊστορική έως και τη ρωμαϊκή περίοδο. Μέσα από τις συλλογές του, αναδεικνύεται η μακραίωνη ιστορία της περιοχής, προσφέροντας στον επισκέπτη μια ολοκληρωμένη εικόνα της πολιτιστικής της εξέλιξης.

Ξεχωριστή θέση στο ιστορικό κέντρο της πόλης κατέχει ο Ναός της Αγίας Σοφίας που αποτελεί το σημαντικότερο βυζαντινό μνημείο της πόλης και το παλαιότερο σωζόμενο κτίσμα της πόλης (χρονολογείται τον 10ο αι.).

Σημαντικός πυλώνας σύγχρονου πολιτισμού αποτελεί το Δημοτικό Ωδείο Δράμας, που συμβάλλει ενεργά στη μουσική εκπαίδευση και στη διοργάνωση εκδηλώσεων, ενισχύοντας την καλλιτεχνική δραστηριότητα της πόλης.

Στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας δίπλα στις πηγές βρίσκεται ένα ιστορικό διατηρητέο κτίριο, έργο τέχνης της περιοχής, το «Μαρμάρινο Σπίτι» το οποίο χτίστηκε το 1875 και υπήρξε η οικία του καπνέμπορου Ιωάννη Αναστασιάδη. Σήμερα λειτουργεί ως Κέντρο Πολιτισμού και Τέχνης, φιλοξενεί εκθέσεις φωτογραφίας, κυρίως, αλλά και ζωγραφικής και στεγάζει ένα μοναδικό Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών από τη συλλογή του Άρη Θεοδωρίδη.

Στο κέντρο της πόλης το «Σαντιρβάν» (τζαμί) μας ταξιδεύει μέσα στο χρόνο καθώς το παλιό οθωμανικό τέμενος (η ιστορία του ξεκινά από το δεύτερο μισό του 15ου αι.), έγινε καταφύγιο προσφύγων μετά τη μικρασιατική καταστροφή, αργότερα μετατράπηκε σε τυπογραφείο και πλέον λειτουργεί ως χώρος πολιτισμού και φιλοξενεί σημαντικές περιοδικές εκθέσεις από τη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη.

Η Δράμα, ωστόσο, είναι ευρέως γνωστή κυρίως για έναν θεσμό που έχει καταφέρει να την τοποθετήσει στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη: το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Κάθε χρόνο, δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν το έργο τους, προσελκύοντας επαγγελματίες του χώρου και κινηματογραφόφιλους. Το φεστιβάλ αποτελεί σημείο συνάντησης νέων ιδεών και τάσεων στον κινηματογράφο, ενισχύοντας τη δυναμική της πόλης ως πολιτιστικού προορισμού. Ακόμη, στον πανέμορφο Δημοτικό Κήπο στο κέντρο της πόλης της Δράμας κάθε χρόνο, η μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στην «Ονειρούπολη Δράμας» μετατρέποντας τον Δημοτικό Κήπο σε έναν παραμυθένιο κόσμο γεμάτο φώτα, μουσικές, αρώματα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες.

Παράλληλα, λίγο έξω από την πόλη, στην Καλλίφυτο Δ. Δράμας υπάρχει ένας πολιτιστικός χώρος- κόσμημα το Ίδρυμα του «Αιμίλιου Θ. Καλαϊτζίδη» το οποίο φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προσφέροντας ένα σταθερό πλαίσιο καλλιτεχνικής έκφρασης, συμβάλλοντας ενεργά στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Δράμα αδιαμφισβήτητα τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δυναμικούς οινικούς προορισμούς της χώρας. Το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής, οι ήπιες θερμοκρασίες, τα δροσερά βράδια και το εύφορο έδαφος δημιουργούν ιδανικές συνθήκες στην ποιοτική αμπελουργία. Σήμερα ο νομός Δράμας φιλοξενεί μερικά από τα σημαντικότερα οινοποιεία της χώρας, προσελκύοντας επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό για γευσιγνωσίες και οινοτουριστικές εμπειρίες. Ανάμεσα στα οινοποιεία που συνέβαλαν στην καθιέρωση της Δράμας ως premium οινικής περιοχής ξεχωρίζει το «Κτήμα του Νίκου Λαζαρίδη» στην περιοχή της Αγοράς Δράμας.

Επιστρέφοντας στο κέντρο της πόλης παρατηρούμε ότι διατηρεί έναν ισορροπημένο χαρακτήρα, με εμπορική δραστηριότητα και ωραίους χώρους εστίασης. Στη Δράμα, οι μικρές γωνιές με προσωπικότητα είναι αυτές που δίνουν χρώμα στην πόλη και μία από αυτές είναι το café- bar «Guernica», το οποίο έχει γίνει στέκι για τους κατοίκους της περιοχής όσο και για τους επισκέπτες. Αυτό που τραβά αμέσως το βλέμμα είναι η εντυπωσιακή φωτογραφία της Frida Κahlo, που δεσπόζει στον χώρο και δίνει έναν μποέμ χαρακτήρα στο σημείο.

Φεύγοντας από τη Δράμα, αυτό που μένει στον επισκέπτη δεν είναι μόνο οι εικόνες, αλλά και το συναίσθημα. Μια πόλη που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, αλλά τελικά το καταφέρνει με τον δικό της, ήσυχο τρόπο.

