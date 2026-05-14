Survivor: «Δεν θα κινηθούμε νομικά, με νοιάζει που το παιδί μας ζει» λέει ο πατέρας Σταύρου Φλώρου

Για την κατάσταση της υγείας του γιου του, τις επόμενες κινήσεις της οικογένειας αλλά και τη στήριξη που έχουν δεχθεί από την παραγωγή, μίλησε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου, του παίκτη που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια γυρισμάτων του Survivor στον Άγιο Δομίνικο.

«Έχει ξεφύγει τον κίνδυνο»

Όπως ανέφερε ο ίδιος στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA και τον Αργύρη Ηλιάδη, η κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου έχει ξεφύγει τον κίνδυνο, ενώ οι γιατροί έχουν ήδη δώσει έγκριση ώστε να μεταφερθεί στο Μαϊάμι για το στάδιο της αποκατάστασης.

«Την Τρίτη μιλήσαμε μαζί είναι αισιόδοξος και δοξάζει τον θεό, θα πάει στο Μαϊάμι για να κάνει την αποκατάσταση,δώσανε έγκριση οι γιατροί και περιμένει να δει πότε θα πάει. Έχει ξεφύγει τον κίνδυνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν θέλουμε να κινηθούμε νομικά»

Ο πατέρας του παίκτη ξεκαθάρισε πως η οικογένεια δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά, τονίζοντας ότι προτεραιότητά τους είναι αποκλειστικά η υγεία του παιδιού τους.

«Δεν θέλουμε να κινηθούμε νομικά, αυτό που μας νοιάζει είναι να είναι καλά το παιδί μας. Από τη στιγμή που ζει όλα τα άλλα δεν έχουν τόση σημασία, αν γίνεται και όλα τα υπόλοιπα να λειτουργήσουν ομαλότερα, έχει καλώς», πρόσθεσε.

Στο πλευρό του η οικογένεια και ο Ατζούν Ιλιτζαλί

Σύμφωνα με όσα είπε, συγγενείς του Σταύρου Φλώρου ταξίδεψαν ήδη στον Άγιο Δομίνικο, ενώ στο πλευρό του βρέθηκε και ο Ατζούν Ιλιτζαλί.

«Την Τετάρτη οι συγγενείς έφτασαν στον Άγιο Δομίνικο και το απόγευμα της Τρίτης ο Ατζούν κατέφτασε για να σταθεί δίπλα του. Ο ίδιος και η εταιρεία παραγωγής θα καλύψουν όλα τα έξοδα».

Το έπαθλο του Survivor

Όπως έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή, η Acun Medya αναμένεται να δώσει το έπαθλο στον Σταύρο Φλώρο, σε μια κίνηση στήριξης μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.