Σταύρος Φλώρος: Μάχη των γιατρών για να σώσουν τον δεξί αστράγαλό του - «Μαμά ζω»

Κερδίζει τη μάχη για τη ζωή ο παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος, ο οποίος ακρωτηριάστηκε κάτω από το αριστερό γόνατο στον Άγιο Δομίνικο.

Αυτή τη στιγμή, ο Σταύρος έχει διαφύγει τον κίνδυνο και έχει πλήρη επαφή με το περιβάλλον ενώ σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 ο 22χρονος έχει συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει συμβεί και ο ίδιος παρουσιάζεται πνευματικά πολύ δυνατός μετά την αδιανόητη περιπέτεια που έζησε.

Στο ιατρικό σκέλος, ο 22χρονος από την πρώτη στιγμή έχει ακρωτηριαστεί στο αριστερό πόδι από το γόνατο και κάτω ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για να σώσουν τον δεξί αστράγαλο του Σταύρο, ο οποίος είχε αποκολληθεί και αυτός ωστόσο μετά από επεμβάσεις κατάφεραν να τον σώσουν.

Ωστόσο, δεν είναι τόσο απλή η υπόθεση καθώς ο Σταύρος θα πρέπει να υποβληθεί σε σωρεία επεμβάσεων, είτε στις ΗΠΑ είτε στην Ελλάδα, για να καταφέρουν οι γιατροί να εξασφαλίσουν πως δεν θα γίνει δεύτερος ακρωτηριασμός στον 22χρονο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σταύρος έμεινε στο χειρουργείο για περίπου 7 ώρες...

Πώς έγινε το ατύχημα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο παίκτης των Μπλε τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ενώ βρισκόταν στη θάλασσα με ψαροντούφεκο, εκτός διαδικασίας αγωνίσματος και γυρίσματος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εκείνοι που τον εντόπισαν πρώτοι ήταν παίκτες του τουρκικού Survivor, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι κάτι είχε συμβεί και κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μάνος Μαλλιαρός κατέρρευσε ψυχολογικά μόλις έμαθε τι συνέβη στον συμπαίκτη του και χρειάστηκε επίσης ιατρική υποστήριξη, με αποτέλεσμα να βρίσκεται υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο.

Το κλίμα στον Άγιο Δομίνικο περιγράφεται εξαιρετικά βαρύ, με όλους τους παίκτες να βρίσκονται σε σοκ και να παρακολουθούνται από ψυχολόγους της παραγωγής.

Οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Survivor παραμένουν ανοιχτές, καθώς προτεραιότητα όλων αυτή τη στιγμή είναι η κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου και η ψυχολογική στήριξη των παικτών.

