Σταύρος Φλώρος: Σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι θα μεταφερθεί ο 22χρονος

Στο Μαϊάμι των ΗΠΑ θα μεταφερθεί ο Σταύρος Φλώρος μετά το ατύχημα που είχε στο Survivor στον Άγιο Δομίνικο, που είχε σαν αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί στο αριστερό πόδι.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο 22χρονος θα μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο του Μαϊάμι όπου θα υποβληθεί σε σειρά επεμβάσεων στον δεξιό αστράγαλο και μάλιστα από Έλληνα γιατρό.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να καταφέρουν να σώσουν τον δεξιό αστράγαλο του νεαρού καθώς τα τραύματα είναι πολύ δύσκολα.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο πατέρας του νεαρού μιλώντας στον ΑΝΤ1, με τον ίδιο επίσης να δηλώνει πως όλα τα νοσήλια που θα προκύψουν θα πληρωθούν από τον Ατζούν Ιλιτζαλί και τον Γιάννη Αλαφούζο.

