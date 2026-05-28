«Διαβολική σιωνίστρια σκ***»: Η στιγμή που η Έλεν Μίρεν δέχεται υβριστική επίθεση στο Λονδίνο

Η 80χρονη Οσκαρική ηθοποιός έχει εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή της στο Ισραήλ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

«Διαβολική σιωνίστρια σκ***»: Η στιγμή που η Έλεν Μίρεν δέχεται υβριστική επίθεση στο Λονδίνο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ηθοποιός Έλεν Μίρεν δέχθηκε υβριστική επίθεση στο Λονδίνο από άγνωστο υποστηρικτή της Παλαιστίνης λόγω της υποστήριξής της στο Ισραήλ.
  • Η Μίρεν έχει εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή της στο Ισραήλ και έχει υπογράψει επιστολή υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ στη Eurovision.
  • Η ηθοποιός έχει ενσαρκώσει σημαντικές εβραϊκές προσωπικότητες, όπως τη Γκόλντα Μέιρ στην ταινία «Golda» του 2023.
  • Η αστυνομία εξετάζει το βίντεο της επίθεσης και προσπαθεί να επικοινωνήσει με τα θύματα για ενδεχόμενη καταγγελία.
  • Παρά την υποστήριξή της στο Ισραήλ, η Μίρεν έχει δηλώσει ότι δεν συμφωνεί με όλες τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης.
Snapshot powered by AI

Άγρια υβριστική επίθεση δέχθηκε η διάσημη ηθοποιός Έλεν Μίρεν, ενώ βρισκόταν μαζί με τον σύζυγό της σε δρόμο του Λονδίνου.

Άγνωστος, υποστηρικτής της Παλαιστίνης σε δρόμο του Λονδίνου, την πλησίασε και την αποκάλεσε «διαβολική σιωνίστρια σκύλα» με το βίντεο να κάνει γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου..

Στα πλάνα, φαίνεται η 80χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός να περπατάει σε δρόμο της βρετανικής πρωτεύουσας μαζί με τον σύζυγό της Τέιλορ Χάκφορντ, όταν ξεκινάει η δραστική επίθεση του αγνώστου.

Αρχικά, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Thursday Murder Club» φαινόταν ήρεμη και ευγενική, χαμογελώντας καθώς χαιρετούσε τον άνδρα και τον ρωτούσε αν ήταν καλά.

Ωστόσο, η συνάντηση εξελίχθηκε γρήγορα σε έντονη αντιπαράθεση, καθώς ο άγνωστος ξέσπασε σε μια σειρά προσβλητικών εκφράσεων σχετικά με την υποστήριξη της ηθοποιού προς το Ισραήλ.

«Και υπάρχει η Χέλεν Μίρεν, η δηλωμένη σιωνίστρια. Είπες ότι το Ισραήλ πρέπει να διαρκέσει για πάντα λόγω του Ολοκαυτώματος. Και ήταν πολύ χαρούμενη που τα σπίτια των Παλαιστινίων καταστράφηκαν. Είσαι μια διαβολική σιωνίστρια σκύλα. Και εσύ [απευθυνόμενος στον σύζυγό της] επίσης, άντε γ@@@ κι εσύ.»

Καθώς η κατάσταση γινόταν όλο και πιο εχθρική, ο Χάκφορντ παρενέβη και είπε επανειλημμένα στον άνδρα να τους αφήσει ήσυχους.

Η Έλεν Μίρεν έχει εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή της προς το Ισραήλ και την αντίθεσή της στην πολιτική των μποϊκοτάζ εναντίον της χώρας.

Μόλις τον περασμένο μήνα, υπέγραψε μια ανοιχτή επιστολή μαζί με αστέρες όπως η Έιμι Σούμερ, η Μίλα Κούνις, η Σάρον Όζμπορν και ο Μπόι Τζορτζ, υποστηρίζοντας τη συμμετοχή του Ισραήλ στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η ηθοποιός έχει επίσης ενσαρκώσει αρκετές σημαντικές εβραϊκές προσωπικότητες στην οθόνη, όπως τη Μαρία Άλτμαν στην ταινία «Woman in Gold» και την πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Γκόλντα Μέιρ στην ταινία «Golda» του 2023.

Όσον αφορά στα σχόλια που φαίνεται να προκάλεσαν την οργή του αγνώστου έγιναν κατά τη μιας συνέντευξης το 2023 στο ισραηλινό Channel 12, ενώ προωθούσε την ταινία «Golda», η οποία επικεντρώθηκε στην ηγεσία της Μέιρ κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Γιομ Κιπούρ το 1973.

Η Βρετανίδα ηθοποιός επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Ισραήλ το 1967, λίγο μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών, προσφέροντας εθελοντική εργασία στο Κιμπούτς ΧαΌν κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας και ταξιδεύοντας με ωτοστόπ σε όλη τη χώρα.

Παρά την υποστήριξή της στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει, η οσκαρική ηθοποιός έχει επίσης δηλώσει ότι δεν υποστηρίζει κάθε ενέργεια της ισραηλινής κυβέρνησης και έχει εκφράσει ανησυχία για την πολιτική κατεύθυνση της χώρας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν επί του παρόντος το βίντεο και προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τα θύματα για να διαπιστώσουν αν επιθυμούν να καταγγείλουν το περιστατικό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:48ΚΟΣΜΟΣ

Βανς για συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν: Έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος»

02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (28/5): Ένας τυχερός κέρδισε 1.148.489 στην πρώτη κατηγορία

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην πιο θανατηφόρα φυλακή του κόσμου: Ο λόγος που δεν σβήνουν ποτέ τα φώτα

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ