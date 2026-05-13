Όταν το Survivor γίνεται παγίδα θανάτου: Οι 10 τραυματισμοί και τραγωδίες παγκοσμίως του reality

Πολλοί παίκτες αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν επειδή οι τραυματισμοί τους κρίθηκαν επικίνδυνοι για τη ζωή ή την υγεία τους.

Σε σοκ βρίσκεται ακόμη η παραγωγή του ελληνικού survivor μετά τον ακρωτηριασμό του Σταύρου Φλώρου ο οποίος χτυπήθηκε από ταχύπλοο ενώ έκανε ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομίνικο, κατά τη διάρκεια του Survivor.

Αυτό το περιστατικό δεν ήταν το πρώτο, ωστόσο, σοκαριστικό στο frachicse καθώς στο παρελθόν έχουν σημειωθεί ακόμη και θάνατοι εκτός από σοβαρούς τραυματισμούς.

Αναλυτικά οι δέκα σοκαριστικές στιγμές του Survivor παγκοσμίως:

Σταύρος Φλώρος – Survivor Ελλάδα (2026)

Ο Έλληνας παίκτης τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο όταν χτυπήθηκε από τουριστικό σκάφος κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου εκτός γυρισμάτων. Υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο πόδι και σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα. Το περιστατικό οδήγησε ακόμη και σε προσωρινή διακοπή προβολής του παιχνιδιού στην Ελλάδα.

Gérald Babin – Koh-Lanta / Γαλλικό Survivor (2013)

Η πιο γνωστή τραγωδία στην ιστορία του franchise. Ο 25χρονος παίκτης κατέρρευσε από καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δοκιμασίας στην Καμπότζη και πέθανε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. Η παραγωγή διέκοψε οριστικά τη σεζόν. Λίγες ημέρες μετά αυτοκτόνησε και ο γιατρός του παιχνιδιού.

Noncho Vodenicharov – Survivor Βουλγαρίας (2009)

Ο 53χρονος συμμετέχων πέθανε από καρδιακή προσβολή μετά από απαιτητικό αγώνισμα. Πρόκειται για τον πρώτο καταγεγραμμένο θάνατο παίκτη στην ιστορία του Survivor κατά τη διάρκεια παραγωγής.

Michael Skupin – Survivor: The Australian Outback (ΗΠΑ, 2001)

Ένα από τα πιο σοκαριστικά ατυχήματα που προβλήθηκαν ποτέ τηλεοπτικά. Ο παίκτης λιποθύμησε δίπλα στη φωτιά και έπεσε μέσα στις φλόγες, υποφέροντας από σοβαρά εγκαύματα στα χέρια και στο σώμα. Απομακρύνθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο.

Caleb Reynolds – Survivor: Kaôh Rōng (ΗΠΑ, 2016)

Κατέρρευσε από θερμοπληξία σε εξαντλητική δοκιμασία υπό ακραία ζέστη. Οι γιατροί έκριναν ότι κινδύνευε άμεσα η ζωή του, ενώ χρειάστηκε επείγουσα νοσηλεία. Το επεισόδιο θεωρείται από τα πιο επικίνδυνα στην ιστορία του αμερικανικού Survivor.

Russell Swan – Survivor: Samoa (ΗΠΑ, 2009)

Κατέρρευσε μπροστά στις κάμερες από αφυδάτωση και εξάντληση κατά τη διάρκεια αγωνίσματος. Ο παρουσιαστής Jeff Probst είχε δηλώσει αργότερα ότι η κατάσταση ήταν πραγματικά τρομακτική και υπήρξε φόβος για τη ζωή του παίκτη.

Shamar Thomas – Survivor: Caramoan (ΗΠΑ, 2013)

Μια φαινομενικά απλή μόλυνση στο μάτι εξελίχθηκε σε σοβαρό ιατρικό περιστατικό, με τους γιατρούς να φοβούνται ακόμη και μόνιμη απώλεια όρασης. Αναγκάστηκε να αποχωρήσει άμεσα από το παιχνίδι.

Kourtney Moon – Survivor: One World (ΗΠΑ, 2012)

Υπέστη σοβαρό κάταγμα στον καρπό κατά τη διάρκεια δοκιμασίας μόλις στις πρώτες ημέρες του παιχνιδιού. Η αποχώρησή της ήταν άμεση, ενώ αργότερα αποκαλύφθηκε πως οι ιατρικές εξετάσεις εντόπισαν και άλλο πρόβλημα υγείας.

Jackie Glazier – Australian Survivor: Heroes vs Villains (2023)

Τραυματίστηκε σοβαρά σε βίαιο αγώνισμα με αποτέλεσμα κάταγμα στην κλείδα και ζημιά στους συνδέσμους. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αποχώρησε από το παιχνίδι, ενώ αυστραλιανά ΜΜΕ μιλούσαν για «υπερβολικά επικίνδυνες δοκιμασίες».

Zen McGrath – Australian Survivor (2025)

Έσπασε το δάχτυλό του «μέχρι το κόκαλο» σε σκληρή μονομαχία, με το χέρι του να πρήζεται αμέσως. Οι γιατροί απαγόρευσαν τη συνέχιση της συμμετοχής του και αποχώρησε πρόωρα.

