Λος Άντζελες: Ο ράπερ d4vd είναι αντιμέτωπος ακόμη και με θανατική ποινή για τον διαμελισμό 14χρονης

Μια φωτογραφία της Σελέστε Ρίβας Ερνάντεζ εκτίθεται τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 στο Λος Άντζελες για συνέντευξη Τύπου σχετικά με την υπόθεση του τραγουδιστή D4vd, ο οποίος κατηγορήθηκε ως ύποπτος για τη δολοφονία του 14χρονου κοριτσιού, του οποίου το δια

Snapshot Ο τραγουδιστής d4vd (Ντέιβιντ Άντονι Μπερκ) κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού και άλλες σοβαρές κατηγορίες, αλλά δηλώνει αθώος.

Το σώμα της Σελέστε βρέθηκε διαμελισμένο μέσα σε αυτοκίνητο Tesla, με αποκομμένα δύο δάχτυλα και κομμάτια μπλε πλαστικού σε κάποια τραύματα.

Η κοπέλα είχε δηλωθεί αγνοούμενη από τις αρχές του 2024 και τελευταία φορά εθεάθη ζωντανή τον Απρίλιο του 2025, όταν πήγαινε στο σπίτι του d4vd.

Οι αρχές θεωρούν ότι ο d4vd διατηρούσε ερωτική σχέση με τη Σελέστε και ότι τη σκότωσε για να αποτρέψει την αποκάλυψη παράνομων πράξεών του.

Η Σελέστε Ρίβας Ερνάντεζ, η έφηβη που εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο του τραγουδιστή d4vd, πέθανε από «πολλαπλά διαμπερή τραύματα», όπως επιβεβαίωσαν οι Αρχές.

Το γραφείο ιατροδικαστών της κομητείας του Λος Άντζελες χαρακτήρισε τον θάνατό της ως ανθρωποκτονία, επισημαίνοντας ότι η 14χρονη υπέκυψε σε τραύματα που προκλήθηκαν από άγνωστο αντικείμενο ή αντικείμενα.

Ο τραγουδιστής d4vd, κατά κόσμον Ντέιβιντ Άντονι Μπερκ, αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για τον θάνατό της, μεταξύ των οποίων και φόνο, ωστόσο έχει δηλώσει αθώος.

Σύμφωνα με την έκθεση νεκροψίας που δόθηκε στη δημοσιότητα, η μαθήτρια της έβδομης τάξης έφερε τραύματα στο στήθος και την κοιλιακή χώρα, τα οποία πιθανόν προήλθαν από αιχμηρό αντικείμενο.

https://www.instagram.com/reel/DXeKd0bCkqC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η έκθεση, αν και είχε υπογραφεί ήδη από τον Δεκέμβριο, παρέμεινε απόρρητη για μήνες κατόπιν αιτήματος των αρχών. Σε αυτήν αναφέρεται επίσης ότι στο εσωτερικό του δεξιού της δείκτη υπήρχε τατουάζ με τη λέξη «Shhh…», παρόμοιο με αυτό που έχει και ο τραγουδιστής. Επιπλέον, δύο δάχτυλα από το αριστερό της χέρι είχαν αφαιρεθεί.

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία ήρθαν στο φως επτά μήνες μετά την ανακάλυψη των διαμελισμένων λειψάνων της μέσα σε Tesla που ανήκε στον d4vd, στο Λος Άντζελες. Το όχημα είχε εγκαταλειφθεί στους λόφους του Χόλιγουντ και μεταφέρθηκε σε χώρο φύλαξης της αστυνομίας, όπου εργαζόμενος εντόπισε έντονη δυσοσμία από το πορτμπαγκάζ και ειδοποίησε τις αρχές.

Η Σελέστε είχε δηλωθεί επανειλημμένα ως αγνοούμενη από συγγενείς και φίλους της ήδη από τις αρχές του 2024. Είχε εμφανιστεί μαζί με τον τραγουδιστή σε livestream τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς, ενώ αργότερα είχε φωτογραφηθεί κοντά στο σπίτι της. Τον Ιούνιο του 2024 βρέθηκε και στα παρασκήνια συναυλίας του στο Λος Άντζελες. Η τελευταία φορά που την είδαν ζωντανή ήταν τον Απρίλιο του 2025, όταν πήγαινε στο σπίτι του.

Οι εισαγγελικές Αρχές υποστηρίζουν ότι ο d4vd διατηρούσε ερωτική σχέση με τη Σελέστε και τη σκότωσε όταν εκείνη απείλησε να αποκαλύψει παράνομες πράξεις του, κάτι που θα κατέστρεφε την καριέρα του.

Η νεκροψία αποκάλυψε επίσης ότι τα άκρα της είχαν αποκοπεί, ενώ σε ορισμένα τραύματα βρέθηκαν κομμάτια μπλε πλαστικού. Υπήρχαν και εκδορές στο δέρμα, αλλά λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία τους.

Ειδικοί εκτιμούν ότι τα τραύματα συνάδουν περισσότερο με μαχαιριές και ότι ο διαμελισμός πιθανότατα έγινε μετά τον θάνατό της. Στο σώμα της ανιχνεύθηκε και αλκοόλ, χωρίς όμως να είναι σαφές αν προήλθε από κατανάλωση ή από τη διαδικασία αποσύνθεσης.

Οι αρχές είχαν κρατήσει τα στοιχεία της υπόθεσης μυστικά όσο εξελισσόταν η έρευνα και συνεδρίαζε το σώμα ενόρκων. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής ιατροδικαστής, ήταν σημαντικό να δοθεί πλέον η δυνατότητα τόσο στο κοινό όσο και στην οικογένεια να ενημερωθούν.

Ο d4vd δήλωσε εκ νέου αθώος για όλες τις κατηγορίες, που περιλαμβάνουν φόνο πρώτου βαθμού, συνεχιζόμενη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου κάτω των 14 ετών και ακρωτηριασμό ανθρώπινου σώματος. Ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι τα στοιχεία θα αποδείξουν την αθωότητά του και ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατο της Σελέστε.

Ωστόσο, οι ειδικές περιστάσεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο επιτρέπουν στους εισαγγελείς να ζητήσουν τη θανατική ποινή, αν και η τελική απόφαση για το αν θα επιδιωχθεί αυτή η ποινή θα ληφθεί σε μεταγενέστερο στάδιο της δίκης.

Διαβάστε επίσης