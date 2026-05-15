Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη του φωτογραφία από το νοσοκομείο - Με χαμόγελο στα χείλη ο 22χρονος

Φωτογραφίες που δείχνουν τον Σταύρο Φλώρο μέσα στο νοσοκομείο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο «Survivor» δημοσίευσε η Μαντίσα Τσότσα, με τον 22χρονο να εμφανίζεται χαμογελαστός παρά τις δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο παίκτης τραυματίστηκε σε θάλασσα του Αγίου Δομίνικου, όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο ταχύπλοο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο. Οι ίδιες αναφορές κάνουν λόγο για μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι, αλλά και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.

Ο Σταύρος Φλώρος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου, ενώ σύμφωνα με το ιατρικό πλάνο αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνέχιση της θεραπείας του.

Η Μαντίσα Τσότσα, που συμμετέχει επίσης στο ριάλιτι, είχε προηγουμένως αναρτήσει βίντεο στα social media αναφερόμενη στο περιστατικό, ενώ κάτω από την ανάρτησή της προέκυψαν σχόλια για το αν υπάρχει επικοινωνία με τον τραυματία. Σε απάντηση, έγινε γνωστό πως οι δύο παίκτες έχουν μιλήσει μετά το συμβάν.

Παράλληλα, κοινοποιήθηκε στιγμιότυπο από Instagram story της ίδιας, όπου φαίνονται δύο φωτογραφίες από βιντεοκλήση με τον Σταύρο Φλώρο μέσα από το νοσοκομείο, με εκείνον να χαμογελά και εκείνη να γράφει χαρακτηριστικά: «Πόσο χαρούμενη, χαμογελάρα μου».

Σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι θα μεταφερθεί ο 22χρονος

Στο Μαϊάμι των ΗΠΑ θα μεταφερθεί ο Σταύρος Φλώρος μετά το ατύχημα που είχε στο Survivor στον Άγιο Δομίνικο, που είχε σαν αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί στο αριστερό πόδι.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο 22χρονος θα μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο του Μαϊάμι όπου θα υποβληθεί σε σειρά επεμβάσεων στον δεξιό αστράγαλο και μάλιστα από Έλληνα γιατρό.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να καταφέρουν να σώσουν τον δεξιό αστράγαλο του νεαρού καθώς τα τραύματα είναι πολύ δύσκολα.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο πατέρας του νεαρού μιλώντας στον ΑΝΤ1, με τον ίδιο επίσης να δηλώνει πως όλα τα νοσήλια που θα προκύψουν θα πληρωθούν από τον Ατζούν Ιλιτζαλί και τον Γιάννη Αλαφούζο.

