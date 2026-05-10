Τραγωδία στο Ντένβερ: Αεροσκάφος χτύπησε άτομο στον διάδρομο - «Ακούστηκε κρότος και μετά ουρλιαχτά»

Πανικός προκλήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ, όταν αεροσκάφος της Frontier Airlines που ετοιμαζόταν να απογειωθεί με προορισμό το Λος Άντζελες παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα άτομο το οποίο βρισκόταν στον διάδρομο απογείωσης.

Σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρομίου, το άτομο είχε προηγουμένως παραβιάσει τον φράχτη ασφαλείας και εισήλθε στον χώρο των διαδρόμων, όπου λίγα λεπτά αργότερα παρασύρθηκε από το αεροσκάφος, περίπου στις 11:19 τοπική ώρα.

Οι Αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιήσει το θύμα, ενώ εκτιμούν ότι δεν πρόκειται για εργαζόμενο του αεροδρομίου. Αναφορές αμερικανικών μέσων κάνουν λόγο ότι το άτομο χτυπήθηκε από κινητήρα του Airbus A321 της πτήσης 4345, με αποτέλεσμα να υποστεί θανατηφόρο τραυματισμό, ενώ φωτογραφίες στα social media φέρονται να απεικονίζουν ίχνη αίματος στον κινητήρα.

Μέσα στο αεροσκάφος επικράτησαν σκηνές πανικού. Επιβάτης της πτήσης περιέγραψε ότι ακούστηκε δυνατός κρότος και στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά, με τους επιβάτες να ουρλιάζουν και να φοβούνται για τη ζωή τους. Όπως ανέφερε, η εκκένωση καθυστέρησε λίγα λεπτά, ενώ αρκετοί εισέπνευσαν καπνό πριν εγκαταλείψουν το αεροσκάφος.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν επιβάτες, ανάμεσά τους και παιδιά, να απομακρύνονται μέσω των φουσκωτών διαδρόμων έκτακτης ανάγκης. Και οι 224 επιβάτες μαζί με τα 7 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ωστόσο τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και 5 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για προληπτικούς λόγους.

Οι υπόλοιποι επιβάτες μεταφέρθηκαν στον τερματικό σταθμό και στη συνέχεια προωθήθηκαν σε άλλη πτήση της εταιρείας.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ χαρακτήρισε το θύμα «εισβολέα», υποστηρίζοντας ότι είχε παραβιάσει συνειδητά την περίμετρο ασφαλείας πριν εισέλθει στον χώρο του αεροδρομίου. Μετά τον έλεγχο που ακολούθησε, δεν εντοπίστηκαν ζημιές στον φράχτη ασφαλείας.

Στις επικοινωνίες με τον πύργο ελέγχου, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ανέφερε ότι το αεροπλάνο συγκρούστηκε με άτομο στον διάδρομο και ότι εκδηλώθηκε φωτιά στον κινητήρα, περιγράφοντας την κατάσταση ως κρίσιμη με πάνω από 230 επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που έσβησαν τη φωτιά, ενώ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών και η αεροπορική εταιρεία διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Ο διάδρομος του αεροδρομίου δόθηκε ξανά σε λειτουργία το επόμενο πρωί.

