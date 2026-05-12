Μάνος Μαλλιαρός: Ποιος είναι ο δεύτερος παίκτης του Survivor που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μερικές στιγμές μετά το σοκαριστικό ατύχημα που υπέστη ο Σταύρος Φλώρος και ο συμπαίκτης του στο Survivor 2026, Μάνος Μαλλιαρός, με νευρικό κλονισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 ο Μάνος Μαλλιαρός βρισκόταν μαζί με τον Σταύρο Φλώρο όταν τραυματίστηκε σοβαρά, την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο χωρίς σημαδούρα.

Ο Μάνος Μαλλιαρός βοήθησε τον τραυματία να βγει από τη θάλασσα, ενώ σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, έπαθε νευρικό κλονισμό και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Αγίου Δομινίκου, όπου και παρακολουθείται από γιατρούς.

Ποιος είναι ο Μάνος Μαλλιαρός;

Ο Μάνος Μαλλιαρός είναι 28 ετών και κατάγεται από το Ρέθυμνο. Είναι δυναμικός, πειθαρχημένος και με ατσάλινο πείσμα, δεν σταματά μέχρι να φτάσει εκεί που θέλει. Είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, με ειδίκευση στην κολύμβηση και την ειδική αγωγή, δουλεύει με παιδιά και ενήλικες με ιδιαίτερες ανάγκες.

Η προσφορά στον άνθρωπο είναι κομμάτι του χαρακτήρα του. Μεγάλωσε σε μια δεμένη οικογένεια, που του έμαθε αξίες, σεβασμό και δύναμη ψυχής. Εδώ και τρία χρόνια βρίσκεται σε σταθερή σχέση, μια σχέση που για εκείνον είναι βάση ζωής. Λατρεύει τη δράση: crossfit, airsoft, ταξίδια, camping, snowboarding. Πιστεύει πως οτιδήποτε τον δοκιμάζει σωματικά και ψυχικά, τον εξελίσσει.

«Μακάρι όλα να πάνε καλά!»

Σε δημόσια τοποθέτηση μέσω social media προχώρησε ο δημοσιογράφος Γιάννης Μαλλιαρός θέλοντας να βάλει ένα τέλος στη φημολογία ότι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε σοβαρά είναι ο αδελφός του, Μάνος.

Ο Γιάννης Μαλλιαρός θέλησε να αποσαφηνίσει την κατάσταση και να ενημερώσει όσους είχαν εκφράσει ανησυχία, διευκρινίζοντας πως, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει μέχρι στιγμής η οικογένεια, το περιστατικό δεν αφορά τον αδερφό του.

«Σε σχέση με τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν για τραυματισμό παίκτη στο Survivor, μέχρι στιγμής η ενημέρωση που έχουμε είναι πως δεν αφορά τον αδερφό μου Εύχομαι περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στον παίκτη Μακάρι όλα να πάνε καλά», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο αδερφός του Μάνου Μαλλιαρού.

Πώς έγινε το ατύχημα

Το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το σκάφος με την ονομασία «Adrien III» έφτασε στο ναυπηγείο του Μπαγιαΐμπε το πρωί της Κυριακής 11 Μαΐου, μετά από ατύχημα που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Σαόνα, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας Έλληνας πολίτης, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα noticiasenunclic.com.

Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου του σκάφους, Walker Nathan Polanco Morales, το πλοίο κατευθυνόταν προς το νησί Σαόνα για τουριστική εκδρομή, όταν χτύπησε κατά λάθος τον 22χρονο Σταύρο Φλώρο, ο οποίος έκανε κατάδυση χωρίς σημαδούρα σήμανσης στην περιοχή όπου γίνονται τα γυρίσματα του «Survivor».

Ο τραυματίας υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο, τραυματισμοί που προκλήθηκαν από τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων. Του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το Εθνικό Σύστημα Άμεσης Ανταπόκρισης 9-1-1 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Central Romana, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Το Πολεμικό Ναυτικό, ως αρμόδια ναυτική αρχή, διερευνά τα αίτια του περιστατικού και εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις

Διαβάστε επίσης