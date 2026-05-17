Μάικλ Τζάκσον: Σοκάρει η εξομολόγηση για τον βιασμό που υπέστη ως παιδί - «Πίστευε ότι είναι νορμάλ»

Ο Μάικλ Τζάκσον είχε ομολογήσει ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν παιδί, όπως αποκάλυψε ο στενός του φίλος, Τζέφρι Μαρκ, μιλώντας στην «New York Post».

Ο «βασιλιάς της ποπ» περιέγραψε λεπτομερώς πώς «ένας ενήλικας τον άγγιξε με ανάρμοστο τρόπο» ενώ ήταν παιδί. Ωστόσο, αντί να θεωρήσει την κακοποίηση εγκληματική ή ακόμη και ανώμαλη, ο Τζάκσον ερμήνευσε αυτές τις πράξεις ως φυσική συμπεριφορά.

Ο Μαρκ υποστήριξε ότι ο Τζάκσον είχε παρουσιάσει ως φυσιολογικές τις αηδιαστικές πράξεις του θύτη του. Σε όλη την ενήλικη ζωή του κουβαλούσε ένα βαρύ συναισθηματικό φορτίο, ανέφερε ο Μαρκ, ενώ πρόσθεσε ότι δεν του αποκάλυψε ποτέ την ταυτότητα αυτού του άνδρα.

Η συγκλονιστική αποκάλυψη για την τραυματισμένη παιδική ηλικία του τραγουδιστή έρχεται την στιγμή που το κοινό παρακολουθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες την βιογραφική ταινία «Michael» για την άνοδο του MJ από παιδικό αστέρι σε διεθνές μουσικό είδωλο.

Ο Μάικλ Τζάκσον / AP

Η ταινία, η οποία έχει ήδη αποφέρει κέρδη σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων, δεν περιλαμβάνει τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις του Μαρκ — ούτε απεικονίζει τις πολλές κατηγορίες για παιδική κακοποίηση που διατυπώθηκαν εναντίον του Τζάκσον.

Ο Μαρκ υποστηρίζει ότι η σεξουαλική κακοποίηση που βίωσε στην παιδική του ηλικία ο Μάικλ Τζάκσον μπορεί να εξηγήσει τις προβληματικές σχέσεις του με άτομα νεαρής ηλικίας.

Οκτώ από τα παιδιά που κάποτε ήταν «φίλοι» του έχουν δηλώσει δημοσίως ότι ο σταρ τους κακοποίησε.

Ο Τζέφρι Μαρκ πιστεύει ότι ο Τζάκσον «δεν ήταν κακός» — αλλά ίσως ήταν τόσο συναισθηματικά τραυματισμένος από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, που δεν ήξερε «τι ήταν σωστό και τι λάθος».

Ο Τζάκσον έκανε αυτές τις αποκαλύψεις στον Μαρκ κατά τη διάρκεια αρκετών συζητήσεων στην έπαυλη του κοινού τους φίλου και δερματολόγου Δρ Άρνολντ Κλάιν στο Χάνκοκ Παρκ του Λος Άντζελες στα τέλη της δεκαετίας του 90'

Ο Μάικλ Τζάκσον δεν μπήκε ποτέ σε λεπτομέρειες για την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη, χαρακτηρίζοντάς την «ως παιχνίδι».

«Δεν είναι ότι ο Μάικλ είπε: “Ω, κακοποιήθηκα”. Αυτό δεν θα του περνούσε ποτέ από το μυαλό», δήλωσε ο Μαρκ Τζέφρι. «Επειδή είχε συνηθίσει ότι αυτό ήταν φυσιολογικό και φυσικό... Εκτός από το ότι συνέβαινε συχνά, ήταν μέρος της ανάπτυξής του και ήταν φυσιολογικό».

Ο Μαρκ θυμήθηκε πώς η εξομολόγηση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια ενός δείπνου στο Klein’s, όπου οι καλεσμένοι συζητούσαν για τους πατέρες τους. «Είπα ότι δεν μπορούσα να συμμετάσχω στη συζήτηση, επειδή ο πατέρας μου με είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και με είχε βασανίσει σωματικά», θυμήθηκε ο Μαρκ. «Και ο Μάικλ βρήκε αυτή την αποκάλυψη παράξενη».

Ο Τζέφρι Μαρκ πιστεύει ότι ο Τζάκσον προσπαθούσε να ξαναζήσει τη χαρά της παιδικής του ηλικίας, χωρίς να αντιλαμβάνεται πως οι εμπειρίες του είχαν διαστρεβλώσει την αντίληψή του.

«Αν πίστευα ότι υπήρχε κακή πρόθεση από την πλευρά του Μάικλ, πιθανότατα δεν θα μιλούσα γι’ αυτό. Απ’ όσο γνωρίζω, πίστευε ότι διασκέδαζε τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο που κάποτε είχαν “διασκεδάσει” κι εκείνον», ανέφερε.

Ο Μαρκ επιμένει ότι δεν μπορεί να χαρακτηρίσει τον Τζάκσον παιδόφιλο.

«Μπορώ να αντιδράσω μόνο σε όσα είδα και άκουσα. Δεν ήμουν στο δωμάτιο όταν ο Μάικλ βρισκόταν με τα παιδιά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τζάκσον στράφηκε στα ναρκωτικά και το αλκοόλ ως μηχανισμό αντιμετώπισης των τραυμάτων του. «Δεν είναι ασυνήθιστο πολλοί αλκοολικοί και άνθρωποι με εξαρτήσεις να έχουν βιώσει κάποιου είδους παιδικό τραύμα — σεξουαλικό ή σωματικό. Είναι αυτός ο βαθύς πόνος που οδηγεί κάποιον να στραφεί εξαρχής σε ουσίες ή φάρμακα, για να τον “μουδιάσει”», ανέφερε ο Τζέφρι Μαρκ.

Ο Μαρκ, που έχει γράψει best seller βιβλία για το Hollywood, μεταξύ αυτών και μια εκτενή βιογραφία της Lucille Ball, βλέπει τον Michael Jackson σαν δύο διαφορετικές προσωπικότητες: τον απόλυτο entertainer και έναν μπερδεμένο ενήλικα που προσπαθούσε να βρει τη θέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Τα πάντα περιστρέφονταν γύρω από την καριέρα και τα χρήματα — γιατί αυτό ήθελε ο πατέρας του», είπε ο Μαρκ. «Ο Μάικλ δεν ήταν σίγουρος για το ποιος πραγματικά ήταν ούτε αν οι άνθρωποι τον αγαπούσαν για τον ίδιο τον Μάικλ. Δεν ήξερε ποιον να εμπιστευτεί. Ούτε καν τον εαυτό του, γιατί δεν ήξερε ποιος ήταν».

Ο Μαρκ αποκάλυψε πως κράτησε μυστικές τις λεπτομέρειες αυτών των ιδιωτικών συναντήσεων εξαιτίας της περίπλοκης φύσης των τραυμάτων, των εξαρτήσεων και των κατηγοριών σεξουαλικής κακοποίησης που βάραιναν τον Τζάκσον.

«Ποτέ δεν μίλησα δημόσια γι’ αυτό. Ποτέ δεν προσπάθησα να το εκμεταλλευτώ. Ποτέ δεν έβγαλα χρήματα από αυτό. Η εξάρτηση είναι ασθένεια», τόνισε.

Παρότι ο Μάικλ Τζάκσον έχει κατηγορηθεί από αρκετούς πρώην στενούς συνεργάτες και γνωστούς του για σεξουαλική κακοποίηση, ισχυρισμοί ότι υπήρξε ο ίδιος θύμα δεν είχαν διατυπωθεί ποτέ δημόσια μέχρι σήμερα.

Η αδελφή του, La Toya Jackson, είχε υποστηρίξει σε συνεντεύξεις τη δεκαετία του 1990 ότι ο πατέρας τους Joe Jackson την κακοποιούσε όταν ήταν παιδί, αν και αργότερα ανακάλεσε τις δηλώσεις της.

Ο MJ είχε μιλήσει πολλές φορές για τους ξυλοδαρμούς που δεχόταν από τον πατέρα του κατά την παιδική του ηλικία στο Gary τις δεκαετίες του ’60 και του ’70.

Ωστόσο, στο ντοκιμαντέρ «Living with Michael Jackson» του 2003, είχε δηλώσει πως είχε συγχωρέσει «απόλυτα» τον Joe Jackson.

