Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 1-1: Οι αδιάφοροι Αγρινιώτες έστειλαν τους Σερραίους στη Super League 2

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός δεν τα κατάφερε κόντρα στον αδιάφορο βαθμολογικά Παναιτωλικό, μένοντας στο 1-1, αποτέλεσμα που οδηγεί τα «λιοντάρια» στον υποβιβασμό και τη Super League 2.

Newsbomb

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 1-1: Οι αδιάφοροι Αγρινιώτες έστειλαν τους Σερραίους στη Super League 2
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ένα παιχνίδι με τρία δοκάρια και 26 τελικές, ο Πανσερραϊκός αρκέστηκε στο 1-1 κόντρα στον αδιάφορο βαθμολογικά Παναιτωλικό και υποβιβάστηκε και μαθηματικά πλέον στη Super League 2.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα με τον Γκαρσία μόλις στο 14', με τους Σερραίους να απαντάνε με γκολ του Φέλτες στο 65'. Τα «λιοντάρια» πάλεψαν μέχρι το τέλος για την ανατροπή, χάνοντας ευκαιρίες και δύο δοκάρια στο 83' και στο 86'. Πλέον ο Πανσερραϊκός έμεινε στους 29 βαθμούς και θα είναι η δεύτερη ομάδα μετά την ΑΕΛ που υποβιβάζεται στη Super League 2. Οι Αγρινιώτες χωρίς άγχος ανέβηκαν στους 36 βαθμούς και προετοιμάζονται ήδη για την επόμενη σεζόν.

Το ματς

Η πρώτη μεγάλη φάση στο παιχνίδι ήρθε μόλις στο 4ο λεπτό, με τον Λύρατζη να μπαίνει στην περιοχή και να περνάει ακόμα και τον τερματοφύλακα Παρδαλό, ο οποίος όμως επέστρεψε έγκαιρα στη φάση και έδιωξε με το πόδι. Ο Παναιτωλικός σόκαρε τους γηπεδούχους στο 14’, όταν μετά από ωραίο γύρισμα του Άλεξιτς, ο Γκαρσία βρήκε δίχτυα με κοντινή προβολή, γράφοντας το 0-1 για την ομάδα του Αγρινίου.

Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα και στο 19’ είχε μια καλή στιγμή, με τον Ιβάν να επιχειρεί το σουτ από καλή θέση, χωρίς όμως να πιάνει γεμάτα την μπάλα. Στο 34', ο Παναιτωλικός έχασε τεράστια ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του, όταν ο Γκαρσία προτίμησε να σουτάρει αντί να πασάρει στον αμαρκάριστο Σατσιά, με τους αμυντικούς των γηπεδούχων να βάζουν την κόντρα και να απομακρύνουν.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η ομάδα του Αγρινίου σπατάλησε νέα κλασική ευκαιρία. Στο 50’, ο Αγκίρε πάτησε περιοχή, βγήκε σε τετ-α-τετ απέναντι στον Τιναλίνι, όμως το πλασέ του πέρασε λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι.

Η ισοφάριση για την ομάδα των Σερρών ήρθε τελικά στο 65’. Μετά από σέντρα του Λύρατζη, η μπάλα έφτασε στον Καρέλη, ο οποίος αρχικά αιφνιδιάστηκε, όμως η μπάλα στρώθηκε στον Φέλτες, που με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή την έστειλε στα δίχτυα για το 1-1. Τα «λιοντάρια» άγγιξαν την ολική ανατροπή στο 75', όταν ο Καρέλης έπιασε την κεφαλιά από πλεονεκτική θέση, αλλά ο Παρδαλός μπλόκαρε σταθερά.

Το απίστευτο τρίλεπτο των δοκαριών!

Στο τελευταίο δεκάλεπτο το παιχνίδι απέκτησε άγρια ομορφιά, με την μπάλα να σταματά τρεις φορές στα δοκάρια. Αρχικά στο 83', ο Μασκανάκης έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια και σουτ, όμως η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι του Παρδαλού.

Ο Παναιτωλικός απάντησε με το ίδιο νόμισμα δύο λεπτά αργότερα (85'), με τον Μπρέγκου να πιάνει ένα φοβερό μακρινό σουτ και να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Στην αμέσως επόμενη φάση, στο 86', ο Καρέλης με νέο σουτ σημάδεψε για δεύτερη φορά το δοκάρι του Παναιτωλικού!

Το 1-1 διατηρήθηκε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης, ένα αποτέλεσμα που οδηγεί και μαθηματικά τον Πανσερραϊκό στον υποβιβασμό στη Super League 2.

Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης (46' Καρέλης), Φέλτες, Λύρατζης, Τσαούσης (35' λ.τρ. Αρμουγκόμ), Λιάσος, Μπεν Σαλάμ (46' Μασκανάκης), Δοϊρανλής (46' Ρουμιάντσεβ), Ριέρα (79' Τεϊσέιρα), Ίβαν.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Παρδαλός, Σατσιάς (76' Αγαπάκης), Γκράναθ, Μλάντεν, Μανρίκε, Νικολάου, Αποστολόπουλος, Ματσάν (68' Μπρέγκου), Άλεξιτς (76' Μπελεβώνης), Σμυρλής (68' Λομπάτο), Γκαρσία (38' λ.τρ. Αγκίρε).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:19ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική χάντμπολ: Έγραψε ιστορία στο Ρότερνταμ - Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια

18:19WHAT THE FACT

Η «χρυσή τομή» του ύπνου: Αυτή είναι η ιδανική διάρκεια, σύμφωνα με τους επιστήμονες

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Στενά Ορμούζ - CENTCOM: 81 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί από την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τραγωδία στις Γούρνες – Ηλικιωμένος πέθανε στο λιμανάκι της πρώην αμερικανικής βάσης

17:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέα επιδείνωση μέχρι τις 25 Μαΐου - Πού αναμένονται καταιγίδες

17:52ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Back to back MVP ο εκπληκτικός Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

17:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Kythira και Chios Pass: Οι δικαιούχοι και αναλυτικά η διαδικασία για το voucher

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί δύτες στις Μαλδίβες: Τα απίστευτης ομορφιάς σπήλαια Alimatha που έγιναν παγίδα θανάτου

17:30LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς για Eurovision: «Μπορεί να ψηφίζει μόνο ο κόσμος; Δεν μου αρέσει που έχουμε επιτροπές»

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά τον μυστηριώδη πυροβολισμό του

17:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Υποβιβάζεται ο Πανσερραϊκός, σώθηκε ο Asteras Aktor

17:13ΕΛΛΑΔΑ

METEO: Η ακτινογραφία της ξηρασίας στην Ελλάδα – Ποιες περιοχές «διψούν»

17:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Μύκονος - Παναθηναϊκός 76-90: Άνετη πρόκριση με Λεσόρ, «Ρόγκα» και Μήτογλου

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ απέρριψαν τους όρους του Ιράν: Πρότειναν δικούς τους που είναι «απαράδεκτοι» για την Τεχεράνη

17:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 1-1: Οι αδιάφοροι Αγρινιώτες έστειλαν τους Σερραίους στη Super League 2

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Στέλλα Μαρεντάκη: Από το υπόγειο του σπιτιού της... πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Τάε κβον ντο

16:59LIFESTYLE

Eurovision - Δημήτρης Κοντόπουλος: Οι στιγμές που έφτασε κοντά στη νίκη

16:49ΠΑΙΔΕΙΑ

Στην τελική ευθεία τα σχολεία: Πρεμιέρα τη Δευτέρα για τις εξετάσεις στα Λύκεια

16:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το μήνυμα της Dara στην Τουρκία λόγω... συζύγου

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Εντοπίστηκε σορός σε βουνό κοντά στο Πλατανόρευμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε σφοδρό τροχαίο στην περιοχή Αφάντου

16:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το μήνυμα της Dara στην Τουρκία λόγω... συζύγου

12:57LIFESTYLE

Eurovision: Ο γιατρός που έκλεψε την καρδιά της Dara - Ο σύζυγος «φύλακας άγγελος» της και το φιλί μετά τη μεγάλη νίκη

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Βίκτωρας Γιαννικόπουλος: Ο 15χρονος Έλληνας που έκανε τη NASA να ασχοληθεί μαζί του - Από το σχολείο… στα άστρα

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Αρκούδα κατακρεούργησε 68χρονη - Την άφησε με μισό πρόσωπο

14:33LIFESTYLE

Eurovision: Η Dara πάνω στη σκηνή με την Φουρέιρα τραγουδάνε και χορεύουν «Bangaranga»

17:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέα επιδείνωση μέχρι τις 25 Μαΐου - Πού αναμένονται καταιγίδες

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας επιστρέφει: Πότε θα φτάσουν στην χώρα οι υποτροπικές θερμές αέριες μάζες

16:00ΕΥ ΖΗΝ

9 πράγματα που πρέπει να μην βάλετε ποτέ στο air fryer

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Στέλλα Μαρεντάκη: Από το υπόγειο του σπιτιού της... πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Τάε κβον ντο

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά τον μυστηριώδη πυροβολισμό του

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που αυτοκίνητο «θερίζει» πεζούς στη Μόντενα - Ακρωτηριάστηκαν δύο από τους 8 τραυματίες

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί δύτες στις Μαλδίβες: Τα απίστευτης ομορφιάς σπήλαια Alimatha που έγιναν παγίδα θανάτου

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

15:57LIFESTYLE

Δάκρυσε ο Akylas στην επιστροφή: «Το βράδυ είχα σύνδρομο εγκατάλειψης, αλλά η αγάπη ήταν πολύ μεγάλη»

12:18LIFESTYLE

Οικονομάκου - Τσερέλα: Παντρεύτηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα στην Πλάκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ