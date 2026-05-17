Kythira και Chios Pass: Οι δικαιούχοι και αναλυτικά η διαδικασία για το voucher

Μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήσεις

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Ανοιχτή θα είναι η πλατφόρμα, μέχρι και τις 18 Μαΐου 2026, για αιτήσεις για τα δύο νέα voucher τουρισμού, «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026».

Η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν τη Χίο και σε 250 ευρώ για όσους προτιμήσουν τα Κύθηρα, ενώ ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 3.000 για το «Chios Pass 2026» και σε 3.600 για το «Kythira Pass 2026».

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, την πρώτη κατά το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2026 και τη δεύτερη κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2026, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο για έναν από τους δύο προορισμούς, συμμετέχοντας σε μία ή και στις δύο φάσεις. Ωστόσο, μέσω κλήρωσης θα μπορεί να επιλεγεί μόνο για έναν προορισμό και μία φάση.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr και του gov.gr ή με φυσική παρουσία μέσω ΚΕΠ.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει στη διάθεση του τους κωδικούς Taxisnet, για τη διασταύρωση των στοιχείων του.

1ος τρόπος:

Ο δικαιούχος πραγματοποιεί είσοδο στην εφαρμογή. Θα πρέπει να έχει στη διάθεση του τους Taxisnet, για τη διασταύρωση των στοιχείων του.

Αμέσως μετά, καταχωρεί τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) που θα λάβει, αντίστοιχα.

Στη συνέχεια επιλέγει τον προορισμό της επιλογής του καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί.

Ακολούθως, δηλώνει υπεύθυνα ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή δεν θα επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Παράλληλα δηλώνει υπεύθυνα ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν κύρια κατοικία τη Χίο ή τα Κύθηρα, αντίστοιχα, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024, καθώς και ότι το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο για την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενών του και δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.

Οι δηλώσεις των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου συνιστούν υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προς την αλήθεια του περιεχομένου τους.

Ο δικαιούχος καταχωρίζει επίσης το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιλογής του, από το οποίο αιτείται την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Σημείωση: Κάθε κινητό ή/και email μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία και μόνον αίτηση.

2ος τρόπος:

Ο δικαιούχος έχει, επίσης, τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με τον αρμόδιο υπάλληλο ΚΕΠ να καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, ο οποίος αριθμός κινητού τηλεφώνου στη συνέχεια πρέπει να πιστοποιηθεί.

Στη συνέχεια, προχωρά στη διαδικασία υποβολής της αίτησής του σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται και στον 1ο τρόπο.

Τι πρέπει να ξέρετε

Οι αιτήσεις των τελικών δικαιούχων που προέκυψαν κατόπιν κλήρωσης θα γράφουν πως βρίσκονται σε κατάσταση "Κληρωθείσα".

Η άυλη ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την αναγραφόμενη σ’ αυτήν ημερομηνία λήξης.

Κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν επιτρέπεται η δημιουργία νέων αιτήσεων καθώς και η ανάκληση ή διαγραφή μιας υποβληθείσας αίτησης.

Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν με το μοναδικό αναγνωριστικό της αίτησής τους καθώς και τα τελευταία 4 ψηφία του ΑΦΜ τους εάν είναι μεταξύ των τελικών δικαιούχων.

Εναλλακτικά, οι αιτούντες μπορούν να επαληθεύσουν εάν βρίσκονται μεταξύ των τελικών δικαιούχων με σύνδεση στην εφαρμογή και έλεγχο της κατάστασης της αίτησης τους.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης, σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση του 2024.

Για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος της φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη επιλεγεί ή πρόκειται να επιλεγούν στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για τις περιόδους 2025-2026 και 2026-2027, καθώς και όσοι έχουν λάβει αντίστοιχη ενίσχυση από άλλον φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα. Επίσης, δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι δηλώνουν ως κύρια κατοικία τη Χίο ή τα Κύθηρα.

