Θρίλερ στην Εύβοια: Χάθηκαν 3 περιπατητές - Σπεύδει η πυροσβεστική
Πληροφορίες ότι οι περιπατητές κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή όπου βρίσκεται το καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου Χαλκίδας
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμερα το βράδυ, Κυριακή 17 Μαΐου, ύστερα από ειδοποίηση για τον εγκλωβισμό τριών ατόμων στην Εύβοια.
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το evia online, πρόκειται για τρεις περιπατητές –δύο άνδρες και μία γυναίκα– οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή όπου βρίσκεται το καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου Χαλκίδας, στον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.
Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
