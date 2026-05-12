Survivor ατύχημα: Πώς χτύπησε τον Σταύρο Φλώρο το σκάφος - Οι δραματικές στιγμές

Snapshot Ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε σοβαρά από τις προπέλες σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός αγωνίσματος του Survivor.

Υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο και νοσηλεύεται υπό εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας διερευνά τα αίτια του ατυχήματος που συνέβη ανοιχτά του νησιού Σαόνα.

Οι πρώτοι που εντόπισαν τον τραυματία ήταν παίκτες του τουρκικού Survivor, ενώ το κλίμα στον Άγιο Δομίνικο είναι βαρύ με ψυχολογική υποστήριξη για όλους τους παίκτες.

Η καθυστέρηση στη μεταφορά του στο νοσοκομείο ήταν καθοριστική και η επιβίωσή του χαρακτηρίζεται ως θαύμα από τον πατέρα του. Snapshot powered by AI

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του σοβαρού τραυματισμού του Σταύρου Φλώρου κατά τη διάρκεια του Survivor.

Το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το σκάφος με την ονομασία «Adrien III» έφτασε στο ναυπηγείο του Μπαγιαΐμπε το πρωί της Κυριακής 11 Μαΐου, μετά από ατύχημα που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Σαόνα, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας Έλληνας πολίτης, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα noticiasenunclic.com.

Το σκάφος που χτύπησε τον 22χρονο

Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου του σκάφους, Walker Nathan Polanco Morales, το πλοίο κατευθυνόταν προς το νησί Σαόνα για τουριστική εκδρομή, όταν χτύπησε κατά λάθος τον 22χρονο Σταύρο Φλώρο, ο οποίος έκανε κατάδυση χωρίς σημαδούρα σήμανσης στην περιοχή όπου γίνονται τα γυρίσματα του «Survivor».

Ο τραυματίας υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο, τραυματισμοί που προκλήθηκαν από τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων. Του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το Εθνικό Σύστημα Άμεσης Ανταπόκρισης 9-1-1 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Central Romana, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Το Πολεμικό Ναυτικό, ως αρμόδια ναυτική αρχή, διερευνά τα αίτια του περιστατικού και εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Πώς έγινε το ατύχημα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο παίκτης των Μπλε τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ενώ βρισκόταν στη θάλασσα με ψαροντούφεκο, εκτός διαδικασίας αγωνίσματος και γυρίσματος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εκείνοι που τον εντόπισαν πρώτοι ήταν παίκτες του τουρκικού Survivor, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι κάτι είχε συμβεί και κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μάνος Μαλλιαρός κατέρρευσε ψυχολογικά μόλις έμαθε τι συνέβη στον συμπαίκτη του και χρειάστηκε επίσης ιατρική υποστήριξη, με αποτέλεσμα να βρίσκεται υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο.

Το κλίμα στον Άγιο Δομίνικο περιγράφεται εξαιρετικά βαρύ, με όλους τους παίκτες να βρίσκονται σε σοκ και να παρακολουθούνται από ψυχολόγους της παραγωγής.

Οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Survivor παραμένουν ανοιχτές, καθώς προτεραιότητα όλων αυτή τη στιγμή είναι η κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου και η ψυχολογική στήριξη των παικτών.

«Είναι ζωντανός από θαύμα» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 22χρονου παίκτη του Survivor

Σοβαρό ατύχημα με παίκτη του Survivor σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου, όταν τραυματίστηκε από τις προπέλες σκάφους, όπως αποκάλυψε ο πατέρας του στην εκπομπή «Buongiorno». Ο παίκτης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρά τραύματα και ακρωτηριασμό, ενώ οι πρώτες ώρες μετά το περιστατικό ήταν καθοριστικές για την επιβίωσή του.

Ο πατέρας του παίκτη εξήγησε ότι το πρώτο 24ωρο ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων. «Το ένα πόδι ακρωτηριάστηκε, ενώ το άλλο παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα στον αστράγαλο», ανέφερε, περιγράφοντας την κατάσταση του γιου του. Το ατύχημα συνέβη ενώ ο παίκτης έκανε ψαροντούφεκο, μια δραστηριότητα που απαιτεί μεγάλη προσοχή και εμπειρία.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του πατέρα, στο σημείο υπήρχε και δεύτερο άτομο, ενώ ένα σκάφος με δύο εξωλέμβιες μηχανές πέρασε κοντά. «Το σκάφος συγκρούστηκε με τις προπέλες τόσο με τον γιο μου όσο και με μια σημαδούρα που βρισκόταν στη θάλασσα», εξήγησε. Η σύγκρουση προκάλεσε βαριά τραύματα και σημαντική απώλεια αίματος.

Η καθυστέρηση στη μεταφορά του στο νοσοκομείο ήταν επίσης καθοριστική. Ο παίκτης χρειάστηκε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει σε νοσοκομείο, ενώ έχασε αρκετό αίμα κατά τη διάρκεια της διαδρομής. «Το γεγονός ότι επέζησε θεωρείται θαύμα», τόνισε ο πατέρας του.

Μετά τη συγκλονιστική περιγραφή, η παρουσιάστρια Φαίη Σκορδά εξέφρασε τη συγκίνησή της και ευχήθηκε περαστικά στον παίκτη: «Περαστικά… έχουμε μουδιάσει», σχολίασε.