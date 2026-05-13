Παρέμβαση ΕΣΡ για την τραγωδία της Ηλιούπολης και τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor

Σεβασμό και μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών ζητάει το ΕΣΡ στη μετάδοση ρεπορτάζ που αφορούν στα συγκεκριμένα θέματα

Παρέμβαση ΕΣΡ για την τραγωδία της Ηλιούπολης και τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το ΕΣΡ ζητά σεβασμό στην προσωπικότητα των εμπλεκόμενων, στη μνήμη των νεκρών και αποφυγή πρόκλησης πόνου στους οικείους κατά την παρουσίαση των γεγονότων.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ζήτησε την απομάκρυνση βίντεο σχετικού με την τραγωδία στην Ηλιούπολη και κάλεσε το ΕΣΡ και τη Δικαιοσύνη να παρέμβουν.
  • Το ΕΣΡ υπενθυμίζει την ανάγκη τήρησης της νομοθεσίας που αφορά την ευθύνη στην ενημέρωση και την αποφυγή δραματοποιημένης παρουσίασης των γεγονότων.
Snapshot powered by AI

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) με ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (13/05) καλεί τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς να επιδείξουν σεβασμό και υπευθυνότητα, μεταδίδοντας μόνο έγκυρες και διασταυρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη δημοσιογραφική κάλυψη της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, που αφορά την απόπειρα αυτοκτονίας δύο 17χρονων κοριτσιών, καθώς και τον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη του Survivor, Σταύρος Φλώρος.

Στην ανακοίνωσή του το ΕΣΡ, ζητά από τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς να δείχνουν τόσο για την τραγωδία της Ηλιούπολης όσο και για τον τραυματισμό του παίκτη του Survivor σεβασμό και να μεταδίδουν έγκυρες και επιβεβαιωμένες πληροφορίες.

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε ζητήσει να αποσυρθεί βίντεο που προβλήθηκε από μερίδα ΜΜΕ για την τραγωδία στην Ηλιούπολη, καλώντας το ΕΣΡ και τη Δικαιοσύνη να παρέμβουν.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΕΣΡ:
«Με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 του Συντάγματος, 3 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ, 9 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003, 3 παρ. 3 του Ν. 4173/2013, 6 παρ. 1 του Π.Δ. 77/2003, 7 του Π.Δ. 77/2003, 5 του Π.Δ. 77/2003, 8 παρ. 1 εδ. α του Π.Δ. 77/2003, 9 παρ. 6 του Ν. 4779/2021, 14 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003 παρακαλείσθε, ενόψει της έκτακτης συγκυρίας των τραγικών γεγονότων που απασχολούν την επικαιρότητα, να ασκήσετε την δέουσα εποπτεία κατά την παρουσίαση των γεγονότων αυτών, ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου για την ενημέρωση του κοινού, και να τηρήσετε κατά τη μετάδοση του προγράμματός σας την ισχύουσα νομοθεσία και δη να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί, ιδίως:

α) ο σεβασμός της προσωπικότητας αναφερομένων σε εκπομπές προσώπων,

β) ο σεβασμός της μνήμης νεκρού,

γ) η αδιάκριτη παρέμβαση σε προσωπικό πόνο ή πένθος,

δ) η αποφυγή πρόκλησης πόνου στους οικείους των εικονιζόμενων,

δ) η ακριβής μετάδοση γεγονότων με προσοχή και αίσθημα ευθύνης,

ε) η μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών και

στ) η αποφυγή δραματοποιημένης παρουσίασης γεγονότων».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:13ΚΟΣΜΟΣ

Το μέτωπο των Αμερικανών κωμικών εναντίον του Τραμπ: Εμφανίστηκαν όλοι μαζί στην εκπομπή του Κολμπέρ

16:13ΚΟΣΜΟΣ

Έφτιαξε χειροποίητο αεροπλάνο από χαρτόνι και το δοκίμασε σε χωράφι

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο πένθος στον δήμο Ηλιούπολης μετά την τραγωδία με τις 17χρονες

16:03ΕΘΝΙΚΑ

Τι θα περιλαμβάνει το τουρκικό σχέδιο «νάρκη» για τις θαλάσσιες περιοχές σε Αιγαίο και Μεσόγειο - ΑΟΖ, Υφαλοκρηπίδα και «Γκρίζες Ζώνες»

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Τσεχία: Ανθρωποκυνηγητό για δράστη που έκλεψε κρανίο ηλικίας 800 ετών από εκκλησία

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Ύποπτο σακίδιο κοντά στη ΓΑΔΑ - Στο σημείο το ΤΕΕΜ - Έκλεισε τμήμα της Αλεξάνδρας

15:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα άνω των 1,9 εκατ. ευρώ σε ΦΑΓΕ και DOVALUE από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσαρά: Ένταλμα σύλληψης 47χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας του 33χρονου συγχωριανού του

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Το πρόγραμμα «Χρόνος Μαζί» αγκαλιάζει την τρίτη ηλικία και της δίνει φωνή και μέσα για να εκφραστεί

15:15ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε στο Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ - Βίντεο

15:15LIFESTYLE

Ολοκληρώνει τον κύκλο του στον ΑΝΤ1 ο Στρατής Λιαρέλλης μετά από 29 χρόνια συνεργασίας

15:07ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρότυπα και Ωνάσεια: Ανακοινώθηκαν οι μαθητές που εισάγονται για το σχολικό έτος 2026-27

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση ΕΣΡ για την τραγωδία της Ηλιούπολης και τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor

15:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για αιτήσεις

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανικό δικαστήριο: Η συρρίκνωση της σοκολάτας Milka εξαπάτησε τους καταναλωτές

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Θερμή υποδοχή των Ιταλών στην πρώτη επίσκεψη μετά τη μάχη με τον καρκίνο - Βίντεο

14:50LIFESTYLE

Ο Akylas έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media…

14:49ΥΓΕΙΑ

Ηλεία: Καμία νέα εκδήλωση φυματίωσης τις τελευταίες πέντε ημέρες

14:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχοινάς: Ακυρώνονται οι προβληματικές δράσεις σε βιολογική μελισσοκομία και κτηνοτροφία

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Αρανίτης: Η εικόνα της Κρήτης αλλάζει χάρη στα μεγάλα έργα υποδομών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Βίντεο ντοκουμέντο με το τουριστικό σκάφος που χτύπησε και ακρωτηρίασε τον 22χρονο

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η 17χρονη στο ΚΑΤ - Τα νεότερα της κατάστασής της

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

13:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να αποσυρθεί άμεσα»: Ο Μαρινάκης ζητεί παρέμβαση Δικαιοσύνης και ΕΣΡ για το βίντεο με την πτώση των δύο 17χρονων στην Ηλιούπολη

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στο Μέγαρο των Ηλυσίων: Το SMS του Μακρόν σε Ιρανή ηθοποιό πίσω από το χαστούκι της πρώτης κυρίας - «Είσαι πολύ όμορφη...»

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό - Ένας νεκρός από νοροϊό

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Ύποπτο σακίδιο κοντά στη ΓΑΔΑ - Στο σημείο το ΤΕΕΜ - Έκλεισε τμήμα της Αλεξάνδρας

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έξι παιδιά ηλικίας 3 έως 11 ετών ζούσαν σε τρώγλη - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

15:07ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρότυπα και Ωνάσεια: Ανακοινώθηκαν οι μαθητές που εισάγονται για το σχολικό έτος 2026-27

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανικό δικαστήριο: Η συρρίκνωση της σοκολάτας Milka εξαπάτησε τους καταναλωτές

15:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα άνω των 1,9 εκατ. ευρώ σε ΦΑΓΕ και DOVALUE από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο 30χρονος που παρέσυρε την 27χρονη σύζυγό του με το όχημά του

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση ΕΣΡ για την τραγωδία της Ηλιούπολης και τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Μάχη των γιατρών για να σώσουν τον δεξί αστράγαλό του - «Μαμά ζω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ