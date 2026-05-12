Survivor: Οριστικό τέλος από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ – Η κατάσταση των παικτών και η επιστροφή

Snapshot Ο Σταύρος Φλώρος, παίκτης του φετινού «Survivor», υπέστη ακρωτηριασμό ποδιού μετά από σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο.

Ο Μάνος Μαλλιαρός, που ήταν μαζί με τον Σταύρο κατά το ατύχημα, υπέστη νευρικό κλονισμό και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Αγίου Δομινίκου.

Οι υπόλοιποι παίκτες του «Survivor» βρίσκονται σε σοκ, ενώ η παραγωγή προσπαθεί να τους στηρίξει και περιμένει οδηγίες για την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Το παιχνίδι «Survivor» ολοκληρώνεται οριστικά και οι Έλληνες συμμετέχοντες αναμένεται να επιστρέψουν στη χώρα.

Ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός είναι σοκαρισμένος από το περιστατικό και θα απουσιάσει προσωρινά από την εκπομπή μέχρι να ανακάμψει.

Ο Σταύρος Φλώρος, ο παίκτης του φετινού «Survivor», δίνει τη δική του μάχη στον Άγιο Δομίνικο έχοντας υποστεί ακρωτηριασμό ποδιού έπειτα από σοβαρό ατύχημα. Η τραγική αυτή εξέλιξη έχει βυθίσει σε θλίψη όλους τους συμμετέχοντες αλλά και τα άτομα της παραγωγής, που δεν μπορούν να διαχειριστούν το τι έχει συμβεί και τα όσα έχουν ζήσει τα τελευταία 24ώρα.

Στην χειρότερη ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται ο Μάνος Μαλλιαρός, που ήταν μαζί με τον Σταύρο την ώρα του ατυχήματος και τον βοήθησε μάλιστα να βγει από τη θάλασσα. Ο νεαρός έπαθε νευρικό κλονισμό και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Αγίου Δομινίκου, όπου και παρακολουθείται από γιατρούς.

Και όλοι οι υπόλοιποι παίκτες, όμως, βρίσκονται σε σοκ με την παραγωγή να προσπαθεί να τους στηρίξει μέχρι να λάβουν οδηγίες για την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Αν και ακόμα δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για την εν λόγω εξέλιξη, φαίνεται ότι οι Έλληνες συμμετέχοντες του «Survivor» θα επιστρέψουν στη χώρα μας καθώς το παιχνίδι ολοκληρώνεται οριστικά.

Την ίδια ώρα, συγκλονισμένος είναι και ο Γιώργος Λιανός. «Mίλησα με τον Γιώργο Λιανό χθες βράδυ γιατί τον έψαξα και με πήρε τηλέφωνο. Δεν είναι σε κατάσταση ο Γιώργος να βγει στην εκπομπή για 2-3 μέρες. Είναι σοκαρισμένος κι αυτός από όλο αυτό που έχει συμβεί. Είναι πάρα πολύ στενοχωρημένος. Είναι δίπλα στον παίκτη…Ξέρουμε ο Γιώργος πόσο ευαίσθητος είναι, και ότι όλο του το μυαλό είναι εκεί, όσο γίνεται να πηγαίνει καλά αυτό το παιδί. Κάνω αυτή την ανακοίνωση γιατί για κάποιες μέρες θα λείψει και θα ξαναβγεί όποτε νιώσει καλά», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη ραδιοφωνική τους εκπομπή το πρωί της Τρίτης.

