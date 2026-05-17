Σταύρος Φλώρος: Το συγκινητικό βίντεο μέσα από το νοσοκομείο - «Το ευχαριστώ είναι λίγο»

Το χαμόγελο που εμφανίζει στο βίντεο αποτυπώνει τη δύναμη και την αισιοδοξία που του έδωσαν οι υποστηρικτές του.

Το πρώτο του βίντεο μέσα από το νοσοκομείο ανήρτησε στα social media ο Σταύρος Φλώρος, μετά τον ακρωτηριασμό που υπέστη, καθώς έκανε ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομίνικο.

Ο πρώην παίκτης του Survivor ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα στήριξης που λαμβάνει όλο αυτό το διάστημα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον συμπαίκτη και φίλο του, Μάνο Μαλλιαρό, σημειώνοντας ότι ο ισχυρός δεσμός που έχει αναπτυχθεί ανάμεσά τους θα κρατήσει για μία ζωή.

Ολόκληρο το μήνυμα του Σταύρου Φλώρου:

«Γεια σας. Επιτέλους ήρθε η ώρα να κάνω αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο γίνεται για να σας ευχαριστήσω όλους σας γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται είναι απίστευτο, σε όσους έχω απαντήσει, σε όσους δεν έχω προλάβει να απαντήσω. Γίνεται χαμός, χαμός στα τηλέφωνα, στους γονείς μου, στα αδέρφια μου, να μου στέλνουν εμένα μηνύματα όχι απλά άπειρα. Άπειρα όλοι, από Ελλάδα, από εξωτερικό, είναι πανέμορφο αυτό που έχω βιώσει τις τελευταίες ημέρες. Μου έχετε δώσει πάρα πολύ δύναμη, για αυτό χαμογελάω τόσο πολύ, μου έχετε δώσει πάρα πολύ αγάπη. Πάνε καλά τα πράγματα, δόξα τω Θεό. Εκτιμάω τα πάντα, πραγματικά μόνο που κάνετε τον σταυρό σας για εμένα είναι το ύψιστο που μπορούσατε να κάνετε αυτή τη στιγμή για εμένα. Πραγματικά τα λόγια είναι λίγα, περισσεύουν. Ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Μάνο Μαλλιαρό. Αδερφέ μου ότι και να πω είναι λίγο πραγματικά, αυτό που μας ενώνει από εδώ και πέρα δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας. Είναι τόσο δυνατό και θα είναι για μια ζωή. Πλέον είσαι οικογένεια για εμένα».

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Σταύρος Φλώρος σημείωσε πως το ευχαριστώ είναι λίγο μπροστά στην αγάπη που έχει λάβει, χαρακτηρίζοντας όσα βιώνει ως «θαύμα», ενώ ευχαρίστησε όλους όσοι του χάρισαν, όπως είπε, «αυτό το χαμόγελο».

