Αυστρία: Νεκρή 67χρονη μετά από επίθεση αγελάδων
Τραυματίστηκε σοβαρά ο 65χρονος σύζυγός της
Μια 67χρονη πεζοπόρος έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση αγέλης αγελάδων στην περιοχή Lienz, στο Ανατολικό Τιρόλο της Αυστρίας, το απόγευμα της Κυριακής. Ο 65χρονος σύζυγός της τραυματίστηκε επίσης σοβαρά.
Οι αρχές ανέφεραν ότι τα αίτια της επιθετικής συμπεριφοράς των ζώων παραμένουν ασαφή. Το ζευγάρι δεν συνοδευόταν από σκύλο τη στιγμή της επίθεσης, σύμφωνα με την αστυνομία.
Οι αγελάδες κάποιες φορές αντιδρούν επιθετικά στην παρουσία σκύλων — ιδιαίτερα όταν προσπαθούν να προστατεύσουν τα μοσχάρια τους — επιτιθέμενες στο ζώο. Εξαιτίας παρόμοιων περιστατικών, οι αρχές και οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν συχνά τους πεζοπόρους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αλπικές περιοχές.
Τον Σεπτέμβριο του 2025, ένας 85χρονος άνδρας έχασε επίσης τη ζωή του μετά από επίθεση αγελάδων, όταν περπατούσε με τη σύζυγό του και τον σκύλο τους στην περιοχή Ramsau am Dachstein, στις αυστριακές Άλπεις.