Survivor Ατύχημα: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος

Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Survivor Ατύχημα: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος

Ο Σταύρος Φλώρος / Instagram

LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές, αστυνομία και λιμενικό σώμα συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος.

Τρία μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται ήδη καθοδόν προς τον Άγιο Δομίνικο, καθώς από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε η άμεση μετάβασή τους δίπλα του.

Στον Άγιο Δομίνικο έχει ήδη φτάσει και ο Acun Ilıcalı.

Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται δίπλα στον Σταύρο και την οικογένειά του, με την ευχή για δύναμη και την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της υγείας του.

Οι πρώτες δηλώσεις του Ατζούν Ιλιτζαλί για τον Σταύρο Φλώρο

Ο Τούρκος παραγωγός αποκάλυψε ότι επρόκειτο να αναχωρήσει άμεσα για τον Άγιο Δομίνικο, εξηγώντας πως το περιστατικό έχει επηρεάσει έντονα τόσο τον ίδιο όσο και την παραγωγή. «Απόψε είμαι πολύ στενοχωρημένος. Συνέβη ένα πολύ σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο, στο ελληνικό Survivor. Γι’ αυτό το μυαλό μου ήταν συνεχώς εκεί», ανέφερε αρχικά.

Όπως είπε, η κατάσταση τον ανάγκασε να αλλάξει άμεσα τα σχέδιά του. «Τώρα πρέπει εκτάκτως να πάω στον Άγιο Δομίνικο, θα φύγω μέσα στις επόμενες δύο ώρες. Ένας Έλληνας παίχτης, δυστυχώς, είχε ένα σοβαρό ατύχημα. Γι’ αυτό δεν είμαι και σε κατάσταση να σκέφτομαι πολύ τον τελικό (σ.σ. τελικό ανόδου της Championship προς την Premier League)», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αδελφή Σταύρου στο Newsbomb: «Παρακαλάμε για μία προσευχή»

Δύσκολες ώρες βιώνει η οικογένεια του παίκτη του Survivor, Σταύρου Φλώρου, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε ο 22χρονος στον Άγιο Δομίνικο, καθώς έκανε ψαροντούφεκο.

Μιλώντας στο Newsbomb, η αδελφή του Σταύρου, Άννα Φλώρου ανέφερε: «Το ένα πόδι έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω και έχει χτυπήσει σοβαρά και στο άλλο πόδι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ξεπεράσει τον κίνδυνο της ζωής του. Τα δύο πρώτα 24ωρα είναι κρίσιμα. Η κατάσταση του είναι σοβαρή αλλά σταθερή».

«Παρακαλάμε τον κόσμο να κάνει μια προσευχή», είπε συγκινημένη η αδελφή του 21χρονου Σταύρου.

Η ίδια διαψεύδει τις πληροφορίες που ήθελαν τον νεαρό να είχε καταδυθεί για ψαροντούφεκο χωρίς σημαδούρα. «Είχε σημαδούρα. Πέρασε ένα σκάφος που μετέφερε Τούρκους -τουρίστες μάλλον- και χτύπησαν και την σημαδούρα και τον αδελφό μου».

Σε ό,τι αφορά στην περίθαλψη του Σταύρου Φλώρου, η αδελφή του είπε ότι «η εταιρεία παραγωγής του Survivor θα αναλάβει τη νοσηλεία του και ανέλαβε και την μεταφορά μας στον Άγιο Δομίνικο. Αύριο θα ταξιδέψουμε στην Αθήνα για να πάρουμε την πτήση προς Άγιο Δομίνικο και θα είμαστε εκεί την Πέμπτη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:45ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονης στη Νέα Σμύρνη - Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέο SMS απάτη που χρησιμοποιεί την επωνυμία του ΟΑΣΑ - «Πληρώστε €1,20 για να αποφύγετε πρόστιμο»

18:31WHAT THE FACT

«Global Hum»: Ο μυστηριώδης ήχος που μόλις το 4% μπορεί να ακούσει

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: 25χρονος Ιταλός με ύποπτα συμπτώματα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

18:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα για τον Ιούνιο

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Ειδοποιήσαν λάθος γονείς 17χρονης - «Νόμιζα ήταν το δικό μου παιδί νεκρό»

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Οι πρώτες εικόνες από την διακομιδή της δεύτερης κοπέλας στο ΚΑΤ - Υπέκυψε το πρώτο κορίτσι

18:19ANNOUNCEMENTS

Ο Ioannina Half Marathon γύρισε σελίδα

18:14ANNOUNCEMENTS

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού 2026 Τα βράδια μας στον λόφο: Πολιτισμός με θέα την Αθήνα

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και κατέληξε σε ελιά - Έπιασε φωτιά το ΙΧ

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Το τάνκερ «Άγιος Φανούριος» αναχαίτισαν οι ΗΠΑ παρά την άδεια του Ιράν να περάσει το Ορμούζ

17:56LIFESTYLE

Survivor Ατύχημα: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Ποιοι αρουραίοι μπορούν να μεταδώσουν τον ιό

17:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Όλες οι λεπτομέρειες για την εμφάνιση του Akylas - Η ιστορία πίσω από το «Ferto»

17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή - Απαιτούνται συντονισμένες επενδύσεις

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Βαθαίνει το ρήγμα στο ΝΑΤΟ: Η Ισπανία προτείνει τη δημιουργία στρατού της ΕΕ για προστασία

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Στα 9 τα κρούσματα, δύο ακόμα ύποπτα - Σε καραντίνα οι επιβάτες του MV Hondius

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: ΙΧ εντοπίστηκε μέσα στον Ισθμό

17:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Αναλυτικά το πρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Οδηγίες στους υποψήφιους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:56LIFESTYLE

Survivor Ατύχημα: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Η δεύτερη κοπέλα μεταφέρεται στο ΚΑΤ, είναι πολυτραυματίας και διασωληνωμένη– Το ιατρικό ανακοινωθέν

11:47WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Οι πρώτες εικόνες από την διακομιδή της δεύτερης κοπέλας στο ΚΑΤ - Υπέκυψε το πρώτο κορίτσι

11:16LIFESTYLE

Survivor: Οριστικό τέλος από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ – Η κατάσταση των παικτών και η επιστροφή

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Έχασε το αριστερό πόδι

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

11:43LIFESTYLE

Αδελφή Σταύρου Φλώρου στο Newsbomb: «Το πόδι έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω, σοβαρά χτυπημένο και το άλλο -Είχε σημαδούρα, την Πέμπτη θα είμαστε Αγ. Δομίνικο»

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Ειδοποιήσαν λάθος γονείς 17χρονης - «Νόμιζα ήταν το δικό μου παιδί νεκρό»

14:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Δεν δέχεται το αίτημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου η Βαλένθια για το Game 5

16:42ΠΟΛΤΟΣ

Το ουκρανικό drone στη Λευκάδα και η αποκατάσταση των σχέσεων Αθήνας - Μόσχας

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στην Τιθορέα: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση που άδειαζε Τράπεζες - Ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Μαλλιαρός: Ποιος είναι ο δεύτερος παίκτης του Survivor που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Δένδια σε Κίεβο: «Μεγάλος κίνδυνος από το Ουκρανικό θαλάσσιο drone στην Ελλάδα»

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Φόβος και τρόμος από τη δοκιμή του ρωσικού διηπειρωτικού βαλλιστικού Sarmat - Πούτιν: Βεληνεκές πάνω από 35.000 χλμ

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη - Αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb: «Ανέβηκαν στην ταράτσα και προγραμματισμένα πήδηξαν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ