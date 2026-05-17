Εορτολόγιο 18 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία αύριο
Αύριο Δευτέρα, 18 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Ιουλίας Φαεινής και Γαλατείας.
Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι το εξής:
- Ιουλία
- Ιουλιανή
- Ιουλίτσα
- Γιουλία
- Γιούλα
- Γιουλίτσα
- Τζούλια
- Γιούλη
- Ιούλιος
- Γαλάτεια
- Γαλατία
- Φαεινός
- Φαεινή
