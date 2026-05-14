Chios - Kythira Pass 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις - Η διαδικασία, τα ποσά και οι δικαιούχοι

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Chios-Kythira Pass 2026», μέσω του vouchers.gov.gr, με οικονομική ενίσχυση για διακοπές σε Χίο και Κύθηρα. 

Από την Πέμπτη 14 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Chios-Kythira Pass 2026», που αφορά ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού σε περιοχές που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2025.

Η δράση αφορά τη Χίο και τα Κύθηρα. Στόχος του προγράμματος είναι η οικονομική στήριξη των τοπικών κοινωνιών και επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης της τουριστικής κίνησης, αξιοποιώντας ψηφιακές υπηρεσίες και άυλες κάρτες πληρωμών.

Οι παροχές για Χίο και Κύθηρα

Το «Chios-Kythira Pass 2026» χωρίζεται σε δύο χρονικές περιόδους:

  • Φάση 1: Μάιος – Ιούνιος 2026
  • Φάση 2: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2026

Συνολικά θα δοθούν 6.600 ψηφιακές χρεωστικές κάρτες για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μετακινήσεων.

Ειδικότερα:

  • Για τη Χίο προβλέπονται 3.000 κάρτες αξίας 300 ευρώ
  • Για τα Κύθηρα θα διατεθούν 3.600 κάρτες αξίας 250 ευρώ

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ενίσχυση έως τη λήξη της φάσης που θα επιλέξουν.

Πώς γίνεται η αίτηση στο vouchers.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των ΚΕΠ σε όλη τη χώρα.

Για την ηλεκτρονική διαδικασία απαιτούνται:

  • οι προσωπικοί κωδικοί TaxisNet,
  • ενεργό κινητό τηλέφωνο,
  • διεύθυνση e-mail.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

  1. Είσοδος στην πλατφόρμα με κωδικούς TaxisNet.
  2. Επιβεβαίωση στοιχείων επικοινωνίας μέσω e-mail και κωδικού OTP στο κινητό.
  3. Επιλογή προορισμού μεταξύ Χίου και Κυθήρων.
  4. Δήλωση συμμετοχής σε μία ή και στις δύο φάσεις του προγράμματος.
  5. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι ο αιτών πληροί τα κριτήρια συμμετοχής.

Όσα στοιχεία υπάρχουν ήδη καταχωρισμένα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας αντλούνται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται νέα επιβεβαίωση από τον πολίτη.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει εισοδηματικά κριτήρια. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι:

  • είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας,
  • δεν δηλώνουν ως κύρια κατοικία τη Χίο ή τα Κύθηρα,
  • δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για τις περιόδους 2025-2026 και 2026-2027,
  • δεν λαμβάνουν αντίστοιχη παροχή από άλλο φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι τελικοί δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

Πώς θα χρησιμοποιείται η κάρτα

Η ενίσχυση θα δοθεί μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα ενεργοποιείται λίγες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε φάσης.

Για τη χρήση της απαιτείται smartphone με υποστήριξη τεχνολογίας NFC για ανέπαφες συναλλαγές.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν θα υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή νέας αίτησης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET) και χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Πώς μπορώ να υποβάλλω αίτηση για τη δράση;

Ο δικαιούχος πραγματοποιεί είσοδο στην εφαρμογή, η οποία πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet).

Αμέσως μετά, καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) που θα λάβει, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι εφόσον ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ. Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ, τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης. Για τη σχετική διαδικασία παρέχονται πληροφορίες στο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep

Στη συνέχεια επιλέγει τον προορισμό της επιλογής του καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί.

Ακολούθως, δηλώνει υπεύθυνα ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή δεν θα επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Παράλληλα δηλώνει υπεύθυνα ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν κύρια κατοικία τη Χίο ή τα Κύθηρα, αντίστοιχα, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024, καθώς και ότι το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο για την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενών του και δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.

Οι δηλώσεις των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου συνιστούν υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προς την αλήθεια του περιεχομένου τους.

Ο δικαιούχος καταχωρίζει επίσης το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιλογής του, από το οποίο αιτείται την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Σημείωση: Κάθε κινητό ή/και email μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία και μόνον αίτηση.

2ος τρόπος:

Ο δικαιούχος έχει, επίσης, τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με τον αρμόδιο υπάλληλο ΚΕΠ να καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, ο οποίος αριθμός κινητού τηλεφώνου στη συνέχεια πρέπει να πιστοποιηθεί. Σημειώνεται ότι εφόσον ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ. Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ, τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης. Για τη σχετική διαδικασία παρέχονται πληροφορίες στο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep.
Στη συνέχεια, προχωρά στη διαδικασία υποβολής της αίτησής του σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται και στον 1ο τρόπο.

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον Φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

