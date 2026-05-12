Σταύρος Φλώρος: Μουδιασμένοι οι παρουσιαστές της πρωινής ζώνης μετά το ατύχημα στο Survivor

Το σοκαριστικό ατύχημα του παίκτη του Survivor, Σταύρου Φλώρου, είναι πρώτο θέμα σε όλες τις πρωινές εκπομπές της Τρίτης. Οι ομάδες των εκπομπών επικοινωνούν με την οικογένεια του νεαρού και τα όσα μεταφέρονται προκαλούν «μούδιασμα» στους παρουσιαστές και το κοινό.

Στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA και τον Αργύρη Ηλιάδη μίλησε ο πατέρας του παίκτη, που τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλες σκάφους, την ώρα που ο ίδιος έκανε ψαροντούφεκο. «Η κατάσταση ήταν σοβαρή. Έχει περάσει το πρώτο 24ωρο. Ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι και το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο. Ήταν με ψαροντούφεκο. Πέρασε ένα σκάφος με δύο εξωλέμβιες μηχανές, είχε και σημαδούρα, άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε, ήταν μπροστά και άλλος παίκτης και το σκάφος χτύπησε με τις προπέλες και τον γιο μου και τη σημαδούρα. Μετά έχασε αρκετό αίμα. Έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε κι άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε, είναι θαύμα», είπε ο πατέρας. «Περαστικά… Έχουμε μουδιάσει», ανέφερε η Φαίη Σκορδά μετά τις δηλώσεις του πατέρα.

«Είχε πάει με τον συμπαίκτη του για ψαροντούφεκο. Πήγε ένα σκάφος, υπήρχε και σημαδούρα και τα πάντα και τον χτύπησε. Το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο ακρωτηριάστηκε και το άλλο στον αστράγαλο έχει πάρα πολύ σοβαρά θέματα και θέλει χειρουργεία. Προς το παρόν παλεύουμε για τη ζωή μας. Πάει καλά, δόξα τω Θεώ, επειδή είναι πολύ δυνατός αλλά προς το παρόν κοιτάμε αυτό το κομμάτι», είπε η μητέρα του τραυματισμένου παίκτη στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Σε άλλο σημείο της εκπομπής, ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε δηλώνοντας: «Ντράπηκα που μου είπαν οι γονείς ότι θα φύγουν αύριο το πρωί. Τι να της πω; Πώς θα αντέξετε μέχρι αύριο το πρωί; Τώρα να στείλει ο Acun μια πτήση. Να είναι σε 10 ώρες εκεί. Ή ο ΣΚΑΙ, έχει έναν σκασμό λεφτά ο Αλαφούζος. Δηλαδή βγάζουν ανακοινώσεις οι στελεχάρες και ρωτάνε και το νομικό τμήμα ώστε να μην χρησιμοποιηθεί αργότερα. Ένας εγκέφαλος δεν σκέφτηκε να στείλει έστω προσχηματικά τους γονείς κάτω; Εγώ κάνω έκκληση, πάρτε τους γονείς και στείλτε τους κάτω τώρα».

