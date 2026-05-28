«Διαβολική σιωνίστρια σκ***»: Η στιγμή που η Έλεν Μίρεν δέχεται υβριστική επίθεση στο Λονδίνο

Άγρια υβριστική επίθεση δέχθηκε η διάσημη ηθοποιός Έλεν Μίρεν, ενώ βρισκόταν μαζί με τον σύζυγό της σε δρόμο του Λονδίνου.

Άγνωστος, υποστηρικτής της Παλαιστίνης σε δρόμο του Λονδίνου, την πλησίασε και την αποκάλεσε «διαβολική σιωνίστρια σκύλα» με το βίντεο να κάνει γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου..

Στα πλάνα, φαίνεται η 80χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός να περπατάει σε δρόμο της βρετανικής πρωτεύουσας μαζί με τον σύζυγό της Τέιλορ Χάκφορντ, όταν ξεκινάει η δραστική επίθεση του αγνώστου.

Αρχικά, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Thursday Murder Club» φαινόταν ήρεμη και ευγενική, χαμογελώντας καθώς χαιρετούσε τον άνδρα και τον ρωτούσε αν ήταν καλά.

Ωστόσο, η συνάντηση εξελίχθηκε γρήγορα σε έντονη αντιπαράθεση, καθώς ο άγνωστος ξέσπασε σε μια σειρά προσβλητικών εκφράσεων σχετικά με την υποστήριξη της ηθοποιού προς το Ισραήλ.

Actress Helen Mirren in East London yesterday gets called a zionist bitch pic.twitter.com/CO8TLLIhaU — London & UK Street News (@CrimeLdn) May 28, 2026

«Και υπάρχει η Χέλεν Μίρεν, η δηλωμένη σιωνίστρια. Είπες ότι το Ισραήλ πρέπει να διαρκέσει για πάντα λόγω του Ολοκαυτώματος. Και ήταν πολύ χαρούμενη που τα σπίτια των Παλαιστινίων καταστράφηκαν. Είσαι μια διαβολική σιωνίστρια σκύλα. Και εσύ [απευθυνόμενος στον σύζυγό της] επίσης, άντε γ@@@ κι εσύ.»

Καθώς η κατάσταση γινόταν όλο και πιο εχθρική, ο Χάκφορντ παρενέβη και είπε επανειλημμένα στον άνδρα να τους αφήσει ήσυχους.

Η Έλεν Μίρεν έχει εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή της προς το Ισραήλ και την αντίθεσή της στην πολιτική των μποϊκοτάζ εναντίον της χώρας.

Μόλις τον περασμένο μήνα, υπέγραψε μια ανοιχτή επιστολή μαζί με αστέρες όπως η Έιμι Σούμερ, η Μίλα Κούνις, η Σάρον Όζμπορν και ο Μπόι Τζορτζ, υποστηρίζοντας τη συμμετοχή του Ισραήλ στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η ηθοποιός έχει επίσης ενσαρκώσει αρκετές σημαντικές εβραϊκές προσωπικότητες στην οθόνη, όπως τη Μαρία Άλτμαν στην ταινία «Woman in Gold» και την πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Γκόλντα Μέιρ στην ταινία «Golda» του 2023.

Όσον αφορά στα σχόλια που φαίνεται να προκάλεσαν την οργή του αγνώστου έγιναν κατά τη μιας συνέντευξης το 2023 στο ισραηλινό Channel 12, ενώ προωθούσε την ταινία «Golda», η οποία επικεντρώθηκε στην ηγεσία της Μέιρ κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Γιομ Κιπούρ το 1973.

Η Βρετανίδα ηθοποιός επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Ισραήλ το 1967, λίγο μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών, προσφέροντας εθελοντική εργασία στο Κιμπούτς ΧαΌν κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας και ταξιδεύοντας με ωτοστόπ σε όλη τη χώρα.

Παρά την υποστήριξή της στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει, η οσκαρική ηθοποιός έχει επίσης δηλώσει ότι δεν υποστηρίζει κάθε ενέργεια της ισραηλινής κυβέρνησης και έχει εκφράσει ανησυχία για την πολιτική κατεύθυνση της χώρας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν επί του παρόντος το βίντεο και προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τα θύματα για να διαπιστώσουν αν επιθυμούν να καταγγείλουν το περιστατικό.