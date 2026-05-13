Survivor: Πρώην Έλληνες παίκτες αποκαλύπτουν – «Έτσι γυρίσαμε εμείς πίσω σώοι»

Snapshot Οι πρώην παίκτες του «Survivor» περιγράφουν ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων υπήρχε συνεχής παρουσία της παραγωγής για την ασφάλεια, με εικονολήπτες και drones να παρακολουθούν τους παίκτες στη θάλασσα.

Η ακτογραμμή όπου γίνονται τα γυρίσματα έχει έντονη κίνηση ταχύπλοων σκαφών και απαιτείται αυξημένη προσοχή, με συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας όπως η χρήση σημαδούρας κατά το ψαροντούφεκο.

Τα συμβόλαια των παικτών προβλέπουν κάλυψη για τραυματισμούς που προκύπτουν εντός των αγωνιστικών δραστηριοτήτων, αλλά η παραγωγή δεν ευθύνεται για απερίσκεπτες ενέργειες των παικτών εκτός αυτών.

Οι παίκτες τονίζουν την ανάγκη ατομικής ευθύνης και ενημέρωσης της παραγωγής πριν από δραστηριότητες στη θάλασσα, καθώς η ασφάλεια δεν μπορεί να διασφαλιστεί 24 ώρες το 24ωρο.

Πολλοί πρώην παίκτες εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους και τις ευχές τους για γρήγορη ανάρρωση στον Σταύρο Φλώρο μετά το σοβαρό ατύχημα.

Ένα 24ωρο μετά το σοκαριστικό ατύχημα με τον Σταύρο Φλώρο η «Espresso» επικοινώνησε με πρώην παίκτες του «Survivor», με τους περισσότερους να αποκαλύπτουν στην ουσία πώς εκείνοι κατάφεραν να γυρίσουν σώοι από τη ζούγκλα και τον βυθό του Αγίου Δομίνικου!

Τάκης Καραγκούνιας («Survivor» 2022, 2023)

«Εγώ και τις δύο φορές που πήρα μέρος στο “Survivor” πήγαινα για ψάρεμα συχνά. Πάντα όμως υπήρχε παρουσία της παραγωγής, είτε βρισκόταν κοντά μας, μέσα στο νερό, κάποιος εικονολήπτης και τραβούσε πλάνα είτε έστελναν το drone να μας παρακολουθεί. Είχα πάει και μόνος μου κάποιες φορές, αλλά λόγω του ότι υπήρξα βατραχάνθρωπος στο Πολεμικό Ναυτικό, είχα την εμπειρία και μπορούσα να ανταπεξέλθω σε κάποια γεγονότα.

Για παράδειγμα, αν βάλεις το κεφάλι σου με μάσκα μέσα στο νερό, ακούς τον θόρυβο της μηχανής από μίλια μακριά, γιατί ο ήχος μέσα στο νερό ταξιδεύει πολύ πιο γρήγορα. Εκεί πέρα τα σκάφη αυτά φεύγουν από ένα λιμανάκι που βρίσκεται 3-4 ναυτικά μίλια μακριά από την περιοχή όπου είμαστε εμείς για τα γυρίσματα του παιχνιδιού, μας προσπερνούν και πάνε σε άλλη περιοχή, ακόμη πιο μακριά, όπου γίνονται εκδρομές για τους τουρίστες» εξηγεί ο Τάκης Καραγκούνιας και μπαίνει σε περισσότερες λεπτομέρειες:

«Αυτά τα σκάφη, που έχουν συνήθως δύο μηχανές, περνούν από εκεί με 30 κόμβους τουλάχιστον, που είναι πολύ μεγάλη ταχύτητα. Από την άλλη, για να βρει κάποιος ένα επιθυμητό βάθος, ώστε να ψαρέψει στην εν λόγω περιοχή, θα πρέπει να προχωρήσει πάνω από 600 με 700 μέτρα μέσα στη θάλασσα. Κάπου εκεί όμως είναι και η ρότα των σκαφών, οπότε στις ώρες αιχμής, που είναι 9 με 10 το πρωί και ένα δίωρο πριν από τη δύση, οπότε επιστρέφουν από τις εκδρομές τους, γίνεται χαμός. Εκείνες τις ώρες δεν μπορείς να πας για ψάρεμα. Εγώ πήγαινα πάντα στο ενδιάμεσο διάστημα, ξέροντας ότι αν περνούσε ένα σκάφος, θα μπορούσα να το ακούσω, ενώ πάντα σήκωνα ψηλά τη σημαδούρα που είχα μαζί μου για να με δουν από μακριά».

Στη συνέχεια περνάει στις ρήτρες των συμβολαίων που υπογράφουν οι παίκτες με την παραγωγή.

«Προσωπικά, όσα χρόνια γνωρίζω τους ανθρώπους της παραγωγής, ξέρω ότι έχουν καλύψει τους πάντες σε οποιονδήποτε τραυματισμό έχει προκύψει. Για παράδειγμα, εγώ στο “Exathlon” όπου συμμετείχα πέρυσι είχα έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη και η παραγωγή μού κάλυψε όλα τα έξοδα, τόσο της εγχείρησης όσο και της νοσηλείας μου σε μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο. Τώρα, για περιπτώσεις ατυχημάτων εκτός των στίβων μάχης, το συμβόλαιο που υπογράφεις λέει ότι η παραγωγή δεν είναι υπεύθυνη για δικές σου απερίσκεπτες ενέργειες. Για παράδειγμα, αν εγώ ανέβω πάνω σε ένα δέντρο και πηδήξω, δεν φέρει ευθύνη η παραγωγή. Πρέπει να είσαι υπεύθυνος του εαυτού σου. Ούτε μέσα στη θάλασσα, όπου περνάνε σκάφη, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις.

Εγώ, όταν πήγαινα για ψάρεμα, πάντα ενημέρωνα άνθρωπο της παραγωγής ότι μπαίνω μέσα στο νερό και θυμάμαι πολλές φορές να μου το έχουν απαγορεύσει κιόλας για διάφορους λόγους. Και μιλάμε για περιοχές Natura, που δεν μπορείς να τις οριοθετήσεις, όπως άκουσα να λένε σε μια εκπομπή. Δεν μπορείς να οριοθετήσεις μια περιοχή που δεν σου ανήκει, ειδικά στη θάλασσα. Ακόμη και έξω από το νερό μάς έλεγαν από την παραγωγή να μην καθόμαστε κάτω από φοίνικες σε σημεία όπου είχε καρύδες, γιατί μπορεί να σου πέσει μια καρύδα στο κεφάλι και να πεθάνεις. Δεν είναι αστεία. Πρέπει να έχεις ατομική ευθύνη, δεν γίνεται αλλιώς. Τα άτομα της παραγωγής δεν μπορεί να είναι πάνω από το κεφάλι σου 24 ώρες το 24ωρο. Τα άτομα αυτά ξέρουν καλά τη δουλειά τους και το μέλημά τους είναι να μας προστατεύουν, γιατί εμείς είμαστε το τηλεοπτικό τους προϊόν και θέλουν να είμαστε καλά» σημειώνει, στέλνοντας τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στον Σταύρο Φλώρο!

ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΙΑΜΟΣ («Survivor» 2017, 2023)

Ο Μάριος Πρίαμος μας εξήγησε και αυτός πως πρόκειται για μια ακτογραμμή με έντονη καθημερινή κίνηση σκαφών, καθώς από εκεί διέρχονται συνεχώς τουριστικά και ταχύπλοα που κατευθύνονται προς τα γνωστά σημεία με τα τιρκουάζ νερά.

«Μιλάμε για μια περιοχή όπου επί καθημερινής βάσης υπάρχει διέλευση ταχύπλοων σκαφών και όχι μόνο» ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη ακτογραμμή εκτείνεται σε πολλά χιλιόμετρα και φιλοξενεί τις παραλίες με τις καλύβες παικτών του «Survivor» διάφορων χωρών, όπως της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Ρουμανίας.

Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, «χρειάζεται προσοχή όταν κολυμπάει κάποιος εκεί ή ψαρεύει» και υπενθύμισε πως υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες ασφαλείας, όπως η υποχρεωτική χρήση σημαδούρας από όσους κάνουν ψαροντούφεκο ή άλλες δραστηριότητες στη θάλασσα.

«Έχω ζήσει από πρώτο χέρι αυτές τις εμπειρίες, είναι τραγικό αυτό που συνέβη» είπε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας πως προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η υγεία του τραυματία, ενώ στη συνέχεια τόνισε: «Ας διερευνηθεί το συμβάν και, αν χρειαστεί, να αποδοθούν και ευθύνες».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΜΙ («Survivor» 2021, 2023)

«Το συμβόλαιο που υπογράφουμε μιλάει για σωματική και λεκτική βία, γενικά πρέπει σε ό,τι συμβαίνει να υπάρχει επιτήρηση από την παραγωγή» αναφέρει από την πλευρά του ο Γιώργος Κόρομι.

«Την παραλία δεν μπορείς να την οριοθετήσεις, ούτε τη θάλασσα, οπότε το εκάστοτε άτομο από την παραγωγή που θα είναι σε βάρδια όταν μπεις για να ψαρέψεις θα σου δώσει άδεια και οδηγίες μέχρι πού μπορείς να φτάσεις. Πάντα υπάρχει δίπλα σου κάποιος άνθρωπος της παραγωγής».

Όπως αποκάλυψε ωστόσο, μια φορά κινδύνευσε και αυτός.

«Είχε περάσει ξυστά από πάνω μου σκάφος. Λόγω του ότι έχω τελειώσει σχολή κατάδυσης, γνωρίζω καταστάσεις και το άκουσα, γιατί ακούγονται από μακριά αυτά τα σκάφη. Άνθρωπος της παραγωγής, που ήταν λίγο πιο κάτω και είδε το σκάφος να με πλησιάζει, νόμιζε ότι με σκότωσε. Αν δεν έχεις γνώσεις, πανικοβάλλεσαι. Πρέπει όταν βουτάς για ψαροντούφεκο να κουβαλάς οπωσδήποτε ένα μπαλόνι (σ.σ.: σημαδούρα) μαζί σου, για να σε βλέπουν. Να σε βλέπει το άτομο της παραγωγής, αλλά και τα σκάφη που περνάνε. Το ψαροντούφεκο δεν είναι παιχνίδι, είναι όπλο. Δεν μπορεί να το παίρνει καθένας και να κυνηγάει. Είναι σαν να πας με μια καραμπίνα μέσα στη ζούγκλα. Υπάρχει ατομική ευθύνη, ό,τι κάνεις μόνος σου είναι προσωπική ευθύνη» καταλήγει.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ («Survivor» 2022)

Ο γνωστός παρουσιαστής και δημοσιογράφος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η παραγωγή διαχειριζόταν την ασφάλεια των παικτών στη θάλασσα.

Όπως εξήγησε, από την πρώτη στιγμή υπήρχαν ξεκάθαρες οδηγίες και αυστηρά όρια σχετικά με το μέχρι πού μπορούσαν να κολυμπήσουν ή να βουτήξουν οι παίκτες.

«Η παραγωγή μάς είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή μέχρι πού μπορούμε να βουτάμε και μας έδειχνε τα όρια, καθώς σε πολύ μικρή απόσταση γυρίζονταν και άλλα “Survivor”, αλλά και διαφορετικές παραγωγές. Πάντα μάς έλεγαν μέχρι πού επιτρέπεται να πάμε. Εγώ μιλάω για όσα έζησα και είδα ο ίδιος. Υπήρχαν συνεχώς όρια, τα οποία όλοι γνωρίζαμε, ενώ η παραγωγή μάς τα υπενθύμιζε διαρκώς. Κανείς δεν πήγαινε πιο πέρα, καθώς υπήρχαν σκάφη στην περιοχή και όλα ήταν πολύ οργανωμένα και προγραμματισμένα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μουδιασμένοι» πολλοί πρώην συμπαίκτες του Σταύρου Φλώρου στο «Survivor» έστειλαν μέσω διαδικτύου συγκινητικά μηνύματα στήριξης και αγάπης στον άτυχο 22χρονο.

«Είσαι δυνατός, μικρέ μου. Αυτό το ατυχές συμβάν μάς θύμισε πως πάνω από τα παιχνίδια, τις νίκες και τις ήττες υπάρχει ο άνθρωπος. Άλλωστε, οι πραγματικοί νικητές δεν κρίνονται μόνο όταν νικούν, αλλά όταν σηκώνονται ξανά. Ευχόμαστε ολόψυχα δύναμη, γρήγορη αποκατάσταση και κουράγιο στην οικογένειά του. Οι προσευχές όλων μας είναι μαζί του» έγραψε σε ανάρτησή της η Φανή Παντελάκη.

«Κάποιες μάχες είναι πιο μεγάλες από κάθε παιχνίδι. Ο Σταύρος αυτήν τη στιγμή δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του. Παλεύει, δείχνοντας πόσο μαχητής είναι έπειτα από αυτό που συνέβη. Όλοι μας προσευχόμαστε και στεκόμαστε δίπλα του, στέλνοντας δύναμη, πίστη και αγάπη σε εκείνον και στην οικογένειά του. Κράτα γερά! Είσαι μαχητής» σημείωσε σε δικό της post η Φωτεινή Καλέβρα.

«Εύχομαι να σταθεί δυνατός όπως και είναι… και ο Θεός να είναι μαζί του, να τον βοηθήσει να το ξεπεράσει. Από την αρχή μαζί σε αυτόν τον αγώνα. Από την πρώτη μέρα έλεγες ότι θες να φύγεις νικητής, να πάρεις το έπαθλο. Ήρθε η στιγμή που όντως ήλπιζα να είχες φύγει νωρίτερα χωρίς να πάθεις τίποτα, να ήσουν πίσω στην οικογένειά σου υγιής… Και θα είσαι ο νικητής. Νικητής μέσα από έναν μεγάλο αγώνα που έχεις να περάσεις, αλλά θα τα καταφέρεις, γιατί έχεις πείσμα, όπως απέδειξες σε όλους» ανέφερε στην ανάρτησή της η Ελένη Ζαράγγα.

«Κάποιες ειδήσεις δεν σε κάνουν απλώς να στενοχωριέσαι. Σε επαναφέρουν βίαια στην ουσία της ζωής και στο πόσο εύθραυστα είναι όλα τελικά. Σε στιγμές σαν αυτές θεωρώ πως ο σεβασμός αξίζει περισσότερο από την υπερανάλυση και τα πολλά λόγια. Εύχομαι ο Σταύρος να βρει μέσα του τη δύναμη να περάσει αυτήν τη δοκιμασία με αξιοπρέπεια, πίστη και ανθρώπους που θα σταθούν πραγματικά δίπλα του σε κάθε βήμα της αποκατάστασής του» έστειλε τις ευχές του ο Γιάννης Στίνης.

Πηγή: Εφημερίδα «Espresso»

