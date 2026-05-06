Youth Pass: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για την ενίσχυση των 150 ευρώ - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους καταβάλλεται μια φορά ετησίως μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Οι νέοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος έως 31.12.2025 μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το Pass μέχρι 15 Μαΐου 2026 μέσω vouchers.gov.gr ή ΚΕΠ.
  • Το Youth Pass προσφέρει ετήσια οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με ψηφιακή χρεωστική κάρτα, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για αγορές σε τομείς πολιτισμού, τουρισμού και μεταφορών.
  • Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μία φορά και η κάρτα παραμένει ενεργή για δύο χρόνια από την έκδοσή της.
  • Η ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας γίνεται μέσω μηνύματος SMS ή email με σύνδεσμο, ενώ η πίστωση του ποσού ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους.
  • Η χρήση της κάρτας γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών ή ανέπαφων συναλλαγών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριότητας πολιτισμού, τουρισμού και μεταφορών.
Στο vouchers.gov.gr μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για το Youth Pass οι νέοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει είτε το 18ο έτος, είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους έως και την 31.12.2025. Πρόκειται για ένα σημαντικό Πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Εσωτερικών, με στόχο την ενθάρρυνση συμμετοχής των νέων στις πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, καθώς και την ενίσχυση του εγχώριου πολιτιστικού και τουριστικού κλάδου.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους είτε στο vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ έως και την 15η Μαΐου 2026. Με τον τρόπο αυτό, λαμβάνουν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ, την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου. Ωστόσο, αν για τον οποιοδήποτε λόγο, ένας νέος δεν υποβάλει την αίτησή του όταν είναι 18 ετών, μπορεί να το πράξει όταν γίνει 19 ετών, λαμβάνοντας την ενίσχυση μόνο για το δεύτερο έτος και όχι αναδρομικά.

Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματος (sms) ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Η πίστωση της ενίσχυσης γίνεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου. Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση 1-2 εργάσιμων ημερών έως να λάβουν την ενίσχυση οι δικαιούχοι. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του δικαιούχου παραμένει ενεργοποιημένη για δύο έτη από τον επόμενο μήνα της έκδοσής της.

Το Youth Pass αποτελεί ένα μόνιμο μέτρο ενίσχυσης των νέων. Στο πλαίσιο αυτό, η ειδική εφαρμογή θα δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων από την 1η Απριλίου έως και την 15η Μαΐου κάθε έτους. Η ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους καταβάλλεται μια φορά ετησίως μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους.

Σε ποιες επιχειρήσεις μπορεί να αξιοποιηθεί η ψηφιακή κάρτα Youth Pass;

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του Προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Αναλυτικά:

Κατηγορία εμπόρου (MCC)

Περιγραφή δραστηριότητας

3000 έως 3350

αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές

3351 έως 3500

ενοικίαση αυτοκινήτων

3501 έως 3999

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

4111

μεταφορές

4112

σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

4121

υπηρεσίες ταξί

4131

υπηρεσίες λεωφορείων

4411

θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά

4457

ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών

4511

λοιπές αερομεταφορές

4582

αεροδρόμια / αεροσταθμοί

4722

ταξιδιωτικά πρακτορεία

4789

λοιπές μεταφορές

5551

ενοικίαση σκαφών

5561

ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ.

5815

ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική

5942

Βιβλιοπωλεία

7011

λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

7032

κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού

7033

κάμπινγκ

7512

λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων

7832

σινεμά

7911

αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο

7922

θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων

7929

ορχήστρες και μπάντες

7991

εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία

7997

υπηρεσίες γυμναστηρίου

7999

λοιπές υπηρεσίες αναψυχής

Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικές συναλλαγές ή μέσω συσκευής, η οποία υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών, ήτοι μέσω ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία δίνεται η δυνατότητα απευθείας χρέωσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας με τη συμπλήρωση των στοιχείων της ή με τη χρήση εφαρμογής σε ηλεκτρονική συσκευή που υποστηρίζει τη λειτουργία ανέπαφων συναλλαγών μέσω ασύρματης σύνδεσης δύο συσκευών με απλή επαφή ή προσέγγισή τους (τεχνολογία NFC - Near Field Communication).

Η δράση του Youth Pass υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) µε χρηματοδότηση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με τη  Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για υποβολή της αίτησης και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία ΕΔΩ.

