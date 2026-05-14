Survivor: Τι θα γίνει με το έπαθλο των 250.000 ευρώ μετά τη διακοπή του reality
Ο όρος στα συμβόλαια των παικτών
Το φετινό Surivor έριξε πρόωρα τίτλους τέλους λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Σταύρου Φλώρου, ο οποίος ακρωτηριάστηκε στο αριστερό πόδι μετά από ατύχημα ενώ έκανε ψαροντούφεκο.
Έτσι, η Acun Media έριξε τίτλους τέλους με το ερώτημα όλων να είναι τι θα συμβεί με το μεγάλο έπαθλο των 250.000 ευρώ αλλά και ποιος θα είναι ο νικητής σε αυτή την περίπτωση.
Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 στα συμβόλαια που υπέγραψαν οι παίκτες πριν ταξιδέψουν στον Άγιο Δομίνικο, αναφέρουν πως δεν θα δοθεί χρηματικό έπαθλο σε περίπτωση διακοπής του reality για τον οποιονδήποτε λόγο.
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν την αμοιβή που έχουν συμφωνήσει για κάθε μέρα παραμονής τους στον Άγιο Δομίνικο.
