Eurovision 2026: Το μήνυμα της Dara στην Τουρκία λόγω... συζύγου

Ξεχωριστή σημασία έχει για τη ζωή της νικήτριας της φετινής Eurovision, o σύζυγός της.

Ο σύζυγός της Ντάρα, Δρ Έρβιν Ιβάνοφ, είναι ένας 35χρονος φαρμακολόγος, όπως ανέφερε νωρίτερα το Newsbomb.

O Ιβάνοφ πάντως είναι Τούρκος και για αυτό η Βουλγάρα τραγουδίστρια έστειλε ξεχωριστό μήνυμα στην Τουρκία:

Μιλώντας στους Τούρκους fans της μετά την νίκη της η Ντάρα ευχαρίστησε την Τουρκία λέγοντας: «Ευχαριστώ, Τουρκία. Θα ήθελα πολύ να επιστρέψω σύντομα. Ο σύζυγός μου είναι Τούρκος, οπότε θα ήταν αδύνατο να μην έρθω. Όταν έχω χρόνο, μαθαίνω λίγα τουρκικά σχεδόν κάθε εβδομάδα. Την επόμενη φορά που θα μου κάνετε συνέντευξη, ίσως σας εκπλήξω με ακόμη περισσότερες προτάσεις» .

