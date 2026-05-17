ΑΕΚ: «My Way» και «Bella Ciao» με 14 βιολιά στη φιέστα τίτλου της Allwyn Arena

Η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση της Super League με μια εντυπωσιακή φιέστα στην Allwyn Arena, όπου ξεχώρισε η ιδιαίτερη μουσική στιγμή πριν από την εμφάνιση του Μάριου Ηλιόπουλου.

Μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική των playoffs, 14 βιολιστές βρέθηκαν στον αγωνιστικό χώρο, σε έναν συμβολισμό για τα 14 πρωταθλήματα της Ένωσης.

Οι μουσικοί ερμήνευσαν το «My Way» του Φρανκ Σινάτρα και το «Bella Ciao», δημιουργώντας ξεχωριστή ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Υπό τους ήχους των 14 βιολιών, ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέβηκε στο βήμα προκειμένου να απευθυνθεί στους φίλους της ΑΕΚ που είχαν κατακλύσει την Allwyn Arena για τη φιέστα τίτλου.