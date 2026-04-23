Λος Άντζελες: Μικρό αεροσκάφος έπεσε πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια και συνετρίβη

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στο πάρκινγκ ενός καταστήματος στο Λος Άντζελες, αφού έπεσε πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο πιλότος, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, ο πιλότος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ένας άνδρας περίπου 70 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη συντριβή.

Ο πιλότος ήταν ο μόνος επιβάτης του αεροσκάφους και δεν σημειώθηκαν άλλοι τραυματισμοί. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διευκρινιστούν τα αίτια της συντριβής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου Whiteman, το οποίο βρίσκεται κοντά στο σημείο της συντριβής, το αεροσκάφος ήταν ενοικιαζόμενο.

