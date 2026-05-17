Αυστρία: Νεκρή 67χρονη μετά από επίθεση αγελάδων

Μια 67χρονη πεζοπόρος έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση αγέλης αγελάδων στην περιοχή Lienz, στο Ανατολικό Τιρόλο της Αυστρίας, το απόγευμα της Κυριακής. Ο 65χρονος σύζυγός της τραυματίστηκε επίσης σοβαρά.

Οι αρχές ανέφεραν ότι τα αίτια της επιθετικής συμπεριφοράς των ζώων παραμένουν ασαφή. Το ζευγάρι δεν συνοδευόταν από σκύλο τη στιγμή της επίθεσης, σύμφωνα με την αστυνομία.

In Oberlienz, Tirol, endete eine Wanderung am Sonntag tragisch: Eine Kuhherde griff ein Ehepaar an. Eine 67-Jährige starb, ihr Mann wurde schwer verletzt. Die Polizei ermittelt. https://t.co/psjYxsLYOH pic.twitter.com/kqu0WcYEtB — Blick (@Blickch) May 17, 2026

Οι αγελάδες κάποιες φορές αντιδρούν επιθετικά στην παρουσία σκύλων — ιδιαίτερα όταν προσπαθούν να προστατεύσουν τα μοσχάρια τους — επιτιθέμενες στο ζώο. Εξαιτίας παρόμοιων περιστατικών, οι αρχές και οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν συχνά τους πεζοπόρους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αλπικές περιοχές.

Aggressive Kuh-Herde attackiert Wanderer – Frau stirbt, Mann schwer verletzt https://t.co/688wX2yvcJ pic.twitter.com/8xyAGYJKOC — WELT (@welt) May 17, 2026

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ένας 85χρονος άνδρας έχασε επίσης τη ζωή του μετά από επίθεση αγελάδων, όταν περπατούσε με τη σύζυγό του και τον σκύλο τους στην περιοχή Ramsau am Dachstein, στις αυστριακές Άλπεις.

