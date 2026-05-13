Όταν το Survivor γίνεται παγίδα θανάτου: Οι 10 τραυματισμοί και τραγωδίες παγκοσμίως του reality

Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που βίωσε τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

Δημήτρης Δρίζος

Όταν το Survivor γίνεται παγίδα θανάτου: Οι 10 τραυματισμοί και τραγωδίες παγκοσμίως του reality
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο, υποφέροντας μερικό ακρωτηριασμό και σοβαρά τραύματα, με αποτέλεσμα προσωρινή διακοπή του ελληνικού Survivor.
  • Ο Gérald Babin πέθανε από καρδιακή ανακοπή το 2013 στο γαλλικό Survivor, οδηγώντας σε οριστική διακοπή της σεζόν.
  • Ο Noncho Vodenicharov ήταν ο πρώτος παίκτης που πέθανε κατά τη διάρκεια παραγωγής Survivor το 2009 από καρδιακή προσβολή στη Βουλγαρία.
  • Σοβαροί τραυματισμοί όπως εγκαύματα, θερμοπληξία, αφυδάτωση και κατάγματα έχουν σημειωθεί σε διάφορες εκδόσεις του Survivor παγκοσμίως.
  • Πολλοί παίκτες αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν επειδή οι τραυματισμοί τους κρίθηκαν επικίνδυνοι για τη ζωή ή την υγεία τους.
Snapshot powered by AI

Σε σοκ βρίσκεται ακόμη η παραγωγή του ελληνικού survivor μετά τον ακρωτηριασμό του Σταύρου Φλώρου ο οποίος χτυπήθηκε από ταχύπλοο ενώ έκανε ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομίνικο, κατά τη διάρκεια του Survivor.

Αυτό το περιστατικό δεν ήταν το πρώτο, ωστόσο, σοκαριστικό στο frachicse καθώς στο παρελθόν έχουν σημειωθεί ακόμη και θάνατοι εκτός από σοβαρούς τραυματισμούς.

Αναλυτικά οι δέκα σοκαριστικές στιγμές του Survivor παγκοσμίως:

  • Σταύρος Φλώρος – Survivor Ελλάδα (2026)
    Ο Έλληνας παίκτης τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο όταν χτυπήθηκε από τουριστικό σκάφος κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου εκτός γυρισμάτων. Υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο πόδι και σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα. Το περιστατικό οδήγησε ακόμη και σε προσωρινή διακοπή προβολής του παιχνιδιού στην Ελλάδα.
floros.jpg
  • Gérald Babin – Koh-Lanta / Γαλλικό Survivor (2013)
    Η πιο γνωστή τραγωδία στην ιστορία του franchise. Ο 25χρονος παίκτης κατέρρευσε από καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δοκιμασίας στην Καμπότζη και πέθανε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. Η παραγωγή διέκοψε οριστικά τη σεζόν. Λίγες ημέρες μετά αυτοκτόνησε και ο γιατρός του παιχνιδιού.
gerald-babin.jpg
  • Noncho Vodenicharov – Survivor Βουλγαρίας (2009)
    Ο 53χρονος συμμετέχων πέθανε από καρδιακή προσβολή μετά από απαιτητικό αγώνισμα. Πρόκειται για τον πρώτο καταγεγραμμένο θάνατο παίκτη στην ιστορία του Survivor κατά τη διάρκεια παραγωγής.
640x360.jpg
  • Michael Skupin – Survivor: The Australian Outback (ΗΠΑ, 2001)
    Ένα από τα πιο σοκαριστικά ατυχήματα που προβλήθηκαν ποτέ τηλεοπτικά. Ο παίκτης λιποθύμησε δίπλα στη φωτιά και έπεσε μέσα στις φλόγες, υποφέροντας από σοβαρά εγκαύματα στα χέρια και στο σώμα. Απομακρύνθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο.
1.jpg
  • Caleb Reynolds – Survivor: Kaôh Rōng (ΗΠΑ, 2016)
    Κατέρρευσε από θερμοπληξία σε εξαντλητική δοκιμασία υπό ακραία ζέστη. Οι γιατροί έκριναν ότι κινδύνευε άμεσα η ζωή του, ενώ χρειάστηκε επείγουσα νοσηλεία. Το επεισόδιο θεωρείται από τα πιο επικίνδυνα στην ιστορία του αμερικανικού Survivor.
caleb.jpg
  • Russell Swan – Survivor: Samoa (ΗΠΑ, 2009)
    Κατέρρευσε μπροστά στις κάμερες από αφυδάτωση και εξάντληση κατά τη διάρκεια αγωνίσματος. Ο παρουσιαστής Jeff Probst είχε δηλώσει αργότερα ότι η κατάσταση ήταν πραγματικά τρομακτική και υπήρξε φόβος για τη ζωή του παίκτη.
clipboard05-13-202601.jpg
  • Shamar Thomas – Survivor: Caramoan (ΗΠΑ, 2013)
    Μια φαινομενικά απλή μόλυνση στο μάτι εξελίχθηκε σε σοβαρό ιατρικό περιστατικό, με τους γιατρούς να φοβούνται ακόμη και μόνιμη απώλεια όρασης. Αναγκάστηκε να αποχωρήσει άμεσα από το παιχνίδι.
3.jpg
  • Kourtney Moon – Survivor: One World (ΗΠΑ, 2012)
    Υπέστη σοβαρό κάταγμα στον καρπό κατά τη διάρκεια δοκιμασίας μόλις στις πρώτες ημέρες του παιχνιδιού. Η αποχώρησή της ήταν άμεση, ενώ αργότερα αποκαλύφθηκε πως οι ιατρικές εξετάσεις εντόπισαν και άλλο πρόβλημα υγείας.
33.jpg
  • Jackie Glazier – Australian Survivor: Heroes vs Villains (2023)
    Τραυματίστηκε σοβαρά σε βίαιο αγώνισμα με αποτέλεσμα κάταγμα στην κλείδα και ζημιά στους συνδέσμους. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αποχώρησε από το παιχνίδι, ενώ αυστραλιανά ΜΜΕ μιλούσαν για «υπερβολικά επικίνδυνες δοκιμασίες».
  • Zen McGrath – Australian Survivor (2025)
    Έσπασε το δάχτυλό του «μέχρι το κόκαλο» σε σκληρή μονομαχία, με το χέρι του να πρήζεται αμέσως. Οι γιατροί απαγόρευσαν τη συνέχιση της συμμετοχής του και αποχώρησε πρόωρα.
44.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παυλόπουλος: «Το νομικό έδαφος για την επιστροφή των κλεμμένων κειμηλίων από τους Βουλγάρους»

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas σε τροχιά τελικού – Οι πρώτες δηλώσεις και τα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτε

06:48LIFESTYLE

Όταν το Survivor γίνεται παγίδα θανάτου: Οι 10 τραυματισμοί και τραγωδίες παγκοσμίως του reality

06:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πιο μεγάλη ώρα του Παναθηναϊκού: Σε αναζήτηση τρίτου διπλού για να πανηγυρίσει μια επική πρόκριση

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το χρονικό της τραγωδίας - Η κλειδωμένη ταράτσα, τα ακουστικά και η βουτιά στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Μαΐου

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Τέλος χρόνου στις αιτήσεις για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ.ΟΑΕΕ)

06:16ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Μαΐου

04:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 13 Μαΐου

04:30ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών

04:06ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε ολοκληρώνονται τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια – Πότε αρχίζουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Σαουδική Αραβία διεξήγαγε τον Μάρτιο αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Βενεζουέλα, η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ»

02:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγροτικές πληρωμές: Mέσω ΑΑΔΕ οι επιδοτήσεις ύψους 2,231 δισ. ευρώ το 2026

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Σήμερα κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες, όχι τα μέσα μεταφοράς

01:56ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

01:32LIFESTYLE

Akylas για την πρόκρισή του στον τελικό της Eurovision: «Ήταν τρελό, το πίστευα ότι θα τα καταφέρουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:47WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

00:23LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas με το «Ferto» στον μεγάλο τελικό – Οι δέκα χώρες που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το χρονικό της τραγωδίας - Η κλειδωμένη ταράτσα, τα ακουστικά και η βουτιά στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη - Έκκληση από το «Χαμόγελο του παιδιού» για το σημείωμα της 17χρονης: Μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

01:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιστολή Αμερικανών βουλευτών στον Μάρκο Ρούμπιο για τις δηλώσεις του Τομ Μπάρακ – Ζητούν διευκρινίσεις για F-35 και Τουρκία

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Ειδοποίησαν λάθος γονείς 17χρονης - «Νόμιζα ήταν το δικό μου παιδί νεκρό»

22:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί μας ανησυχεί το φετινό Ελ Νίνιο - Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος απαντά

21:22ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πέθανε ξαφνικά ο Μπράντον Κλαρκ, επιθετικός των Γκρίζλις, σε ηλικία 29 ετών

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Βενεζουέλα, η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ»

17:56LIFESTYLE

Survivor Ατύχημα: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό - Η 17χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της στο ΚΑΤ - Όλες οι λεπτομέρειες για την τραγωδία

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 12/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10,3 εκατ. ευρώ

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για θάνατο 3χρονου Άγγελου: «Δεν έχω ξαναδεί παιδί σε τέτοια κατάσταση» - Συγκλονίζει γιατρός στην κατάθεσή της

01:32LIFESTYLE

Akylas για την πρόκρισή του στον τελικό της Eurovision: «Ήταν τρελό, το πίστευα ότι θα τα καταφέρουμε»

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas σε τροχιά τελικού – Οι πρώτες δηλώσεις και τα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ