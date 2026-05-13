Παρέμβαση ΕΣΡ για την τραγωδία της Ηλιούπολης και τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor

Snapshot Το ΕΣΡ ζητά σεβασμό στην προσωπικότητα των εμπλεκόμενων, στη μνήμη των νεκρών και αποφυγή πρόκλησης πόνου στους οικείους κατά την παρουσίαση των γεγονότων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ζήτησε την απομάκρυνση βίντεο σχετικού με την τραγωδία στην Ηλιούπολη και κάλεσε το ΕΣΡ και τη Δικαιοσύνη να παρέμβουν.

Το ΕΣΡ υπενθυμίζει την ανάγκη τήρησης της νομοθεσίας που αφορά την ευθύνη στην ενημέρωση και την αποφυγή δραματοποιημένης παρουσίασης των γεγονότων. Snapshot powered by AI

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) με ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (13/05) καλεί τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς να επιδείξουν σεβασμό και υπευθυνότητα, μεταδίδοντας μόνο έγκυρες και διασταυρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη δημοσιογραφική κάλυψη της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, που αφορά την απόπειρα αυτοκτονίας δύο 17χρονων κοριτσιών, καθώς και τον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη του Survivor, Σταύρος Φλώρος.

Στην ανακοίνωσή του το ΕΣΡ, ζητά από τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς να δείχνουν τόσο για την τραγωδία της Ηλιούπολης όσο και για τον τραυματισμό του παίκτη του Survivor σεβασμό και να μεταδίδουν έγκυρες και επιβεβαιωμένες πληροφορίες.

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε ζητήσει να αποσυρθεί βίντεο που προβλήθηκε από μερίδα ΜΜΕ για την τραγωδία στην Ηλιούπολη, καλώντας το ΕΣΡ και τη Δικαιοσύνη να παρέμβουν.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΕΣΡ:

«Με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 του Συντάγματος, 3 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ, 9 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003, 3 παρ. 3 του Ν. 4173/2013, 6 παρ. 1 του Π.Δ. 77/2003, 7 του Π.Δ. 77/2003, 5 του Π.Δ. 77/2003, 8 παρ. 1 εδ. α του Π.Δ. 77/2003, 9 παρ. 6 του Ν. 4779/2021, 14 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003 παρακαλείσθε, ενόψει της έκτακτης συγκυρίας των τραγικών γεγονότων που απασχολούν την επικαιρότητα, να ασκήσετε την δέουσα εποπτεία κατά την παρουσίαση των γεγονότων αυτών, ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου για την ενημέρωση του κοινού, και να τηρήσετε κατά τη μετάδοση του προγράμματός σας την ισχύουσα νομοθεσία και δη να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί, ιδίως:

α) ο σεβασμός της προσωπικότητας αναφερομένων σε εκπομπές προσώπων,

β) ο σεβασμός της μνήμης νεκρού,

γ) η αδιάκριτη παρέμβαση σε προσωπικό πόνο ή πένθος,

δ) η αποφυγή πρόκλησης πόνου στους οικείους των εικονιζόμενων,

δ) η ακριβής μετάδοση γεγονότων με προσοχή και αίσθημα ευθύνης,

ε) η μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών και

στ) η αποφυγή δραματοποιημένης παρουσίασης γεγονότων».

Διαβάστε επίσης