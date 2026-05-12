Σταύρος Φλώρος: Του έχουν ακρωτηριάσει το πόδι από το γόνατο και κάτω λέει η αδελφή του στο Newsbomb

Η αδελφή του Σταύρου Φλώρου, Άννα, είπε ότι ο 22χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, έχει ακρωτηριαστεί στο ένα πόδι απ' το γόνατο και κάτω, 

Ανθή Κουρεντζή

  • Ο Σταύρος Φλώρος έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω στο ένα πόδι και έχει σοβαρό τραυματισμό στο άλλο πόδι μετά από ατύχημα κατάδυσης στον Άγιο Δομίνικο.
  • Η κατάσταση του 22χρονου νοσηλεύεται ως σοβαρή αλλά σταθερή, με κρίσιμα τα πρώτα 48 ώρες.
  • Ο τραυματισμός προκλήθηκε από τις προπέλες σκάφους που πέρασε στην περιοχή όπου έκανε κατάδυση, ενώ υπήρχε σημαδούρα και ο Φλώρος δεν βρισκόταν χωρίς σήμανση.
  • Η εταιρεία παραγωγής του Survivor ανέλαβε τη νοσηλεία και τη μεταφορά της οικογένειας στον Άγιο Δομίνικο.
  • Το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας διερευνά τα αίτια του ατυχήματος, ενώ το ελληνικό υπουργείο Υγείας δεν έχει επικοινωνήσει με την οικογένεια.
Δύσκολες ώρες βιώνει η οικογένεια του παίκτη του Survivor, Σταύρου Φλώρου, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε ο 22χρονος στον Άγιο Δομίνικο, καθώς έκανε ψαροντούφεκο.

Μιλώντας στο Newsbomb, η αδελφή του Σταύρου, Άννα Φλώρου ανέφερε: «Το ένα πόδι έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω και έχει χτυπήσει σοβαρά και στο άλλο πόδι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ξεπεράσει τον κίνδυνο της ζωής του. Τα δύο πρώτα 24ωρα είναι κρίσιμα. Η κατάσταση του είναι σοβαρή αλλά σταθερή».

«Παρακαλάμε τον κόσμο να κάνει μια προσευχή», είπε συγκινημένη η αδελφή του 21χρονου Σταύρου.

«Είχε σημαδούρα ο Σταύρος»

Η ίδια διαψεύδει τις πληροφορίες που ήθελαν τον νεαρό να είχε καταδυθεί για ψαροντούφεκο χωρίς σημαδούρα. «Είχε σημαδούρα. Πέρασε ένα σκάφος που μετέφερε Τούρκους -τουρίστες μάλλον- και χτύπησαν και την σημαδούρα και τον αδελφό μου».

Την Πέμπτη πάμε Αγ. Δομίνικο

Σε ό,τι αφορά στην περίθαλψη του Σταύρου Φλώρου, η αδελφή του είπε ότι «η εταιρεία παραγωγής του Survivor θα αναλάβει τη νοσηλεία του και ανέλαβε και την μεταφορά μας στον Άγιο Δομίνικο. Αύριο θα ταξιδέψουμε στην Αθήνα για να πάρουμε την πτήση προς Άγιο Δομίνικο και θα είμαστε εκεί την Πέμπτη».

Καμία επικοινωνία με το υπουργείο Υγείας

Σύμφωνα με την ίδια, μέχρι και την ώρα που γινόταν η συνομιλία με το Newsbomb το υπουργείο Υγείας δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη με την οικογένειά της.

Πώς έγινε το ατύχημα

Το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το σκάφος με την ονομασία «Adrien III» έφτασε στο ναυπηγείο του Μπαγιαΐμπε το πρωί της Κυριακής 11 Μαΐου, μετά από ατύχημα που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Σαόνα, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας Έλληνας πολίτης, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα noticiasenunclic.com.Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου του σκάφους, Walker Nathan Polanco Morales, το πλοίο κατευθυνόταν προς το νησί Σαόνα για τουριστική εκδρομή, όταν χτύπησε κατά λάθος τον 22χρονο Σταύρο Φλώρο, ο οποίος έκανε κατάδυση χωρίς σημαδούρα σήμανσης στην περιοχή όπου γίνονται τα γυρίσματα του «Survivor».

Ο τραυματίας υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο, τραυματισμοί που προκλήθηκαν από τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων. Του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το Εθνικό Σύστημα Άμεσης Ανταπόκρισης 9-1-1 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Central Romana, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Το Πολεμικό Ναυτικό, ως αρμόδια ναυτική αρχή, διερευνά τα αίτια του περιστατικού και εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

