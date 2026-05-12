Survivor ατύχημα: Οι πρώτες δηλώσεις του Ατζούν Ιλιτζαλί για τον Σταύρο Φλώρο

Ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο, καθώς χτυπήθηκε από ταχύπλοο σκάφος ενώ έκανε ψαροντούφεκο. Ο Ατζούν Ιλιτζαλί, ο παραγωγός του Survivor, μετά τη νίκη της ομάδας του Χαλ Σίτι κόντρα στην Μίλγουολ, έκανε δηλώσεις και φυσικά αναφέρθηκε στο γεγονός.

Ο Τούρκος παραγωγός αποκάλυψε ότι επρόκειτο να αναχωρήσει άμεσα για τον Άγιο Δομίνικο, εξηγώντας πως το περιστατικό έχει επηρεάσει έντονα τόσο τον ίδιο όσο και την παραγωγή. «Απόψε είμαι πολύ στενοχωρημένος. Συνέβη ένα πολύ σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο, στο ελληνικό Survivor. Γι’ αυτό το μυαλό μου ήταν συνεχώς εκεί», ανέφερε αρχικά.

Όπως είπε, η κατάσταση τον ανάγκασε να αλλάξει άμεσα τα σχέδιά του. «Τώρα πρέπει εκτάκτως να πάω στον Άγιο Δομίνικο, θα φύγω μέσα στις επόμενες δύο ώρες. Ένας Έλληνας παίχτης, δυστυχώς, είχε ένα σοβαρό ατύχημα. Γι’ αυτό δεν είμαι και σε κατάσταση να σκέφτομαι πολύ τον τελικό (σ.σ. τελικό ανόδου της Championship προς την Premier League)», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Του έχουν ακρωτηριάσει το πόδι από το γόνατο και κάτω

Δύσκολες ώρες βιώνει η οικογένεια του παίκτη του Survivor, Σταύρου Φλώρου, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε ο 22χρονος στον Άγιο Δομίνικο, καθώς έκανε ψαροντούφεκο.

Μιλώντας στο Newsbomb, η αδελφή του Σταύρου, Άννα Φλώρου ανέφερε: «Το ένα πόδι έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω και έχει χτυπήσει σοβαρά και στο άλλο πόδι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ξεπεράσει τον κίνδυνο της ζωής του. Τα δύο πρώτα 24ωρα είναι κρίσιμα. Η κατάσταση του είναι σοβαρή αλλά σταθερή».

«Παρακαλάμε τον κόσμο να κάνει μια προσευχή», είπε συγκινημένη η αδελφή του 21χρονου Σταύρου.

Η ίδια διαψεύδει τις πληροφορίες που ήθελαν τον νεαρό να είχε καταδυθεί για ψαροντούφεκο χωρίς σημαδούρα. «Είχε σημαδούρα. Πέρασε ένα σκάφος που μετέφερε Τούρκους -τουρίστες μάλλον- και χτύπησαν και την σημαδούρα και τον αδελφό μου».

Σε ό,τι αφορά στην περίθαλψη του Σταύρου Φλώρου, η αδελφή του είπε ότι «η εταιρεία παραγωγής του Survivor θα αναλάβει τη νοσηλεία του και ανέλαβε και την μεταφορά μας στον Άγιο Δομίνικο. Αύριο θα ταξιδέψουμε στην Αθήνα για να πάρουμε την πτήση προς Άγιο Δομίνικο και θα είμαστε εκεί την Πέμπτη».

