Γιαννόπουλος στο Newsbomb: Δύο παιδιά τη μέρα δηλώνουν αυτοκτονικότητα

«Δύο παιδιά την ημέρα, 764 παιδιά το 2025 - Καταφέραμε και αποτρέψαμε 380 από βέβαιο θάνατο, δηλαδή είχαν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας» λέει ο Κώστας Γιαννόπουλος στο Newsbomb

Ελένη Μητσάλη

  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» λαμβάνει καθημερινά τουλάχιστον δύο κλήσεις από παιδιά με αυτοκτονικές τάσεις, ενώ το 2025 συνολικά 764 παιδιά εξέφρασαν αυτοκτονικότητα.
  • Χάρη στη συνεργασία με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αποτρέπηκαν 380 βέβαιοι θάνατοι παιδιών που είχαν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.
  • Τα θέματα ψυχικής υγείας αντιστοιχούν στο 40,9% των αιτημάτων συμβουλευτικής που δέχεται ο οργανισμός, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.
  • Ο οργανισμός λειτουργεί 13 επιχειρησιακά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας 24ωρη υποστήριξη με εξειδικευμένο προσωπικό και άμεση ανταπόκριση.
  • Ο Κώστας Γιαννόπουλος τονίζει την ανάγκη για κοινωνική ευθύνη και έγκαιρη παρέμβαση, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν λύσεις και ότι τα παιδιά χρειάζονται εμπιστοσύνη και υποστήριξη.
Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε ό,τι αφορά στις αυτοκτονικές τάσεις που παρουσιάζουν οι έφηβοι.

Με αφορμή τη χθεσινή κατά τα φαινόμενα απόπειρα αυτοκτονίας των δύο μαθητριών από την Ηλιούπολη, ο Κώστας Γιαννόπουλος που δίνει αγώνα εδώ και δεκαετίες για έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά, λέει στο Newsbomb ότι κάθε μέρα το τηλεφωνικό τους κέντρο, δέχεται τουλάχιστον δύο κλήσεις από παιδιά κι εφήβους που εκφράζουν την πρόθεση να βάλουν τέλος στη ζωή τους.

Ο κ. Γιαννόπουλος στέλνει ηχηρό μήνυμα για τη δραματική κατάσταση που βιώνουν εκατοντάδες παιδιά στη χώρα μας και κρούει για πολλοστή φορά τον κώδωνα του κινδύνου, φέρνοντας προ των ευθυνών της την κοινωνία και κατ' επέκταση την Πολιτεία.

«Δεν θα διαχειριστούμε τον θάνατο ή τη ζωή των παιδιών», τονίζει ο κ. Γιαννόπουλος, ξεκαθαρίζοντας τη στάση του οργανισμού. Όπως σημειώνει, «δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και γι’ αυτό έχουμε βγάλει μία ανακοίνωση ότι πρέπει να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που βιώνουν αυτή τη φρίκη και να μην διαιωνίζουμε πράγματα τα οποία, δεν έχουμε σαν κοινωνία να τα μεταδίδουμε».

Παράλληλα, ο κ. Γιαννόπουλος υπογραμμίζει ότι «τα θέματα ψυχικής υγείας αποτέλεσαν το 40,9% των συνολικών αιτημάτων που είχαμε για συμβουλευτική», δίνοντας το στίγμα της σοβαρότητας της κατάστασης.

«Καμπανάκι» για την κοινωνία: Εκατοντάδες παιδιά σε απόγνωση

Στη συνέχεια, ο κ. Γιαννόπουλος περιγράφει την ανησυχητική εικόνα που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα: «Το 2025 διαχειριστήκαμε, δηλαδή για να καταλάβετε, με την πρόληψη και την βιωματική επικοινωνία που κάνουμε με τα παιδιά στα σχολεία, μας εμπιστεύονται και μας παίρνουν τηλέφωνο, δηλώνοντας αυτοκτονικότητα».

Όπως τονίζει, «δύο παιδιά την ημέρα, 764 παιδιά το 2025», απευθύνθηκαν στον οργανισμό, ενώ προσθέτει ότι «χάρη στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία αμέσως βρίσκει πού βρίσκονται αυτά τα παιδιά, καταφέραμε και αποτρέψαμε 380 από βέβαιο θάνατο, δηλαδή είχαν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας».

Ο ίδιος συμπληρώνει ότι «τα υπόλοιπα προσπαθήσαμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι η ζωή έχει αξία και ότι πρέπει να επικοινωνούν μαζί μας», επισημαίνοντας τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης.

Αναφερόμενος στη λειτουργία του οργανισμού, ο κ. Γιαννόπουλος εξηγεί ότι «τα 13 επιχειρησιακά κέντρα του Χαμόγελου του Παιδιού, 24 ώρες, σε όλη την Ελλάδα που είναι συνδεδεμένα», βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα. Μάλιστα, όπως τονίζει, «εδώ δεν είναι εθελοντές γιατί δεν γίνεται να “παίξουμε” με τα προβλήματα των παιδιών».

Αγωνία για την επόμενη μέρα: «Τα παιδιά ζητούν βοήθεια»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Γιαννόπουλος και στον ρόλο των γονέων, τονίζοντας ότι «πρέπει να πούμε στους γονείς πως, και να μιλήσουν τα παιδιά ανώνυμα σε κάποιον που εμπιστεύονται είναι μία λύση». Όπως εξηγεί, «καμία φορά ντρέπονται ή φοβούνται ή δεν θέλουν να στεναχωρήσουν τους γονείς, οπότε γι’ αυτό παίρνουν τα παιδιά στο 1056».

Ο ίδιος προσθέτει ότι «με μέσο χρόνο αναμονής τα 12 δευτερόλεπτα, δεν περιμένει κανείς πολύ ώρα, γιατί αυτό είναι το Α και το Ω», ενώ συμπληρώνει πως «τα παιδιά επικοινωνούν και μέσω του πληκτρολογίου στο chat 1056».

«Μας δηλώνουν αυτοτραυματική συμπεριφορά, βιασμούς, σκέψεις για αυτοκτονία», σημειώνει χαρακτηριστικά, ενώ προσθέτει ότι «το παιδί που έχει πάρει χαπάκια παίρνει τηλέφωνο και έτσι κινητοποιούμε την ομάδα».

Όπως τονίζει, «πλέον λειτουργούμε ως ομάδα και δεν λειτουργούμε σε αυτόνομη διαδικασία και η παιδίατρος δίνει τις συμβουλές».

«Υπάρχουν λύσεις»

Κλείνοντας, ο κ. Γιαννόπουλος επισημαίνει με νόημα: «Θέλω να πω ότι υπάρχουν λύσεις γιατί έχουμε ενώσει δυνάμεις και θεσμικές και επιστημονικές και αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρουν πού απευθύνονται και να μην τους προδώσεις».

Την ίδια ώρα, δεν κρύβει την ανησυχία του, τονίζοντας ότι «είναι πολλά τα θέματα που μας απασχολούν» και ότι «έχουν φτάσει τα παιδιά σε τέτοια σημεία με την ψυχική υγεία που τα πράγματα είναι πλέον πολύ ανησυχητικά».

Όπως συμπληρώνει, «τα παιδιά κουράστηκαν να ακούν παραινέσεις», γι’ αυτό –όπως λέει– «υπάρχουν κάποιοι νέοι άνθρωποι στο Χαμόγελο του Παιδιού που τους ακούνε, τους μιλάνε και μπορούν να διαχειριστούν τα προβλήματά τους στο 1056».

Τέλος, ο κ. Γιαννόπουλος φέρνει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Όπως ο νεαρός που πήρε τηλέφωνο και λέει “ξέρετε μάλωσα με τη μαμά μου και δεν μου μιλάει, κι εγώ την αγαπώ τη μαμά μου, θέλω να τα βρούμε, οπότε πείτε μου έναν τρόπο”». Και καταλήγει με νόημα: «Τι πιο όμορφο να σε εμπιστεύεται ένα παιδί γιατί μάλωσε με τη μαμά του και όχι γιατί θέλει να αυτοκτονήσει».

