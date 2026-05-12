Σταύρος Φλώρος: «Είναι ζωντανός από θαύμα» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 22χρονου παίκτη του Survivor

Το ατύχημα συνέβη παρουσία δεύτερου ατόμου και μετά τη σύγκρουση σκάφους με τις προπέλες τόσο στον παίκτη όσο και σε σημαδούρα στη θάλασσα.

Σοβαρό ατύχημα με παίκτη του Survivor σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου, όταν τραυματίστηκε από τις προπέλες σκάφους, όπως αποκάλυψε ο πατέρας του στην εκπομπή «Buongiorno». Ο παίκτης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρά τραύματα και ακρωτηριασμό, ενώ οι πρώτες ώρες μετά το περιστατικό ήταν καθοριστικές για την επιβίωσή του.

Ο πατέρας του παίκτη εξήγησε ότι το πρώτο 24ωρο ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων. «Το ένα πόδι ακρωτηριάστηκε, ενώ το άλλο παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα στον αστράγαλο», ανέφερε, περιγράφοντας την κατάσταση του γιου του. Το ατύχημα συνέβη ενώ ο παίκτης έκανε ψαροντούφεκο, μια δραστηριότητα που απαιτεί μεγάλη προσοχή και εμπειρία.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του πατέρα, στο σημείο υπήρχε και δεύτερο άτομο, ενώ ένα σκάφος με δύο εξωλέμβιες μηχανές πέρασε κοντά. «Το σκάφος συγκρούστηκε με τις προπέλες τόσο με τον γιο μου όσο και με μια σημαδούρα που βρισκόταν στη θάλασσα», εξήγησε. Η σύγκρουση προκάλεσε βαριά τραύματα και σημαντική απώλεια αίματος.

Η καθυστέρηση στη μεταφορά του στο νοσοκομείο ήταν επίσης καθοριστική. Ο παίκτης χρειάστηκε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει σε νοσοκομείο, ενώ έχασε αρκετό αίμα κατά τη διάρκεια της διαδρομής. «Το γεγονός ότι επέζησε θεωρείται θαύμα», τόνισε ο πατέρας του.

Μετά τη συγκλονιστική περιγραφή, η παρουσιάστρια Φαίη Σκορδά εξέφρασε τη συγκίνησή της και ευχήθηκε περαστικά στον παίκτη: «Περαστικά… έχουμε μουδιάσει», σχολίασε.

